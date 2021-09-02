Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Преобразователь давления измерительный, Взрывозащищенный #взрывонепроницаемая оболочка#; с Hart протоколом; Вид измеряемого давления: избыточное давление; верхний диапазон измерений 0.. 16МПа; штуцер с наружней резьбой М20х1,5; двухсекционный корпусиз алюминиевого сплава, с покрытием эпоксидной краской, Жидкокристаллический индикатор с подсветкой,крышка с окном; Климатическое исполнение -40...+70*С; погрешность 0,075%; 0...16МПа - диапазон измерения; Выходной сигнал 4...20мА; Кабельный ввод для небронированного кабеля диаметром 6-13 и для бронированного(экранированного) кабеля диаметром 6-10мм с броней(экраном) диаметром 10-13мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Газоанализатор стационарный, компонент:Метан(CH4); Диапазон измерений довзрывоопасных концентраций, НКПР от 0 до 100%; Диапазонизмерений объемн. доли от 0 до 4,4%; пределы доп.осн.погрешности абс. 5% НКПР(в диапазоне от 0 до 50% НКПР); пределы доп. основной погрешности отн. 10%(в диапазоне св. 50 до 100% НКПР); Выходные сигналы: 3-х световая индикация, показания цифр. дисплея(при наличии), унифицированный аналоговый вых. сигнал 4-20мА в диапазоне показаний, цифр. сигнал HART, цифр. сигнал интерфейс RS-485 с протоколом ModBus RTU; замыкание и размыкание контактов реле ("сухой контакт"), срабатывающие при превышении 2-х программно конфиг. уровней, при неисправности газоанализаторов; IP67" Кол-во: 10.0

"Позиция 3" "Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный платиновый с видом взрывозащиты #Взрывонепроницаемая оболочка#, со стандартной виброустойчивостью по группе F3 ГОСТ Р 52931, НСХ преобразования 100П, Класса В по ГОСТ 6651, с 1 чувствительным элементом, с 3-х проводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 200 мм и диаметром 6 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с кабельным вводом типа TG1/2, с поверкой" Кол-во: 5.0

"Позиция 4" "Датчик перепада давления, Исполнение взрывозащиты искробезопасная цепь, Диапазон преобразования 0#630 кПа, Класс точности(от 0,1%), Климатическое исполнение -40#+80С, Исполнение по материалам(штуцер и мембрана из стали 316L, уплотнение- витон), Выходной сигнал 4-20 мА+HART, корпус с кнопками на панели индикатора под крышкой со стеклом, Вид индикатора(ЖКИ- темные символы на светлом поле), Код эл. приоединения измерительных цепей(кабельный ввод металл.под кабель 6,5-10,5 мм), оптореле 250В х 80 мА, кабельный ввод металл.под кабель 6,5-10,5 мм, Исполнение по пылевлагозащите IP65, Кронштейн, Установка вентильного блока и опрессовка, Прогон 360 часов, Госповерка" Кол-во: 3.0

"Позиция 5" "Термопреобразователь сопротивления общепромышленный (невзрывозащищенный) платиновый со стандартной виброустойчивостью по группеF3 ГОСТ Р 52931, НСХ преобразования 100П, Класса А по ГОСТ 6651, с 1 чувствительным элементом, с 4-х проводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 160 мм и диаметром 10 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с поверкой" Кол-во: 4.0

"Позиция 6" "Теплоэнергоэнергоконтроллер, используется для измерения массы жидкости и газов, тепловой энергии; количество измерительных каналов(ИК) - 1; Количество ИК силы тока - 3; Количество ИК частоты и количества импульсов - 4; Дисплей; Встроенные часы; Интерфейс Can Bus; Доп. интерфейс RS232." Кол-во: 11.0

"Позиция 7" "Датчик давления взрывозащищенный, диапазон измерения 0-10 МПа, Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения неболее 0,25%, диапазон рабочих температур от -60 до +50, Предел допускаемой дополнительной температурной приведенной погрешности измерения, не более 0,150%/10 гр.С, диапазон выходного токового сигнала 4-20мА, диапазон выходного напряжения 12-30 В" Кол-во: 10.0

"Позиция 8" "Комплекс измерительный расхода, давления, темпер., массы и объема жидкостей, пара, газов и газовых смесей, тепловой и эл.энергии в изм. системах комм.учета, автомат. контроля и управления тех. процессами, класс т. 0,3%; расход газа свыше 1300нм3/ч;сужающие устройство Диафрагма; Датчики перепада давл. с вент.блоками: Основной диапазон верх. предел 62кПа, Поддиапазон 1 верх. предел 6,2 кПа; Вентильные блоки; На кронштейне, трубный монтаж; Датчики абс. давл. с вент.блоками, верх. предел изм. 6МПа;На кронштейне, трубный монтаж, Ду10; Датчики температуры (-23 до +50) с осн.абс. погрешностью в интервале 0,4гр.С, длина гильзы 80мм; Канал связи с системой дисп. по прот. FT1/2 согласно RS-485;" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Преобразователь давления измерительный, тип Избыточное давление, Взрывонепроницаемая оболочка, Вид взрывозащиты 1Exd IICT6 Gb, Присоединение к процессу М20х1,5, Материал- сталь 316L, без колец, индикация ЖКИ с крышкой с окном, климатическое исполнение -40#+70С, Класс точности от 0,075%, Диапазон измерений 0...6 МПа;Выходной сигнал 4-20 мА, Кабельный ввод под бронированный кабель до 13 мм, Пылевлагозащита IP65, Кронштейн, КМЧ- нипель+гайка +прокладка (углеродистая сталь), Госповерка" Кол-во: 7.0

"Позиция 10" "Преобразователь давления измерительный, Дифференциальное давление 2,5кПа...250кПа, 3-кнопочная клавиатура, HART-протокол; взрывозащита Взрывонепроницаемая оболочка, тип Дифф. Давление, Выходной сигнал 4-20 мА, Кабельный ввод под бронированный кабельдо 17 мм, Пылевлагозащита IP65, КронштейнУстановка кл. блока и опрессовка, Госповерка, Клапанный блок трехвентильный без дренажа, Материал клап. Блока- сталь 08Х17Н13, Сталь кран-буксы 30Х13, Соединение на входе среды-резьба наружная М20х1,5, Климатическое исполнение -40#+70С, Монтажный комплект из стали с покрытием, КМЧ-2 нипеля и 2 гайки с прокладками под приварку" Кол-во: 7.0

"Позиция 11" "Счетчик газа турбинный Диаметр условного прохода: 150мм; Максимальное давление: 1,6 МПа; Максимальный расход Qmax=1000 м3/ч; Динамический диапазон (Qmin/Qmax) 1:20" Кол-во: 2.0

"Позиция 12" "Преобразователь давления измерительный абсолютного давления, Взрывозащищенный #взрывонепроницаемая оболочка#; с Hart протоколом; верхний диапазон измерений 0-2,5МПа; штуцер с наружней резьбой М20х1,5; Материалы мембраны 03Х17Н14М3 (316L) штуцера 03Х17Н14М3 (316L); двухсекц. корпус из нержавеющей стали, встроенный ЖКИ с подсветкой, крышка с окном; Климатическое исполнение jn -10 lj +70C; погрешность 0,2 %; 0...1МПа - диапазон измерения; Выходной сигнал 4...20мА;Кабельный ввод для небронированного кабеля диаметром 6-13 и для бронированного(экранированного) кабеля диаметром 6-10мм с броней(экраном) диаметром 10-13мм; ст. защиты IP65; Кронштейн; установка и опрессовка клапанного блока;Поверка" Кол-во: 2.0