www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110583614
Уникальный номер закупки
21/5.4/0068190/Гбезопасн
Наименование закупки
Проведение работ по капитальному ремонту по перепланировке под "переговорную комнату" (помещения 307, 308 и 309) в арендуемом заказчиком офисе для нужд ООО "Газпром газобезопасность" (0060/21/5.4/0068190/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/25.08.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
25.08.2021 09:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 719-59-55
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
a.gershman@gb.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гершман А. Б.
Место рассмотрения предложений
Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод дом 101
Закупки и тендеры 77
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение работ по капитальному ремонту по перепланировке под "переговорную комнату" (помещения 307, 308 и 309) в арендуемом заказчиком офисе для нужд ООО "Газпром газобезопасность" (0060/21/5.4/0068190/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/25.08.2021)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.09.202123.09.2021 09:0023.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583614Подведение итогов не позднее Проведение работ по капитальному ремонту по перепланировке под "переговорную комнату" (помещения 307, 308 и 309) в арендуемом заказчиком офисе для нужд ООО "Газпром газобезопасность" (0060/21/5.4/0068190/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/25.08.2021)Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод дом 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по капитальному ремонту по перепланировке под "переговорную комнату" (помещения 307, 308 и 309) в арендуемом заказчиком офисе для нужд ООО "Газпром газобезопасность" (0060/21/5.4/0068190/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/25.08.2021)
Начальная цена
1 915 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
43.39.19
43.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.