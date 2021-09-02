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    Главная / Торги / Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» № 0001/21/4.3/0063348/ТГННовгород/ПР//Э

    Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» № 0001/21/4.3/0063348/ТГННовгород/ПР//Э

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП108079Дата и время окончания срока приема заявок Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» № 0001/21/4.3/0063348/ТГННовгород/ПР//ЭРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП108079

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0063348/ТГННовгород

    Номер закупки

    0001/21/4.3/0063348/ТГННовгород/ПР//Э/25.08.2021

    Наименование закупки

    Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» № 0001/21/4.3/0063348/ТГННовгород/ПР//Э

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продл 29.09.2021 итог.docx

    Продл 22.09.2021 итог.docx

    Продл 15.09.2021 итог.docx

    63348 Документация МИ (версия 1).rar

    Продл 06.10.2021 итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-11

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямлихин Р. Р.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» № 0001/21/4.3/0063348/ТГННовгород/ПР//Э

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП108079Подведение итогов не позднее Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» № 0001/21/4.3/0063348/ТГННовгород/ПР//ЭРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» № 0001/21/4.3/0063348/ТГННовгород/ПР//Э

    Начальная цена

    186 157 956,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    28.92.27

    Экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие; прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран-трубоукладчик св. 32т"

    Кол-во: 4.0

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