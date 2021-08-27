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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Запросы цен не являются закупочными процедурами и не влекут возникновение обязательств у организатора или участника. Запросы цен проводятся с целью опроса заинтересованных компаний о стоимости различных товаров, которые в будущем могут стать предметом закупки.
Номер извещения
ГП108077
Уникальный номер
04/ОПИС/ЗЦ/ГЭкспо/25.08.2021
Наименование
Поставка программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Тип процедуры
Запрос цен
Дата публикации
25.08.2021 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А
Контактный телефон
+7 812 455-02-68
Факс
+7 812 455-02-55
Адрес электронной почты
e.lamba@gazpromexpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ламба Евгения Владимировна
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программного обеспечения
Этапы запроса
Текущий статус
Архив
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
58.29.32.000
58.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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