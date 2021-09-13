Поставка кранов шаровых диаметром от 15 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

Поставка кранов шаровых диаметром от 15 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран шаровой цельносварной запорный полнопроходной с ручным приводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс60п6 Ду50 Ру100" Кол-во: 20.0

"Позиция 2" "Кран шаровой Ду 200 ANSI 900 с ручным приводом Опросный лист №2.ГПУ.АЗ." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Кран шаровой 11лс(6)769п7(у1) Ду200 Ру8,0МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Кран шаровой Ду50 Ру8,0 МПа с концами под приварку, надземной установки, с ручным приводом, климатическое исполнение ХЛ, класс герметичности затвора "А" комплектация по опросному листу Опросный лист: ОЛА25-09/605" Кол-во: 15.0

"Позиция 6" "Кран шаровой фланцевый с пневмоприводом надземной установки Ду 50 ANSI 900 (151,8 кгс/см2) Опросный лист 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.101.Т.ОЛ25-11/566 изм.7" Кол-во: 6.0

"Позиция 7" "Кран шаровой DN50 PN150, ANSI 900 ручной. Опросный лист № 02-07/ЯГПУ" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п6м Ду150 Ру80 для природного газа с ЭПУУ-6-1 на 110В" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Кран шаровой Ду150 Ру80 с пневмогидроприводом с фильтром-осушителем с узлом управления 110 В, подземной установки, приварной, с заводским антикоррозийным покрытием, климатич. исп-е ХЛ1" Кол-во: 3.0

"Позиция 10" "Кран шаровой Ду 100 Ру 10,0 МПа с пневмоприводом. Опросной лист №125" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Кран шаровой для трубопроводов, запорный, материал корпуса сталь 09Г2С, Ду 50 мм, Ру 80 кг/см2, под приварку, для неагрессивного природного газа, климатическое исполнение УХЛ1, с пневмоприводом, надземной установки, 11лс660п1, строительная длина 200 мм, масса 31 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 12" "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN80 с пневмогидроприводом, подземной устновки, умеренный с ЭПУУ15 на 24В УКП-03" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Кран шаровой 11лс(6)760пм Ду150 Ру80" Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Кран шаровой с пневмогидроприводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс(6)760п Ду200 Ру80 для природного газа" Кол-во: 2.0

"Позиция 15" "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80" Кол-во: 2.0

"Позиция 16" "Кран шаровый ЯГТ 50ПЦА.080.00.00.ХЛ П с ЯГТ 50ПП350.00 ХЛ" Кол-во: 2.0

"Позиция 17" "Кран шаровой 11лс(6)745п8м Ду 150 Ру 12,5 МПа с пневмогидроприводом, подземной установки, приварной, с заводским антикоррозионным покрытием, ХЛ1, с катушками длиной 150 мм, присоединяемыми к трубе 159х8 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Кран шаровой муфтовый Ду15 Ру1,6МПа, ручное управление,09Г2С , УХЛ1, среда: вода, пар." Кол-во: 25.0

"Позиция 19" "Кран шаровой муфтовый Ду20 Ру1,6МПа 09Г2С ручной неагрессивный газ, жидкие углеводороды, вода, пар "А" муфтовый УХЛ" Кол-во: 30.0

"Позиция 20" "Кран шаровый трёхходовой 11С28П Рабочая среда:природный газ и жидкие углеводороды,условный проход Ду-15мм, условное давление Ру-200кгс/см2, класс герметичности А ГОСТ 9544-93" Кол-во: 40.0

"Позиция 21" "Кран шаровый трёхходовой 11С28П Рабочая среда:природный газ и жидкие углеводороды,условный проход Ду-15мм, условное давление Ру-200кгс/см2, класс герметичности А ГОСТ 9544-93" Кол-во: 120.0

"Позиция 22" "Кран шаровой с электроприводом Ду 100 Ру 1,6 с приводом, рабочая среда метанол, под приварку, горизонтального расположения надземной установки, климатическое исполнение У1, герметичностью класса А по ГОСТ Р 54808-2011 Опросный лист 2ТМ/14.14-КШЭП.ОЛ2" Кол-во: 4.0

"Позиция 23" "Кран шаровой Ду200 Ру 8,0 МПа подземный с электроприводом . ТЗ № 2645/2020-12-ОЛ1" Кол-во: 1.0