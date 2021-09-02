Поставка кранов шаровых диаметром до 300 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

Поставка кранов шаровых диаметром до 300 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран шаровой Ду 100 Ру 16,0 МПа с пневмоприводом с ручным дублёром, наземной установки, под приварку трубы 114х10. Среда эксплуатации - газ, метанол, пластовая вода, газоконденсат с содержанием механических примесей; Климатическое исполнение - У1; Напряжение управления блоком управления - 110 В; Опросный лист №2020.ОЛ_32-26!АН1(PHG-034086)" Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Кран шаровой Ду 50 PN 16 Мпа полнопроходной надземной установки под приварку из стали 09Г2С, исп.ХЛ1, класс герметичности затвора А под приварку, с ручным управлением, среда – природный газ , опросный лист №2021.ОЛ_32-34!АН1 (PHG-038659)" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Кран шаровой Ду 50 Ру 16,0 МПа с редуктором под приварку, ручной, надземный.Опросный лист №2021.ОЛ_32-21!AH2 (PHG-038668)" Кол-во: 2.0

"Позиция 4" "Кран шаровой Ду 50 Ру 16,0 МПа с пневмоприводом, присоединение к трубопроводу - с патрубками под приварку, пневмопривод, надземный. Опросный лист №2021.ОЛ_32-12!AH1 (phg-038352)" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Кран шаровый DN 50, PN 16 МПа тип среды-газ, с ручным управлением тип присоединения под приварку, надземной установки., опросный лист № 2021.ОЛ_22-15!АН1(PHG-038555)" Кол-во: 10.0

"Позиция 6" "Кран шаровой надземной установки под приварку из стали 09Г2С Ду80 Ру80 с пневмоприводом PN 700кгс/см2 и блоком управления ЭПУУ на 24В" Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80 для природного газа" Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Кран шаровой Ду 80 Ру 8,0 МПа 11лс660п1 с пневматическим приводом надземной установки приварной в холодном климатическом исполнении для природного газа" Кол-во: 6.0

"Позиция 9" "Кран шаровой из легированной стали с пневматическим приводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду100 Ру80 для природного газа" Кол-во: 6.0

"Позиция 10" "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки 11лс660п Ду80 Ру80 класса герметичности А для природного газа и других неагресивных сред с рабочей температурой -60+80C климатического исполнения У1 с узлом управления ЭПУУ-7-7" Кол-во: 4.0

"Позиция 11" "Кран шаровой 11лс(6)760п7м пневмогидроприводной с концами под приварку для подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия,с блоком управления краном ЭПУУ-6-4 постоянный ток 24В,рабочая среда:неагрессивный природнвй газ,Ду 150мм,Ру 8МПА (80кгс/см2), температура рабочей среды -60+80С, температура окружающей среды -60 +40С" Кол-во: 3.0

"Позиция 12" "Кран шаровой Ду 50 Ру 8,0 МПа 11лс660п1 ХЛ1 надземный с пневмоприводом ЭПУУ на 24В, с концами под приварку надземной установки, для природного газа" Кол-во: 6.0

"Позиция 13" "Кран шаровой DN 150 PN 8,0 МПа надземный приварной с пневмогидроприводом 11лс(6)760п1м Опросный лист № 4560-ГРС-ТХ.ОЛ8" Кол-во: 4.0

"Позиция 14" "Кран шаровой из легированной стали с пневмоприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду50 Ру80 для природного газа" Кол-во: 24.0

"Позиция 15" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п7м Ду150 Ру80 для природного газа" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Кран шаровой с электроприводом, надземной установки, для природного газа, с концами под приварку из стали 09Г2С к трубе 57х6 мм, Ду 50, Ру 10,0 МПа" Кол-во: 6.0

"Позиция 17" "Кран шаровой ЯГТ 80ПЦА.080.00.00.У ПП под приварку из стали 20 Ду80мм, номинальным давлением 80 кгс/см2 с пневмоприводом ЯГТ 100ПП.700.00.У и блоком управления ЭПУУ на 24В" Кол-во: 3.0

"Позиция 18" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 4.0

"Позиция 19" "Кран шаровой для трубопроводов, запорный, материал корпуса сталь 20, Ду 100 мм, Ру 80 кг/см2, под приварку, для неагрессивного природного газа, климатическое исполнение У1, с пневмоприводом, надземной установки, 11лс660п, строительная длина 280 мм, масса 92 кг." Кол-во: 6.0

"Позиция 20" "Кран шаровой для трубопроводов, запорный, материал корпуса сталь 20, Ду 100 мм, Ру 80 кг/см2, под приварку, для неагрессивного природного газа, климатическое исполнение У1, с пневмоприводом, подземной установки, 11лс660п (пдз), строительная длина 280 мм. ТУ 3742-001-69318974-2011" Кол-во: 3.0

"Позиция 21" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660пм Ду150 Ру80 для природного газа" Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Кран шаровой для трубопроводов, запорный, материал корпуса сталь 20, Ду 80 мм, Ру 80 кг/см2, под приварку, для неагрессивного природного газа, климатическое исполнение У1, с пневмоприводом, надземной установки, 11лс660п, строительная длина 356 мм, масса 70 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN200 PN8,0МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Кран шаровой 11лс60п Ду50 Ру80 с ручным управлением, с концами под приварку, надземной установки, исполнение У1. Опросной лист 2023.15-ТХ.ОЛ4." Кол-во: 3.0

"Позиция 25" "Кран шаровой 11лс60п Ду50 Ру80 с ручным управлением, с концами под приварку, надземной установки, исполнение У1. Опросной лист 2023.15-ТХ.ОЛ4." Кол-во: 5.0

"Позиция 26" "Кран шаровой Ду 50 Ру 8,0 МПа с пневмоприводом. Опросный лист 732.КР-19-ТХ.ОЛ20" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Кран шаровой Ду 50 Ру 8,0 МПа с ручным приводом. Опросный лист № 732.КР-19-ТХ.ОЛ14 изм.1" Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Кран шаровой Ду 50 Ру 8,0 МПа с ручным приводом. Опросный лист № 732.КР-19-ТХ.ОЛ14 изм.1" Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Кран шаровой Ду 50 Ру 8,0МПа с ручным приводом Опросный лист 733.КР-19-ТХ.ОЛ4" Кол-во: 4.0

"Позиция 30" "Кран шаровой Ду150 Ру8,0МПа Опросный лист 2013.14-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80" Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Кран шаровой с пневматическим приводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду50 Ру80 для природного газа" Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Кран шаровый 11лс660п Ду80 Ру80 с пневмоприводом, надземной установки в климатическом исполнении У1, к концами под приварку, в комплекте с ЭПУУ-7-4 (24В), с указателем конечного положения УКП-04, с монтажным комплектом" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Кран шаровый стальной приварной с механическим приводом надземного исполнения Ду50 Ру80, с удлиненным патрубком, для врезки под давлением, фланцевый" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Кран шаровой DN 200 PN 8,0 МПа надземной установки, фланцевый с ручным управлением (рукоятка)." Кол-во: 1.0

"Позиция 36" "Кран шаровой 11лс669п6 DN 50мм PN 8,0 Мпа надземной установки, с пневмоприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 3.0

"Позиция 37" "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN 150 мм PN 8,0 МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 5.0

"Позиция 38" "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN200 PN8,0МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 4.0

"Позиция 39" "Кран шаровой 11лс669п6 DN 80мм PN 8,0 Мпа надземной установки, с пневмоприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 9.0

"Позиция 40" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 6.0

"Позиция 41" "Кран шаровой 11лс669п6 DN 100мм PN 8,0 МПа наземной установки, с пневмоприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 4.0

"Позиция 42" "Кран шаровой Ду 250, Ру 10,0МПа подземный, приварной, с пневмогидроприводом, 11лс(6)760п2 ? рабочая среда - газ, умеренного климатического исполнения," Кол-во: 2.0

"Позиция 43" "Кран шаровой 11лс60п Ду100, Ру80 с ручным приводом, надземной установки, умеренный. Опросный лист 477/021.048-682/42-2016.01-ТЛ.ОЛ13" Кол-во: 1.0

"Позиция 44" "Кран шаровой 11лс(6)760пм Ду150 Ру80 надземный, ПГП, рабочая среда-газ, в умеренном климатическом исполнении." Кол-во: 1.0

"Позиция 45" "Кран шаровой 11лс660п8 Ду100 Ру8,0 Мпа У1 приварной подземной установки с пневмоприводом ЭПУУ-15 напряжение упр.сигнала 24В,с заводским антикоррозионным полимерным покрытием усиленного типа" Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80" Кол-во: 3.0

"Позиция 47" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду50 Ру80 для природного газа с ЭПУУ-7 на 24В" Кол-во: 1.0

"Позиция 48" "Кран шаровой 11лс(6)760п7м с пневмогидроприводом с концами под приварку подземной установки(расстояние от оси трубопровода до фланца привода 3000мм высота колонны 2800мм) рабочая среда неагрессивный природный газ Ду150мм Ру8,0МПа(80кгс/см2) температура рабочей среды -60+80С температура окружающей среды -60+40С" Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Кран шаровой под приварку из легированной стали с пневмоприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении Ду50 Ру80 для природного газа" Кол-во: 2.0

"Позиция 50" "Кран шаровой Ду 50 Ру 16,0 МПа с редуктором (ручкой).Опросный лист №2021.ОЛ_32-12!AH1(PHG-038353)" Кол-во: 2.0

"Позиция 51" "Кран шаровой с пневмогидроприводом Ду 100 Ру 8,0 МПа. Опросный лист 2016.ПО.100-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 1.0

"Позиция 52" "Кран шаровой DN50 PN2,0 МПа подземной установки с пневмоприводом климатическое исполнение ХЛ1, класс давления ANSI 150 с блоком управления ЭПУУ-7-4 и конечным выключателем УКП-03. Опросный лист 2016.ПО.100-ТХ.ОЛ7" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Кран шаровой DN 50 PN 10,0 Мпа подземной установки с пневмоприводом климатическое исполнение ХЛ1, класс давления ANSI 600 с блоком управления ЭПУУ-7-4 и конечным выключателем УКП-03. Опросный лист 2016.ПО.100-ТХ.ОЛ6" Кол-во: 1.0

"Позиция 54" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 Ду 200 Ру 8,0 МПа с пневмогидроприводом. Опросной лист 2388.19-ТХ.ОЛ2." Кол-во: 2.0