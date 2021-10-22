www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110583456
Уникальный номер закупки
21/5.3/0065040/ТГВолгоград
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" на 2022 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
25.08.2021 09:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-56
Факс
+7 8442 96-00-56
Адрес электронной почты
AkimovVA@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимов В. А.
Место рассмотрения предложений
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" на 2022 год
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.11.202109.11.2021 00:0009.11.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583456Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" на 2022 год400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" на 2022 год
Начальная цена
540 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
33.19.10.000
33.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.