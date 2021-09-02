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    Главная / Торги / Поставка приборов контроля переменных характеристик жидкостей и газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 63304)

    Поставка приборов контроля переменных характеристик жидкостей и газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 63304)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:3002.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов контроля переменных характеристик жидкостей и газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110584541

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0063304/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0063304/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/25.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка приборов контроля переменных характеристик жидкостей и газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 63304)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 12:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    63304_Документация МИ ЕР.zip

    Перенос итогов_на_22.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-42

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Baskakov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баскаков А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка приборов контроля переменных характеристик жидкостей и газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584541Подведение итогов не позднее Поставка приборов контроля переменных характеристик жидкостей и газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов контроля переменных характеристик жидкостей и газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    4 863 932,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    26.51.63.110

    Счетчики производства или потребления газа

    26.51.52.110

    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    26.51.53.110

    Газоанализаторы или дымоанализаторы

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь давления измерительный, Взрывозащищенный #взрывонепроницаемая оболочка#; с Hart протоколом; Вид измеряемого давления: избыточное давление; верхний диапазон измерений 0.. 16МПа; штуцер с наружней резьбой М20х1,5; двухсекционный корпусиз алюминиевого сплава, с покрытием эпоксидной краской, Жидкокристаллический индикатор с подсветкой,крышка с окном; Климатическое исполнение -40...+70*С; погрешность 0,075%; 0...16МПа - диапазон измерения; Выходной сигнал 4...20мА; Кабельный ввод для небронированного кабеля диаметром 6-13 и для бронированного(экранированного) кабеля диаметром 6-10мм с броней(экраном) диаметром 10-13мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Газоанализатор стационарный, компонент:Метан(CH4); Диапазон измерений довзрывоопасных концентраций, НКПР от 0 до 100%; Диапазонизмерений объемн. доли от 0 до 4,4%; пределы доп.осн.погрешности абс. 5% НКПР(в диапазоне от 0 до 50% НКПР); пределы доп. основной погрешности отн. 10%(в диапазоне св. 50 до 100% НКПР); Выходные сигналы: 3-х световая индикация, показания цифр. дисплея(при наличии), унифицированный аналоговый вых. сигнал 4-20мА в диапазоне показаний, цифр. сигнал HART, цифр. сигнал интерфейс RS-485 с протоколом ModBus RTU; замыкание и размыкание контактов реле ("сухой контакт"), срабатывающие при превышении 2-х программно конфиг. уровней, при неисправности газоанализаторов; IP67"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 3"

    "Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный платиновый с видом взрывозащиты #Взрывонепроницаемая оболочка#, со стандартной виброустойчивостью по группе F3 ГОСТ Р 52931, НСХ преобразования 100П, Класса В по ГОСТ 6651, с 1 чувствительным элементом, с 3-х проводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 200 мм и диаметром 6 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с кабельным вводом типа TG1/2, с поверкой"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 4"

    "Датчик перепада давления, Исполнение взрывозащиты искробезопасная цепь, Диапазон преобразования 0#630 кПа, Класс точности(от 0,1%), Климатическое исполнение -40#+80С, Исполнение по материалам(штуцер и мембрана из стали 316L, уплотнение- витон), Выходной сигнал 4-20 мА+HART, корпус с кнопками на панели индикатора под крышкой со стеклом, Вид индикатора(ЖКИ- темные символы на светлом поле), Код эл. приоединения измерительных цепей(кабельный ввод металл.под кабель 6,5-10,5 мм), оптореле 250В х 80 мА, кабельный ввод металл.под кабель 6,5-10,5 мм, Исполнение по пылевлагозащите IP65, Кронштейн, Установка вентильного блока и опрессовка, Прогон 360 часов, Госповерка"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 5"

    "Термопреобразователь сопротивления общепромышленный (невзрывозащищенный) платиновый со стандартной виброустойчивостью по группеF3 ГОСТ Р 52931, НСХ преобразования 100П, Класса А по ГОСТ 6651, с 1 чувствительным элементом, с 4-х проводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 160 мм и диаметром 10 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с поверкой"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 6"

    "Теплоэнергоэнергоконтроллер, используется для измерения массы жидкости и газов, тепловой энергии; количество измерительных каналов(ИК) - 1; Количество ИК силы тока - 3; Количество ИК частоты и количества импульсов - 4; Дисплей; Встроенные часы; Интерфейс Can Bus; Доп. интерфейс RS232."

