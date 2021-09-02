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    Главная / Торги / Поставка кранов шаровых диаметром до 300 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 62005)

    Поставка кранов шаровых диаметром до 300 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 62005)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:3002.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585361Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кранов шаровых диаметром до 300 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110585361

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0062005/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0062005/ГПК/ПР/ГОС/Э/25.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка кранов шаровых диаметром до 300 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 62005)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 14:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос итогов_на_22.09.2021.docx

    62005_Документация МИ ЕР.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-42

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Baskakov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баскаков А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кранов шаровых диаметром до 300 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585361Подведение итогов не позднее Поставка кранов шаровых диаметром до 300 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кранов шаровых диаметром до 300 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    53 308 055,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.14.11.120

    Арматура регулирующая

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой Ду 100 Ру 16,0 МПа с пневмоприводом с ручным дублёром, наземной установки, под приварку трубы 114х10. Среда эксплуатации - газ, метанол, пластовая вода, газоконденсат с содержанием механических примесей; Климатическое исполнение - У1; Напряжение управления блоком управления - 110 В; Опросный лист №2020.ОЛ_32-26!АН1(PHG-034086)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой Ду 50 PN 16 Мпа полнопроходной надземной установки под приварку из стали 09Г2С, исп.ХЛ1, класс герметичности затвора А под приварку, с ручным управлением, среда – природный газ , опросный лист №2021.ОЛ_32-34!АН1 (PHG-038659)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой Ду 50 Ру 16,0 МПа с редуктором под приварку, ручной, надземный.Опросный лист №2021.ОЛ_32-21!AH2 (PHG-038668)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой Ду 50 Ру 16,0 МПа с пневмоприводом, присоединение к трубопроводу - с патрубками под приварку, пневмопривод, надземный. Опросный лист №2021.ОЛ_32-12!AH1 (phg-038352)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Кран шаровый DN 50, PN 16 МПа тип среды-газ, с ручным управлением тип присоединения под приварку, надземной установки., опросный лист № 2021.ОЛ_22-15!АН1(PHG-038555)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой надземной установки под приварку из стали 09Г2С Ду80 Ру80 с пневмоприводом PN 700кгс/см2 и блоком управления ЭПУУ на 24В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой Ду 80 Ру 8,0 МПа 11лс660п1 с пневматическим приводом надземной установки приварной в холодном климатическом исполнении для природного газа"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневматическим приводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду100 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки 11лс660п Ду80 Ру80 класса герметичности А для природного газа и других неагресивных сред с рабочей температурой -60+80C климатического исполнения У1 с узлом управления ЭПУУ-7-7"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п7м пневмогидроприводной с концами под приварку для подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия,с блоком управления краном ЭПУУ-6-4 постоянный ток 24В,рабочая среда:неагрессивный природнвй газ,Ду 150мм,Ру 8МПА (80кгс/см2), температура рабочей среды -60+80С, температура окружающей среды -60 +40С"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой Ду 50 Ру 8,0 МПа 11лс660п1 ХЛ1 надземный с пневмоприводом ЭПУУ на 24В, с концами под приварку надземной установки, для природного газа"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой DN 150 PN 8,0 МПа надземный приварной с пневмогидроприводом 11лс(6)760п1м Опросный лист № 4560-ГРС-ТХ.ОЛ8"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмоприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду50 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п7м Ду150 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой с электроприводом, надземной установки, для природного газа, с концами под приварку из стали 09Г2С к трубе 57х6 мм, Ду 50, Ру 10,0 МПа"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой ЯГТ 80ПЦА.080.00.00.У ПП под приварку из стали 20 Ду80мм, номинальным давлением 80 кгс/см2 с пневмоприводом ЯГТ 100ПП.700.00.У и блоком управления ЭПУУ на 24В"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 19"

    "Кран шаровой для трубопроводов, запорный, материал корпуса сталь 20, Ду 100 мм, Ру 80 кг/см2, под приварку, для неагрессивного природного газа, климатическое исполнение У1, с пневмоприводом, надземной установки, 11лс660п, строительная длина 280 мм, масса 92 кг."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 20"

    "Кран шаровой для трубопроводов, запорный, материал корпуса сталь 20, Ду 100 мм, Ру 80 кг/см2, под приварку, для неагрессивного природного газа, климатическое исполнение У1, с пневмоприводом, подземной установки, 11лс660п (пдз), строительная длина 280 мм. ТУ 3742-001-69318974-2011"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 21"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660пм Ду150 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Кран шаровой для трубопроводов, запорный, материал корпуса сталь 20, Ду 80 мм, Ру 80 кг/см2, под приварку, для неагрессивного природного газа, климатическое исполнение У1, с пневмоприводом, надземной установки, 11лс660п, строительная длина 356 мм, масса 70 кг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN200 PN8,0МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Кран шаровой 11лс60п Ду50 Ру80 с ручным управлением, с концами под приварку, надземной установки, исполнение У1. Опросной лист 2023.15-ТХ.ОЛ4."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 25"

    "Кран шаровой 11лс60п Ду50 Ру80 с ручным управлением, с концами под приварку, надземной установки, исполнение У1. Опросной лист 2023.15-ТХ.ОЛ4."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 26"

    "Кран шаровой Ду 50 Ру 8,0 МПа с пневмоприводом. Опросный лист 732.КР-19-ТХ.ОЛ20"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Кран шаровой Ду 50 Ру 8,0 МПа с ручным приводом. Опросный лист № 732.КР-19-ТХ.ОЛ14 изм.1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Кран шаровой Ду 50 Ру 8,0 МПа с ручным приводом. Опросный лист № 732.КР-19-ТХ.ОЛ14 изм.1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Кран шаровой Ду 50 Ру 8,0МПа с ручным приводом Опросный лист 733.КР-19-ТХ.ОЛ4"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 30"

