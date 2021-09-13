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    Главная / Торги / Поставка кранов шаровых диаметром от 15 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 62006)

    Поставка кранов шаровых диаметром от 15 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 62006)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 09:3013.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584819Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кранов шаровых диаметром от 15 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110584819

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0062006/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0062006/ГПК/ПР/ГОС/Э/25.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка кранов шаровых диаметром от 15 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 62006)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 13:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    62006_Документация МИ ЕР изм_1.zip

    62006_ Изменения МИ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-42

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Baskakov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баскаков А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кранов шаровых диаметром от 15 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584819Подведение итогов не позднее Поставка кранов шаровых диаметром от 15 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кранов шаровых диаметром от 15 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    25 349 668,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.14.11.120

    Арматура регулирующая

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой цельносварной запорный полнопроходной с ручным приводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс60п6 Ду50 Ру100"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой Ду 200 ANSI 900 с ручным приводом Опросный лист №2.ГПУ.АЗ."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7(у1) Ду200 Ру8,0МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой Ду50 Ру8,0 МПа с концами под приварку, надземной установки, с ручным приводом, климатическое исполнение ХЛ, класс герметичности затвора "А" комплектация по опросному листу Опросный лист: ОЛА25-09/605"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой фланцевый с пневмоприводом надземной установки Ду 50 ANSI 900 (151,8 кгс/см2) Опросный лист 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.101.Т.ОЛ25-11/566 изм.7"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой DN50 PN150, ANSI 900 ручной. Опросный лист № 02-07/ЯГПУ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п6м Ду150 Ру80 для природного газа с ЭПУУ-6-1 на 110В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой Ду150 Ру80 с пневмогидроприводом с фильтром-осушителем с узлом управления 110 В, подземной установки, приварной, с заводским антикоррозийным покрытием, климатич. исп-е ХЛ1"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой Ду 100 Ру 10,0 МПа с пневмоприводом. Опросной лист №125"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой для трубопроводов, запорный, материал корпуса сталь 09Г2С, Ду 50 мм, Ру 80 кг/см2, под приварку, для неагрессивного природного газа, климатическое исполнение УХЛ1, с пневмоприводом, надземной установки, 11лс660п1, строительная длина 200 мм, масса 31 кг."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN80 с пневмогидроприводом, подземной устновки, умеренный с ЭПУУ15 на 24В УКП-03"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой 11лс(6)760пм Ду150 Ру80"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой с пневмогидроприводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс(6)760п Ду200 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "Кран шаровый ЯГТ 50ПЦА.080.00.00.ХЛ П с ЯГТ 50ПП350.00 ХЛ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой 11лс(6)745п8м Ду 150 Ру 12,5 МПа с пневмогидроприводом, подземной установки, приварной, с заводским антикоррозионным покрытием, ХЛ1, с катушками длиной 150 мм, присоединяемыми к трубе 159х8 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой муфтовый Ду15 Ру1,6МПа, ручное управление,09Г2С , УХЛ1, среда: вода, пар."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 19"

    "Кран шаровой муфтовый Ду20 Ру1,6МПа 09Г2С ручной неагрессивный газ, жидкие углеводороды, вода, пар "А" муфтовый УХЛ"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 20"

    "Кран шаровый трёхходовой 11С28П Рабочая среда:природный газ и жидкие углеводороды,условный проход Ду-15мм, условное давление Ру-200кгс/см2, класс герметичности А ГОСТ 9544-93"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 21"

    "Кран шаровый трёхходовой 11С28П Рабочая среда:природный газ и жидкие углеводороды,условный проход Ду-15мм, условное давление Ру-200кгс/см2, класс герметичности А ГОСТ 9544-93"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 22"

    "Кран шаровой с электроприводом Ду 100 Ру 1,6 с приводом, рабочая среда метанол, под приварку, горизонтального расположения надземной установки, климатическое исполнение У1, герметичностью класса А по ГОСТ Р 54808-2011 Опросный лист 2ТМ/14.14-КШЭП.ОЛ2"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 23"

    "Кран шаровой Ду200 Ру 8,0 МПа подземный с электроприводом . ТЗ № 2645/2020-12-ОЛ1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Кран шаровой Ду 80 ANSI 900 привод ручной, надземный. Опросный лист № 23-16/1099"

    Кол-во: 13.0

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