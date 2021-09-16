Поставка общезаводского, лабораторного оборудования, мебели и ручного инструмента для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Устройство набивочное ручное Ручные набивочные устройства предназначены для восстановления герметичности затворов кранов шаровых путем набивки герметизирующих высоковязких материалов (паст) через фитинги (штуцеры набивочные) арматуры, установленные непосредственно на корпусах кранов (краны надземного исполнения) или в трубной обвязке кранов (краны подземного исполнения). Давление смазки на выходе до 100 МПа Объем загрузочной емкости 1 литр" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Аппарат пескоструйный на 63 литра, расход воздуха 270-707л/мин, давление 4-9 атм, средний расход абразива 25-40 кг/час, средняя производительность 1,5-2,8 м2/час" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Верстак слесарный двухтумбовый количество тумб 2 штуки количество ящиков 6 штук, количество мест 2." Кол-во: 4.0

"Позиция 4" "Верстак слесарный двухтумбовый количество тумб 2 штуки количество ящиков 6 штук, количество мест 2." Кол-во: 3.0

"Позиция 5" "Кран гидравлический передвижной 8.2 грузоподъемностью 2т, высота крюка 300-1900мм ГОСТ 27555-87" Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "Лебедка ручная, барабанная, канат Ø6,5 мм, длина 40 м, на одной ветви - 500 кг; через полиспаст - 1 000 кг. ГОСТ каната 2688-80 Ход каната за 1 оборот рукоятки, мм 40 Количество обслуживающих человек 1" Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Таль ручная шестеренная стационарная грузоподъемностью 1,0т высотой подъема 3м климатического исполнения У1.1 взрывозащищенного исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Таль ручная шестеренная стационарная грузоподъемностью 1,0т высотой подъема 3м климатического исполнения У1.1 взрывозащищенного исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Тележка-опрокидыватель для бочек, грузоподъемность 364кг стальная бочка размеры бочки диаметр 572мм 210 литров вес 55кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Тележка 4-х колесная г/п600 кг. Площадка 1000×800" Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Тележка 4-х колесная г/п600 кг. Площадка 1000×800" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Штатив-тренога в сборе грузоподьемность 250кг Максимально допустимая рабочая нагрузка 315 кг Длина металлического троса 5,10,15,20 и 25 м" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Штатив-тренога в сборе грузоподьемность 250кг Максимально допустимая рабочая нагрузка 315 кг Длина металлического троса 5,10,15,20 и 25 м" Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Ворота промышленные секционные: ширина проёма - 4100 мм, высота проёма - 4200 мм, притолока - 4 800 мм, подъём повышенный, цвет снаружи синий RAL 5005 изнутри белый RAL 9003. Калитка в полотне ворот в комплекте с замком, ручкой и доводчиком. Ручной цепной привод. Дополнительная цепь для ручного цепного привода. Группа воспламеняемости В2 (ГОСТ 30402-96), группа горючести Г2 (ГОСТ 30244-94), водонепроницаемость 3 класс (EN12425:2000), воздухонепроницаемость 4 класс (EN12426:2000), ветровая нагрузка 2 класс (EN12424:2000), усилие подъема до 40 кг." Кол-во: 3.0

"Позиция 15" "Ворота секционные промышленные высота проема 3500, ширина проема 3000 с калиткой v4 посередине размер 2000х900, цвет снаружи серый RAL 7004 изнутри белый RAL 9003, ручной цепной привод" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Таль ручная цепная передвижная грузоподъемность 1,0т, высота подъема Н-3м, климатического исполнеия У1, взрывозащищенного исполнения" Кол-во: 2.0

"Позиция 17" "Стол регулировщика радиоаппаратуры 120х80 х 171см, две полки 120х30см с задней стенкой над столешницей одна полка 120х30см под столешницей кронштейн-штанга по всей ширине стола 2 светильника по 16 Вт блок розеток разъемы заземления ГОСТ 16371-93" Кол-во: 3.0

"Позиция 18" "Стол метролога.столешница 150х80 см, две полки 150х30 см без задней стенки над столешницей. разъемы заземления, блок из 8 розеток с выключателем, высота 131 см ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2.0

"Позиция 19" "Таль ручная шестеренная стационарная грузоподъемностью 2,0т высотой подъема 6м климатического исполнения У1.1 взрывозащищенного исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Аппарат пескоструйный на 19 л, 170-707 л/мин, 4-9 атм, 1,5-2,8 м2/час" Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Аппарат пескоструйный 63 литра, расход воздуха 270-707л/мин, объем резервуара 63л, давление 4-9атм, средний расход абразива 25-40кг/час, средняя производительность 1,5- 2,8м2/час." Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Захват для труб Для подъёма и перемещения труб в горизонтальном положении Грузоподъёмность пары 8 т Высота 230 мм Толщина 78 мм Ширина 160 мм" Кол-во: 7.0

