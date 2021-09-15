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Номер извещения
32110583452
Уникальный номер закупки
21/5.3/0066612/ТГВолгоград
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования централизованной прачечной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2022 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
25.08.2021 09:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-56
Факс
+7 8442 96-00-56
Адрес электронной почты
AkimovVA@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимов В. А.
Место рассмотрения предложений
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования централизованной прачечной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2022 г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.202121.09.2021 14:0021.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583452Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования централизованной прачечной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2022 г.400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования централизованной прачечной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2022 г.
Начальная цена
533 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
33.19.10.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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