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 7"

    "Датчик давления взрывозащищенный, диапазон измерения 0-10 МПа, Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения неболее 0,25%, диапазон рабочих температур от -60 до +50, Предел допускаемой дополнительной температурной приведенной погрешности измерения, не более 0,150%/10 гр.С, диапазон выходного токового сигнала 4-20мА, диапазон выходного напряжения 12-30 В"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 8"

    "Комплекс измерительный расхода, давления, темпер., массы и объема жидкостей, пара, газов и газовых смесей, тепловой и эл.энергии в изм. системах комм.учета, автомат. контроля и управления тех. процессами, класс т. 0,3%; расход газа свыше 1300нм3/ч;сужающие устройство Диафрагма; Датчики перепада давл. с вент.блоками: Основной диапазон верх. предел 62кПа, Поддиапазон 1 верх. предел 6,2 кПа; Вентильные блоки; На кронштейне, трубный монтаж; Датчики абс. давл. с вент.блоками, верх. предел изм. 6МПа;На кронштейне, трубный монтаж, Ду10; Датчики температуры (-23 до +50) с осн.абс. погрешностью в интервале 0,4гр.С, длина гильзы 80мм; Канал связи с системой дисп. по прот. FT1/2 согласно RS-485;"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Преобразователь давления измерительный, тип Избыточное давление, Взрывонепроницаемая оболочка, Вид взрывозащиты 1Exd IICT6 Gb, Присоединение к процессу М20х1,5, Материал- сталь 316L, без колец, индикация ЖКИ с крышкой с окном, климатическое исполнение -40#+70С, Класс точности от 0,075%, Диапазон измерений 0...6 МПа;Выходной сигнал 4-20 мА, Кабельный ввод под бронированный кабель до 13 мм, Пылевлагозащита IP65, Кронштейн, КМЧ- нипель+гайка +прокладка (углеродистая сталь), Госповерка"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 10"

    "Преобразователь давления измерительный, Дифференциальное давление 2,5кПа...250кПа, 3-кнопочная клавиатура, HART-протокол; взрывозащита Взрывонепроницаемая оболочка, тип Дифф. Давление, Выходной сигнал 4-20 мА, Кабельный ввод под бронированный кабельдо 17 мм, Пылевлагозащита IP65, КронштейнУстановка кл. блока и опрессовка, Госповерка, Клапанный блок трехвентильный без дренажа, Материал клап. Блока- сталь 08Х17Н13, Сталь кран-буксы 30Х13, Соединение на входе среды-резьба наружная М20х1,5, Климатическое исполнение -40#+70С, Монтажный комплект из стали с покрытием, КМЧ-2 нипеля и 2 гайки с прокладками под приварку"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 11"

    "Счетчик газа турбинный Диаметр условного прохода: 150мм; Максимальное давление: 1,6 МПа; Максимальный расход Qmax=1000 м3/ч; Динамический диапазон (Qmin/Qmax) 1:20"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Преобразователь давления измерительный абсолютного давления, Взрывозащищенный #взрывонепроницаемая оболочка#; с Hart протоколом; верхний диапазон измерений 0-2,5МПа; штуцер с наружней резьбой М20х1,5; Материалы мембраны 03Х17Н14М3 (316L) штуцера 03Х17Н14М3 (316L); двухсекц. корпус из нержавеющей стали, встроенный ЖКИ с подсветкой, крышка с окном; Климатическое исполнение jn -10 lj +70C; погрешность 0,2 %; 0...1МПа - диапазон измерения; Выходной сигнал 4...20мА;Кабельный ввод для небронированного кабеля диаметром 6-13 и для бронированного(экранированного) кабеля диаметром 6-10мм с броней(экраном) диаметром 10-13мм; ст. защиты IP65; Кронштейн; установка и опрессовка клапанного блока;Поверка"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 13"

    "Теплоэнергоэнергоконтроллер, используется для измерения массы жидкости и газов, тепловой энергии; Количество измерительных каналов(ИК) - 4; Количество ИК силы тока - 3; Количество ИК частоты и количества импульсов - 4; Дисплей; Встроенные часы; Интерфейс Can Bus; Доп. интерфейс RS232."

    Кол-во: 1.0

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