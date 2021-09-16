Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Модуль газового пожаротушения с электропуском в таре с защитным колпаком и хомутами, заправленный огнетушащим веществом хладон 125 в количестве 25 кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 2" "Модуль газового пожаротушения, с электропуском в таре с защитным колпаком и хомутами, заправленный газовым огнетушащим веществом СО2, масса заправки 57 кг. Модули газового пожаротушения предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в модулях газового пожаротушения. Модули используют для тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования,имеющим высокие показатели напряжения. Модули МГП служат для защиты помещений и технологического оборудования,при возникновении возгарания, в составе установок объемного, и локального пожаротушения. В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 модули относятся к 3 классу защиты человека от поражения электрическим током. Вместимость корпуса (л): 80 Масса (кг): 93 Срок службы: 30 лет t от (°С): -40 t до (°С): 55" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Модуль газового пожаротушения с пневмопуском проходной. Модули газового пожаротушения предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в модулях газового пожаротушения. Модули используют для тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования,имеющим высокие показатели напряжения. Модули МГП служат для защиты помещений и технологического оборудования,при возникновении возгарания, в составе установок объемного, и локального пожаротушения. В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 модули относятся к 3 классу защиты человека от поражения электрическим током. Вместимость корпуса (л): 100 Масса (кг): 107 Питание: 12 В, 24 В Срок службы: 30 лет t от (°С): -40 t до (°С): 55 Степень защиты: IP65" Кол-во: 7.0

"Позиция 4" "Модуль газового пожаротушения диаметром ЗПУ 16 мм вместимостью 80 л. Модули газового пожаротушения предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в модулях газового пожаротушения. Модули используют для тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования,имеющим высокие показатели напряжения. Модули МГП служат для защиты помещений и технологического оборудования,при возникновении возгарания, в составе установок объемного, и локального пожаротушения. В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 модули относятся к 3 классу защиты человека от поражения электрическим током. Вместимость корпуса (л): 80 Масса (кг): 93 Срок службы: 30 лет t от (°С): -40 t до (°С): 55" Кол-во: 2.0

"Позиция 5" "Модуль газового пожаротушения во взрывобезопасном исполнении диаметром ЗПУ 16 мм вместимостью 80 л. Модули газового пожаротушения предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в модулях газового пожаротушения. Модули используют для тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования,имеющим высокие показатели напряжения. Модули МГП служат для защиты помещений и технологического оборудования,при возникновении возгарания, в составе установок объемного, и локального пожаротушения. В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 модули относятся к 3 классу защиты человека от поражения электрическим током. Вместимость корпуса (л): 80 Масса (кг): 93 Срок службы: 30 лет t от (°С): -40 t до (°С): 55" Кол-во: 4.0

"Позиция 6" "Модуль газового пожаротушения с пневмопуском конечным, диаметром ЗПУ 16 мм вместимостью 80 л. Модули газового пожаротушения предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в модулях газового пожаротушения. Модули используют для тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования,имеющим высокие показатели напряжения. Модули МГП служат для защиты помещений и технологического оборудования,при возникновении возгарания, в составе установок объемного, и локального пожаротушения. В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 модули относятся к 3 классу защиты человека от поражения электрическим током. Вместимость корпуса (л): 80 Масса (кг): 93 Срок службы: 30 лет t от (°С): -40 t до (°С): 55" Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Модуль порошкового пожаротушения. Модули предназначены для тушения пожаров классов А, В, С, D . Могут использоваться на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятиях. Таким оборудованием комплектуются автоматические системы пожаротушения. Основные характеристики: Защищаемая площадь: 85м2 Защищаемый объем: 190м3 Продолжительность подачи огнетушащей смеси: 18с Масса: 125кг Габаритные размеры: Высота: 1100мм Занимаемая площадь: 0,2м2 Вероятность безотказной работы: Р > 0,998 Способы запуска: - Электрический (импульс тока не менее 1,5 A). - Запуск от автономных электротехнических устройств (тепловых датчиков 72°С, 93°С, 110°С и ручных пускателей типа УСП 101)." Кол-во: 8.0

"Позиция 8" "Модуль порошкового пожаротушения. Модули предназначены для тушения пожаров классов А, В, С, D . Могут использоваться на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятиях. Таким оборудованием комплектуются автоматические системы пожаротушения. Основные характеристики: Защищаемая площадь: 85м2 Защищаемый объем: 190м3 Продолжительность подачи огнетушащей смеси: 18с Масса: 125кг Габаритные размеры: Высота: 1100мм Занимаемая площадь: 0,2м2 Вероятность безотказной работы: Р > 0,998 Способы запуска: - Электрический (импульс тока не менее 1,5 A). - Запуск от автономных электротехнических устройств (тепловых датчиков 72°С, 93°С, 110°С и ручных пускателей типа УСП 101)." Кол-во: 4.0

"Позиция 9" "Модуль порошкового пожаротушения. Модули предназначены для тушения пожаров классов А, В, С, D . Могут использоваться на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятиях. Таким оборудованием комплектуются автоматические системы пожаротушения. Основные характеристики: Защищаемая площадь: 85м2 Защищаемый объем: 190м3 Продолжительность подачи огнетушащей смеси: 18с Масса: 125кг Габаритные размеры: Высота: 1100мм Занимаемая площадь: 0,2м2 Вероятность безотказной работы: Р > 0,998 Способы запуска: - Электрический (импульс тока не менее 1,5 A). - Запуск от автономных электротехнических устройств (тепловых датчиков 72°С, 93°С, 110°С и ручных пускателей типа УСП 101)." Кол-во: 2.0

"Позиция 10" "Модуль пожаротушения газовый для двуокиси углерода. Предназначен для длительного хранения под давлением газовых огнетушащих составов (ГОС) и их экстренного выпуска для тушения пожара. Модуль может использоваться в составе централизованных и децентрализованных (модульных) установок газового пожаротушения. Вместимость - 100 л; длина - 1620 мм, масса - 55,2 кг. Рабочее давление, МПа (кГ/см2) - 14.7 (150) Давление срабатывания предохранительной мембраны, МПа (кГ/см2) - 18.6+2.94-1,47 (190+30-15) Температура эксплуатации, оС - от - 35 до + 50 Приводное устройство модуля - пиропатрон ПУО-2 Остаток ГОС в модуле после срабатывания, кг, не более - 0,25 Время выпуска ГОС, с, не более: - для хладонов и элегаза - 10 - для СО2, азота и аргона - 25 Срок службы, лет, не менее - до первого тех освидетельствования - 15 - до списания - 30" Кол-во: 1.0