Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования централизованной прачечной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2022 г.

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования централизованной прачечной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2022 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583452Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования централизованной прачечной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2022 г.400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110583452

    Уникальный номер закупки

    21/5.3/0066612/ТГВолгоград

    Номер закупки

    0004/21/5.3/0066612/ТГВолгоград/ПР/ГОС/Э/25.08.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования централизованной прачечной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2022 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 09:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация МИ 061.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Oбщкество с ограниченной отвественностью Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-00-56

    Факс

    +7 8442 96-00-56

    Адрес электронной почты

    AkimovVA@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акимов В. А.

    Место рассмотрения предложений

    400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования централизованной прачечной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2022 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 14:0021.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583452Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования централизованной прачечной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2022 г.400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования централизованной прачечной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2022 г.

    Начальная цена

    533 520,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10.000

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования централизованной прачечной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2022 г."

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211076081
    Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования теле - аудио систем объектов ГТЦ ПАО «Газпром», расположенных по адресу: с. Эстосадок, Адлерского района, г. Сочи для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 0001/22/5.4/0002371/Свод Интер/К/ГОС/Э/27.01.2022
    Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования теле - аудио систем объектов ГТЦ ПАО...
    177034
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    17 852 580
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211035899
    Выполнение работ по сопровождению информационной вычислительной сети (ИВС) ООО «Газпром экспорт» для нужд ООО «Газпром экспорт» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/22/2.1/0000982/ГЭкспорт/ПР/ГОС/Э/14.01.2022
    Выполнение работ по сопровождению информационной вычислительной сети (ИВС) ООО «Газпром...
    176406
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 484 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить