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    Главная / Торги / Поставка модулей газового и порошкового пожаротушения для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 43503)

    Поставка модулей газового и порошкового пожаротушения для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 43503)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 09:3016.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585627Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модулей газового и порошкового пожаротушения для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110585627

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0043503/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0043503/ГПК/ПР/ГОС/Э/25.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка модулей газового и порошкового пожаротушения для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 43503)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_16.09.2021.docx

    43503_Документация МИ ЕР.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-42

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Baskakov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баскаков А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка модулей газового и порошкового пожаротушения для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585627Подведение итогов не позднее Поставка модулей газового и порошкового пожаротушения для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка модулей газового и порошкового пожаротушения для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    3 832 253,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.129

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль газового пожаротушения с электропуском в таре с защитным колпаком и хомутами, заправленный огнетушащим веществом хладон 125 в количестве 25 кг"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 2"

    "Модуль газового пожаротушения, с электропуском в таре с защитным колпаком и хомутами, заправленный газовым огнетушащим веществом СО2, масса заправки 57 кг. Модули газового пожаротушения предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в модулях газового пожаротушения. Модули используют для тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования,имеющим высокие показатели напряжения. Модули МГП служат для защиты помещений и технологического оборудования,при возникновении возгарания, в составе установок объемного, и локального пожаротушения. В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 модули относятся к 3 классу защиты человека от поражения электрическим током. Вместимость корпуса (л): 80 Масса (кг): 93 Срок службы: 30 лет t от (°С): -40 t до (°С): 55"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Модуль газового пожаротушения с пневмопуском проходной. Модули газового пожаротушения предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в модулях газового пожаротушения. Модули используют для тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования,имеющим высокие показатели напряжения. Модули МГП служат для защиты помещений и технологического оборудования,при возникновении возгарания, в составе установок объемного, и локального пожаротушения. В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 модули относятся к 3 классу защиты человека от поражения электрическим током. Вместимость корпуса (л): 100 Масса (кг): 107 Питание: 12 В, 24 В Срок службы: 30 лет t от (°С): -40 t до (°С): 55 Степень защиты: IP65"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 4"

    "Модуль газового пожаротушения диаметром ЗПУ 16 мм вместимостью 80 л. Модули газового пожаротушения предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в модулях газового пожаротушения. Модули используют для тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования,имеющим высокие показатели напряжения. Модули МГП служат для защиты помещений и технологического оборудования,при возникновении возгарания, в составе установок объемного, и локального пожаротушения. В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 модули относятся к 3 классу защиты человека от поражения электрическим током. Вместимость корпуса (л): 80 Масса (кг): 93 Срок службы: 30 лет t от (°С): -40 t до (°С): 55"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Модуль газового пожаротушения во взрывобезопасном исполнении диаметром ЗПУ 16 мм вместимостью 80 л. Модули газового пожаротушения предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в модулях газового пожаротушения. Модули используют для тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования,имеющим высокие показатели напряжения. Модули МГП служат для защиты помещений и технологического оборудования,при возникновении возгарания, в составе установок объемного, и локального пожаротушения. В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 модули относятся к 3 классу защиты человека от поражения электрическим током. Вместимость корпуса (л): 80 Масса (кг): 93 Срок службы: 30 лет t от (°С): -40 t до (°С): 55"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 6"

    "Модуль газового пожаротушения с пневмопуском конечным, диаметром ЗПУ 16 мм вместимостью 80 л. Модули газового пожаротушения предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в модулях газового пожаротушения. Модули используют для тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования,имеющим высокие показатели напряжения. Модули МГП служат для защиты помещений и технологического оборудования,при возникновении возгарания, в составе установок объемного, и локального пожаротушения. В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 модули относятся к 3 классу защиты человека от поражения электрическим током. Вместимость корпуса (л): 80 Масса (кг): 93 Срок службы: 30 лет t от (°С): -40 t до (°С): 55"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Модуль порошкового пожаротушения. Модули предназначены для тушения пожаров классов А, В, С, D . Могут использоваться на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятиях. Таким оборудованием комплектуются автоматические системы пожаротушения. Основные характеристики: Защищаемая площадь: 85м2 Защищаемый объем: 190м3 Продолжительность подачи огнетушащей смеси: 18с Масса: 125кг Габаритные размеры: Высота: 1100мм Занимаемая площадь: 0,2м2 Вероятность безотказной работы: Р > 0,998 Способы запуска: - Электрический (импульс тока не менее 1,5 A). - Запуск от автономных электротехнических устройств (тепловых датчиков 72°С, 93°С, 110°С и ручных пускателей типа УСП 101)."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 8"

    "Модуль порошкового пожаротушения. Модули предназначены для тушения пожаров классов А, В, С, D . Могут использоваться на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятиях. Таким оборудованием комплектуются автоматические системы пожаротушения. Основные характеристики: Защищаемая площадь: 85м2 Защищаемый объем: 190м3 Продолжительность подачи огнетушащей смеси: 18с Масса: 125кг Габаритные размеры: Высота: 1100мм Занимаемая площадь: 0,2м2 Вероятность безотказной работы: Р > 0,998 Способы запуска: - Электрический (импульс тока не менее 1,5 A). - Запуск от автономных электротехнических устройств (тепловых датчиков 72°С, 93°С, 110°С и ручных пускателей типа УСП 101)."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 9"

    "Модуль порошкового пожаротушения. Модули предназначены для тушения пожаров классов А, В, С, D . Могут использоваться на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятиях. Таким оборудованием комплектуются автоматические системы пожаротушения. Основные характеристики: Защищаемая площадь: 85м2 Защищаемый объем: 190м3 Продолжительность подачи огнетушащей смеси: 18с Масса: 125кг Габаритные размеры: Высота: 1100мм Занимаемая площадь: 0,2м2 Вероятность безотказной работы: Р > 0,998 Способы запуска: - Электрический (импульс тока не менее 1,5 A). - Запуск от автономных электротехнических устройств (тепловых датчиков 72°С, 93°С, 110°С и ручных пускателей типа УСП 101)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 10"

    "Модуль пожаротушения газовый для двуокиси углерода. Предназначен для длительного хранения под давлением газовых огнетушащих составов (ГОС) и их экстренного выпуска для тушения пожара. Модуль может использоваться в составе централизованных и децентрализованных (модульных) установок газового пожаротушения. Вместимость - 100 л; длина - 1620 мм, масса - 55,2 кг. Рабочее давление, МПа (кГ/см2) - 14.7 (150) Давление срабатывания предохранительной мембраны, МПа (кГ/см2) - 18.6+2.94-1,47 (190+30-15) Температура эксплуатации, оС - от - 35 до + 50 Приводное устройство модуля - пиропатрон ПУО-2 Остаток ГОС в модуле после срабатывания, кг, не более - 0,25 Время выпуска ГОС, с, не более: - для хладонов и элегаза - 10 - для СО2, азота и аргона - 25 Срок службы, лет, не менее - до первого тех освидетельствования - 15 - до списания - 30"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Устройство весовое на тензорезистивных датчиках для МГП-16 IP20. Маркировка взрывозащиты 1EX e mb llC T6 Gb"

    Кол-во: 1.0

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    Лоты:
    1
    Регион:
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