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    Главная / Торги / Оказание услуг по благоустройству и озеленению объектов Общества.

    Оказание услуг по благоустройству и озеленению объектов Общества.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 09:0016.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585017Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по благоустройству и озеленению объектов Обществаг. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 62Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110585017

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0064489/ДКраснодар

    Номер закупки

    0019/21/2.1/0064489/ДКраснодар/ПР/ГОС/Э/25.08.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по благоустройству и озеленению объектов Общества.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 13:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СМИСП_0019_21_2.1_0064489_ДКраснодар_ПР_ГОС_Э_25.08.2021 изм. 09.09.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Краснодар

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00 доб. 33461

    Факс

    +7 861 200-49-00

    Адрес электронной почты

    r.zaytsev@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Р. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 62

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по благоустройству и озеленению объектов Общества

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 10:0022.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585017Подведение итогов не позднее Оказание услуг по благоустройству и озеленению объектов Обществаг. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 62

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по благоустройству и озеленению объектов Общества

    Начальная цена

    599 987,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Краснодар

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62

    350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62

    Классификатор ОКПД2

    81.30.10

    Услуги по планировке ландшафта

    Классификатор ОКВЭД2

    81.30

    Деятельность по благоустройству ландшафта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по благоустройству и озеленению объектов Общества"

    Кол-во: 1.0

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
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