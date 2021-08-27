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    Главная / Торги / Поставка программного обеспечения

    Поставка программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП108077Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспеченияСанкт-ПетербургПечать
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    Запросы цен не являются закупочными процедурами и не влекут возникновение обязательств у организатора или участника. Запросы цен проводятся с целью опроса заинтересованных компаний о стоимости различных товаров, которые в будущем могут стать предметом закупки.

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП108077

    Уникальный номер

    04/ОПИС/ЗЦ/ГЭкспо/25.08.2021

    Номер

    04/ОПИС/ЗЦ/ГЭкспо/25.08.2021

    Наименование

    Поставка программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Тип процедуры

    Запрос цен

    Дата публикации

    25.08.2021 12:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_на_предоставление_ценовой_информации.docx

    Приложение_2_Форма_расчета_КП.xlsx

    Приложение_1_Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Газпром экспо
    Все закупки и тендеры Газпром экспо

    Юридический адрес

    190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А

    Контактный телефон

    +7 812 455-02-68

    Факс

    +7 812 455-02-55

    Адрес электронной почты

    e.lamba@gazpromexpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ламба Евгения Владимировна

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка программного обеспечения

    Этапы запроса

    Текущий статус

    Архив

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Классификатор ОКПД2

    58.29.32.000

    Обеспечение программное прикладное для загрузки

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка программного обеспечения"

    Кол-во: 20

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