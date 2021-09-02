"Позиция 1" "Нитрат кальция безводный. Нитрат кальция находит широкое применение в различных областях промышленности. В строительстве его применяют в качестве добавки в бетон, которая способствует ускорению твердения, повышению прочностных характеристик, а также ингибирует коррозию арматурной стали. В нефтегазовой сфере, благодаря своей хорошей растворимости в воде и способности создавать высокую плотность в многокомпонентных рассолах, используется как компонент жидкостей для глушения скважин при проведении планового и капитального ремонта. МКР (1000 кг). Характеристики: Внешний вид-Белые гранулы, Массовая доля воды общей 3 %; Массовая доля аммонийного азота - 0,3 %; Массовая доля нитрата кальция - 96 %; Рассыпчатость - 100 %; Статическая прочность гранул - 2 МПа; Гранулы размером менее 1 - 10 %; Гранулы размером от 1 до 4 - 9; Гранулы размером свыше 5 - 100 %; Нерастворимый остаток - 0,1 %."

Кол-во: 30.0