Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования централизованной прачечной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2022 г.

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110583452 Уникальный номер закупки 21/5.3/0066612/ТГВолгоград Номер закупки 0004/21/5.3/0066612/ТГВолгоград/ПР/ГОС/Э/25.08.2021 Наименование закупки Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования централизованной прачечной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2022 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация МИ 061.zip

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Oбщкество с ограниченной отвественностью Газпром трансгаз Волгоград

Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград Юридический адрес 400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58 Почтовый адрес 400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58 Контактный телефон +7 8442 96-00-56 Факс +7 8442 96-00-56 Адрес электронной почты AkimovVA@vlg.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Акимов В. А. Место рассмотрения предложений 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58. Закупки и тендеры Волгоградская область Ключевые слова:

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