Выполнение демонтажных работ на объекте «Очистные сооружения дождевых вод Пикалевская ГКС КЦ-1,2» для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/2.1/0063630/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/25.08.2021

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110586324 Уникальный номер закупки 21/2.1/0063630/ТГСПб Номер закупки 0095/21/2.1/0063630/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/25.08.2021 Наименование закупки Выполнение демонтажных работ на объекте «Очистные сооружения дождевых вод Пикалевская ГКС КЦ-1,2» для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/2.1/0063630/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/25.08.2021 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-32-31 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты A.Sinykov@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Синюков А. В. Место рассмотрения предложений Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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