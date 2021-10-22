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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" на 2022 год

    Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" на 2022 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.10.2021 12:0022.10.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583456Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" на 2022 год400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110583456

    Уникальный номер закупки

    21/5.3/0065040/ТГВолгоград

    Номер закупки

    0004/21/5.3/0065040/ТГВолгоград/ПР/ГОС/Э/25.08.2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" на 2022 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 09:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 062 ИЗМ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Oбщкество с ограниченной отвественностью Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-00-56

    Факс

    +7 8442 96-00-56

    Адрес электронной почты

    AkimovVA@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акимов В. А.

    Место рассмотрения предложений

    400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" на 2022 год

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.11.202109.11.2021 00:0009.11.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583456Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" на 2022 год400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" на 2022 год

    Начальная цена

    540 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10.000

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.19

    Ремонт прочего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования (Сварочный агрегат АДД-4004МУ1) для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" на 2022 год"

    Кол-во: 1.0

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    1
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