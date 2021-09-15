Проведение работ по капитальному ремонту по перепланировке под "переговорную комнату" (помещения 307, 308 и 309) в арендуемом заказчиком офисе для нужд ООО "Газпром газобезопасность" (0060/21/5.4/0068190/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/25.08.2021)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110583614 Уникальный номер закупки 21/5.4/0068190/Гбезопасн Номер закупки 0060/21/5.4/0068190/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/25.08.2021 Наименование закупки Проведение работ по капитальному ремонту по перепланировке под "переговорную комнату" (помещения 307, 308 и 309) в арендуемом заказчиком офисе для нужд ООО "Газпром газобезопасность" (0060/21/5.4/0068190/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/25.08.2021) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность

Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность Юридический адрес 108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101 Почтовый адрес 108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101 Контактный телефон +7 495 719-59-55 Факс +7 495 719-59-10 Адрес электронной почты a.gershman@gb.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Гершман А. Б. Место рассмотрения предложений Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод дом 101 Закупки и тендеры 77 Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru