"Оказание услуг по благоустройству и озеленению объектов Общества"

Оказание услуг по уходу за зелеными насаждениями на объектах, расположенных в Астраханской области (территория Астраханского газового комплекса, Наримановский район, с. Волжское ) в 2022 году для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0000985