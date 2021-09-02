"Позиция 1" "Кран автомобильный на спецшасси максимальной грузоподъемностью свыше 100 т Характеристики и комплектация крана автомобильного на спецшасси максимальной грузоподъемностью свыше 100 тн: - двигатель: дизельный двигатель Scania DC13, мощность 368 кВт. (500 л.с.) при 2100 об./мин., крутящий момент 2373 Нм. при 1300 об./мин., Tier 4F, подогреватель топливного фильтра, выхлопная система из нержавеющей стали; - топливный бак: объём бака для дизельного топлива не менее 480 л., для Ad Blue 60 л.; - трансмиссия ZF TraXon: автоматическая коробка передач со встроенным гидравлическим ретардером, 12 скоростей вперед и 2 назад, 2-х ступенчатая раздаточная коробка, с подключаемым внедорожным режимом; - колёсная формула 10 х 6 х 10: привод на 2,4,5 оси, с блокировкой межколёсных дифференциалов, ось 4 с блокировкой межосевого дифференциала, все оси управляемые; - подвеска: гидропневматическая с компенсацией осевой нагрузки, гидравлически блокируемая, ручное или автоматическое нивелирование; -"

Кол-во: 1.0