"Позиция 23" "Колбонагреватели для круглодонных колб применяются для нагрева жидкостей и твердых веществ, проведения синтеза и перегонки, контроля фракционного состава, определения содержания воды Температура нагрева до 600 °С; Колбы объемом от 250 до 1000 мл; Мощность 650 Вт; Питание от сети переменного тока 220В, 50 Гц;Корпус из нержавеющей стали Гнездо для установки штативной стойки. ГОСТ 12.2.007.0-75" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Колбонагреватели для круглодонных колб применяются для нагрева жидкостей и твердых веществ, проведения синтеза и перегонки, контроля фракционного состава, определения содержания воды Температура нагрева до 600 °С; Колбы объемом от 50 до 250 мл; Мощность 550 Вт; Питание от сети переменного тока 220В, 50 Гц;Корпус из нержавеющей стали Гнездо для установки штативной стойки. ГОСТ 12.2.007.0-75" Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Колбонагреватели для круглодонных колб применяются для нагрева жидкостей и твердых веществ, проведения синтеза и перегонки, контроля фракционного состава, определения содержания воды Температура нагрева до 600 °С; Колбы объемом от 50 до 250 мл; Мощность 550 Вт; Питание от сети переменного тока 220В, 50 Гц;Корпус из нержавеющей стали Гнездо для установки штативной стойки. ГОСТ 12.2.007.0-75" Кол-во: 2.0

"Позиция 26" "Тормоз колодочный с электрогидравлическим толкателем ТЭ-30, для грузоподъемного оборудования, предназначен для остановки и удержания валов механизмов в заторможенном состоянии при неработающем приводе Т Тормозной момент, Нм max 300 Диаметр тормозного шкива, мм 200 Род тока 220/380 В;50ГЦ Усилие на штоке толкателя, Н 300 Ход штока толкателя, мм 32" Кол-во: 6.0

"Позиция 27" "Тормоз колодочный с электрогидравлическим толкателем ТЭ-30, для грузоподъемного оборудования, предназначен для остановки и удержания валов механизмов в заторможенном состоянии при неработающем приводе Т Тормозной момент, Нм max 100 Диаметр тормозного шкива, мм 160 Род тока 220/380 В;50ГЦ Усилие на штоке толкателя, Н 300 Ход штока толкателя, мм 32" Кол-во: 6.0

"Позиция 28" "Тормоз колодочный с электрогидравлическим толкателем ТЭ-50, для грузоподъемного оборудования, предназначен для остановки и удержания валов механизмов в заторможенном состоянии при неработающем приводе Т Тормозной момент, Нм max 800 Диаметр тормозного шкива, мм 300 Род тока 220/380 В;50ГЦ Усилие на штоке толкателя, Н 500 Ход штока толкателя, мм 65" Кол-во: 6.0

"Позиция 29" "Подвеска крюковая ОСТ 24.191.08-81 Номер заготовки крюка 17А Грузоподъемность 12,5 тн Количество блоков 3 шт Диаметр блока по беговой 406 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 30" "Пресс гидравлический ручной для работы с медными наконечниками в диапазоне сечений от 10 до 300 мм² и с алюминиевыми - 16-240 мм². с механизмом автоматического сброса давления" Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Ручной гидравлический пресс для опрессовки наконечников электрических кабелей DIN 48083 Сечение неизолир. наконечников (Al), мм² 4-70 Сечение неизолир. наконечников (Cu), мм² 4-70 Матрицы в комплекте, мм2: 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70" Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Гидравлический ручной пресс для работы с медными наконечниками в диапазоне сечений от 10 до 300 мм² и с алюминиевыми - 16-240 мм², набор из 12 сменных матриц в комплекте." Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Ручной гидравлический пресс для опрессовки кабельных наконечников и гильз сечением до 300мм2 стандарт DIN 48083 Сечение неизолир. наконечников (Al), 10-300мм² Матрицы в комплекте, мм2: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Пресс гидравлический ручной для опрессовки силовых наконечников и гильз. Диапазон сечений: медные 10-120 мм2, алюминиевые 10-120 мм2. В комплекте набор из 8 сменных матриц. Механизм автоматического сброса давления (АСД). Максимальное усилие: 8 т." Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Гидравлический ручной пресс. В комплекте набор из 12 сменных матриц. Предназначен для обжима медных и алюминиевых наконечников в диапазоне от 10 до 300 мм²." Кол-во: 9.0

"Позиция 36" "Гидравлический ручной пресс. В комплекте набор из 12 сменных матриц. Предназначен для обжима медных и алюминиевых наконечников в диапазоне от 10 до 300 мм²." Кол-во: 1.0

