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    Главная / Торги / Поставка вагон-домов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань", ООО "Газпром трансгаз Томск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 49233)

    Поставка вагон-домов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань", ООО "Газпром трансгаз Томск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 49233)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 09:3016.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586216Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вагон-домов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань", ООО "Газпром трансгаз Томск"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110586216

    Уникальный номер закупки

    21/4.5/0049233/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.5/0049233/ГПК/ПР/ГОС/Э/25.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка вагон-домов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань", ООО "Газпром трансгаз Томск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 49233)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 16:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_16.09.2021.docx

    49233_Документация МИ ЕР.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вагон-домов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань", ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586216Подведение итогов не позднее Поставка вагон-домов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань", ООО "Газпром трансгаз Томск"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вагон-домов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань", ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    47 928 520,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вагон-дом на шасси автомобильного прицепа на 8 человек. ОЛ №35ГТС-2018"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Вагон-дом для проживания 8 человек. ОЛ № 208"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Вагон-дом для проживания 8 человек. ОЛ № 208"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 4"

    "Вагон-домсушилка. ОЛ № ТГТомск 2021-18-07"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Вагон-дом санузел на шасси. ОЛ № ТГТомск 2021-18-06"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Вагон-дом сауна баня. ОЛ № ГТТОмск 808"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Вагон-дом для проживания 4 человек. ОЛ № ГТТомск 2021-18-02"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Вагон-дом для проживания 4 человек. ОЛ № ГТТомск 2021-18-02"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Вагон-дом для проживания 8 человек. ОЛ № 208"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Вагон-дом для проживания 8 человек. ОЛ № 208"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Вагон-дом для проживания 8 человек. ОЛ № 209"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Вагон-дом офис на 7 рабочих мест. ОЛ № ГТТомск 2021-18-04"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 13"

    "Вагон-дом для проживания 4 человек. ОЛ № ГТТомск 2021-18-04"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 14"

    "Вагон-дом сауна баня. ОЛ № ГТТОмск 808"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 15"

    "Вагон-домсушилка. ОЛ № ТГТомск 2021-18-07"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "Вагон-дом кухня. ОЛ № ГТТомск 2021-18-03"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "Вагон-дом столовая. ОЛ № ТГТомск 2021-18-05"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 18"

    "Вагон-дом санузел на шасси. ОЛ № ТГТомск 2021-18-06"

    Кол-во: 2.0

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