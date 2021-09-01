Оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований с электроэнцефалографией головного мозга работников Филиала ООО «Газпром телеком» в Московской области для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в Московской области

Оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований с электроэнцефалографией головного мозга работников Филиала ООО «Газпром телеком» в Московской области для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в Московской области

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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"Позиция 1" "Оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований с электроэнцефалографией головного мозга работников Филиала ООО «Газпром телеком» в Московской области для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в Московской области (мужчины)" Кол-во: 156.0

"Позиция 2" "Оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований с электроэнцефалографией головного мозга работников Филиала ООО «Газпром телеком» в Московской области для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в Московской области (женщины)" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований с электроэнцефалографией головного мозга работников Филиала ООО «Газпром телеком» в Московской области для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в Московской области (женщины старше 40)" Кол-во: 22.0