    "Кран шаровой Ду150 Ру8,0МПа Опросный лист 2013.14-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду50 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Кран шаровый 11лс660п Ду80 Ру80 с пневмоприводом, надземной установки в климатическом исполнении У1, к концами под приварку, в комплекте с ЭПУУ-7-4 (24В), с указателем конечного положения УКП-04, с монтажным комплектом"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Кран шаровый стальной приварной с механическим приводом надземного исполнения Ду50 Ру80, с удлиненным патрубком, для врезки под давлением, фланцевый"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Кран шаровой DN 200 PN 8,0 МПа надземной установки, фланцевый с ручным управлением (рукоятка)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Кран шаровой 11лс669п6 DN 50мм PN 8,0 Мпа надземной установки, с пневмоприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 37"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN 150 мм PN 8,0 МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 38"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN200 PN8,0МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 39"

    "Кран шаровой 11лс669п6 DN 80мм PN 8,0 Мпа надземной установки, с пневмоприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 40"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 41"

    "Кран шаровой 11лс669п6 DN 100мм PN 8,0 МПа наземной установки, с пневмоприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 42"

    "Кран шаровой Ду 250, Ру 10,0МПа подземный, приварной, с пневмогидроприводом, 11лс(6)760п2 ? рабочая среда - газ, умеренного климатического исполнения,"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 43"

    "Кран шаровой 11лс60п Ду100, Ру80 с ручным приводом, надземной установки, умеренный. Опросный лист 477/021.048-682/42-2016.01-ТЛ.ОЛ13"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 44"

    "Кран шаровой 11лс(6)760пм Ду150 Ру80 надземный, ПГП, рабочая среда-газ, в умеренном климатическом исполнении."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 45"

    "Кран шаровой 11лс660п8 Ду100 Ру8,0 Мпа У1 приварной подземной установки с пневмоприводом ЭПУУ-15 напряжение упр.сигнала 24В,с заводским антикоррозионным полимерным покрытием усиленного типа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 47"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду50 Ру80 для природного газа с ЭПУУ-7 на 24В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п7м с пневмогидроприводом с концами под приварку подземной установки(расстояние от оси трубопровода до фланца привода 3000мм высота колонны 2800мм) рабочая среда неагрессивный природный газ Ду150мм Ру8,0МПа(80кгс/см2) температура рабочей среды -60+80С температура окружающей среды -60+40С"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Кран шаровой под приварку из легированной стали с пневмоприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении Ду50 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 50"

    "Кран шаровой Ду 50 Ру 16,0 МПа с редуктором (ручкой).Опросный лист №2021.ОЛ_32-12!AH1(PHG-038353)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 51"

    "Кран шаровой с пневмогидроприводом Ду 100 Ру 8,0 МПа. Опросный лист 2016.ПО.100-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Кран шаровой DN50 PN2,0 МПа подземной установки с пневмоприводом климатическое исполнение ХЛ1, класс давления ANSI 150 с блоком управления ЭПУУ-7-4 и конечным выключателем УКП-03. Опросный лист 2016.ПО.100-ТХ.ОЛ7"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Кран шаровой DN 50 PN 10,0 Мпа подземной установки с пневмоприводом климатическое исполнение ХЛ1, класс давления ANSI 600 с блоком управления ЭПУУ-7-4 и конечным выключателем УКП-03. Опросный лист 2016.ПО.100-ТХ.ОЛ6"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 54"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 Ду 200 Ру 8,0 МПа с пневмогидроприводом. Опросной лист 2388.19-ТХ.ОЛ2."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 55"

    "Кран шаровой DN 80, PN 10,0МПа, 11лс60п12, с ручным приводом, подземной установки, под приварку, для неагрессивного природного газа, климатического исполнения У1, с КП к трубе 89х5-20 L=150мм. 7215.095.001.062.521.01-ТЛ4.ОЛ38"

    Кол-во: 2.0

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    Лоты:
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    Регион:
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 952 535
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР
    Маркетинговые исследования № 32211082904
    Поставка автомобилей (тип двигателя газовый) для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"
    Поставка автомобилей (тип двигателя газовый) для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"
    177131
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    17.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    2 160 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Владимирская область
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    «Газпром трансгаз Саратов»
    Конкурентный отбор № 32211085217
    Поставка бакалейной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022-2023 гг. (№0037/22/4.3/0000324/ТГСаратов/К/ГОС/Э/31.01.2022)
    Поставка бакалейной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022-2023 гг....
    177156
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 048 273
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Газпром межрегионгаз Саратов
    Маркетинговые исследования № 32211083689
    Оказание услуг по перевозке сотрудников ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"
    Оказание услуг по перевозке сотрудников ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"
    177142
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    21.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    2 782 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211087113
    Поставка комплексов программно-технических для объекта строительства "Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ООО "Югтрансгаз" для ООО "Газпром информ" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/22/4.1/0007652/ГПК)
    Поставка комплексов программно-технических для объекта строительства "Отраслевая система...
    177172
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    312 874 485
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211086506
    Оказание услуг по распространению информационно-рекламной информации об ООО «Газпром ГНП холдинг» в ходе организации и проведения конференции «Рынок СУГ России»
    Оказание услуг по распространению информационно-рекламной информации об ООО «Газпром ГНП...
    177163
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 620 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211085651
    07657_Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "Газпром комплектация"
    07657_Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила...
    177153
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    332 146 722
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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