"Позиция 37" "Гидравлический ручной пресс. В комплекте набор из 12 сменных матриц. Предназначен для обжима медных и алюминиевых наконечников в диапазоне от 10 до 300 мм²." Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Шкаф медицинский хозяйственного назначения (локер) предназначен для хранения рабочей одежды и хоз.инвентаря в медицинских и других помещениях. Способ крепления — саморезы. Оснащен ключевым замком с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ. Имеет вентиляционные отверстия. Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой. Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое, белого цвета (RAL 9016). Шкаф поставляется в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота — 100 мм, диапазон регулировки: 95–125 мм). 1830х500х500 мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 39" "Камера сушильная для сушки, прокатки и хранения сварочных электродов, электропитание печи от сети 50 Гц, 220В,N=1 кВт, номинальная температура от 90 до 350 C, единовременная загрузка электродов 12 кг, размер камеры 500х100х110 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 40" "Комплект поясов для газорезательной машины типа Орбита-Р 320-1420 мм ГОСТ 61694-94" Кол-во: 25.0

"Позиция 41" "Стол лабораторный 2000х700х1220 Столешница: ДСП+Текстолит Сварная конструкция Стационарный Размер рабочей поверхности стола 2000х700 мм Нагрузка на рабочую поверхность: 400 кг" Кол-во: 14.0

"Позиция 42" "Стул лабораторный для низких столов, газлифтная стойка с регулировкой по высоте и амортизатором; эргономичное сидение из полиуретана; 5 отводов с нейлоновыми роликами ГОСТ 16371-93, высота 450-580 мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 43" "Шлифовальный станок предназначается для обработки деревянных заготовок (лента и диск). Наклоняемый стол шлифовального станка. Механизм натяжения шлифовальной ленты Напряжение 220 В Частота вращения шлиф. круга, об/мин 2950 Скорость движения ленты, м/мин 810 Диаметр диска, мм 125 Длина ленты, мм 762 Ширина ленты, мм 25 Угол наклона стола (лента), град 0-45 Угол наклона ленты, град 0-45" Кол-во: 1.0

"Позиция 44" "Подвеска крюковая ОСТ 24.191.08-81 Номер заготовки крюка 18А Грузоподъемность 12,5 тн Количество блоков 3 шт Диаметр блока по беговой 500 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 45" "Стол руководителя сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи задняя и боковые панели – меламин "серый кристалл" два отверстия для проводов с заглушками регулируемые опоры. Длина, мм: 1500 Глубина, мм: 640 Высота, мм: 750 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2.0

"Позиция 46" "Стол лабораторный рабочий Столешница: КG (керамогранит) Длина, мм: 1200 Глубина, мм: 650 Высота, мм: 750 Регулируемые опоры (0-40 мм)" Кол-во: 2.0

"Позиция 47" "Стол рабочий низкий Тип исполнения: низкий. Столешница: с химически стойкой поверхностью из полиуретан-акриловой композиции. ДхГхВ:1200х650х750 мм) в составе с коробами боковыми к низкому лабораторному/пристенному в кол-ве 1 комплект ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 3.0

"Позиция 48" "Стол угловой на опорной тумбе. Тип исполнения: низкий. Столешница: керамогранит.Основа скрытый стальной каркасой. Корпус тумбы полностью изготовлен из меламина.(ДхГхВ 900/650х900/650х750 мм.) ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Тумба подкатная с 3 ящиками Фасад-меламин софтформинг. Столешница ламинат 27 мм, замок в нижнем ящике. Ширина, мм: 400 Глубина, мм:470 Высота, мм: 640 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 6.0

"Позиция 50" "Верстак слесарный двухтумбовый количество тумб 2 штуки количество ящиков 6 штук, количество мест 2." Кол-во: 3.0

"Позиция 51" "Верстак слесарный двухтумбовый количество тумб 2 штуки количество ящиков 6 штук, количество мест 2." Кол-во: 4.0

"Позиция 52" "Лазер газовый неприрывного излучения на длине волны 0,63 мкм. Мощность излучения 2 мВт, Спектральный состав TEMoo,Поляризация не менее 100:1; диаметр пучкане более 0,6 мм; расходимость излучения не более 1.5 мрад, потребляемая мощность не более 15 Вт, габариты излучателя не более Ø35×255 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Полиспаст малогабаритный. Имеет 2 трехрольных блока с крюками и канат 50 м. Комплектуется лапкой - захватом для каната/кабеля: 2-16мм. Тяговое усилие: до 300кгс. Диаметр каната-10мм. Диаметр ролика-75мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 54" "Печь сушки и прокалки электродов: Номинальное напряжение 220 В Номинальная мощность 1 кВт Класс защиты от поражения электрическим током 1 Номинальная температура в рабочем пространстве 400°С Предел настройки терморегулятора 50-400°С Единовременная загрузка электропечи 10 кг Размеры рабочего пространства 110×140×550 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 55" "Тележка грузовая 1200х700х950мм полка нержавеющая сталь каркас окрашен, ручка съемная, грузоподъемность 300кг" Кол-во: 2.0