"Позиция 1" "Бульдозер мощьностью от 50 до 130 л.с. Характеристики и комплектация бульдозера: - Эксплуатационная масса 8 300 кг.; - Габаритные размеры (мм.) – длина - 4200, высота – 2760, ширина – 1510; - Мощность двигателя не менее 90 л.с.; - Вид топлива - дизельный; - Аккумуляторные батареи 92 Ам/ч; - Тип коробки передач - гидростатическая; - Топливный бак емкость не менее -195л.; - Мощность стартера 4,5кВт; - Кабина с конструкцией ROPS; - Кондиционер; - Ширина башмака 400мм.; - Джойстиковое электрогидравлическое управление; - Ремни безопасности на всех сидящих местах; - Ветровое стекло – триплекс; -Зеркала заднего вида – 2 шт.; - Отвал передний полусферический с изменяемым углом поворота; - Длина/высота отвала (не более) – 2710/860 мм.; - Высота подъема отвала (не менее) – 1060 мм.; - Диапазон перекоса отвала – 370 мм.; - Угол поворота отвала – 25o; - Глубина среза – 400 мм.; - Удельное давление на грунт 45,1 кПа; - Предпусковой подогреватель двигателя; - Абонентский"

Кол-во: 1.0