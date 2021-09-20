Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров и вентиляционной системы для Центральной ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» в 2022-2024 гг(0060/21/5.4/0068192/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/25.08.2021)

    Выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров и вентиляционной системы для Центральной ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» в 2022-2024 гг(0060/21/5.4/0068192/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/25.08.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 09:0020.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583196Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров и вентиляционной системы для Центральной ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» в 2022-2024 гг(0060/21/5.4/0068192/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/25.08.2021)Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод дом 101Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110583196

    Уникальный номер закупки

    21/5.4/0068192/Гбезопасн

    Номер закупки

    0060/21/5.4/0068192/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/25.08.2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров и вентиляционной системы для Центральной ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» в 2022-2024 гг(0060/21/5.4/0068192/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/25.08.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 07:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    На сайт_68192.zip

    Приложение №3 Методика 21_5.4_0068192_Гбезопасн.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-55

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    a.gershman@gb.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гершман А. Б.

    Место рассмотрения предложений

    Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод дом 101

    Закупки и тендеры 77

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров и вентиляционной системы для Центральной ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» в 2022-2024 гг(0060/21/5.4/0068192/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/25.08.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.202123.09.2021 14:3023.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583196Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров и вентиляционной системы для Центральной ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» в 2022-2024 гг(0060/21/5.4/0068192/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/25.08.2021)Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод дом 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров и вентиляционной системы для Центральной ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» в 2022-2024 гг(0060/21/5.4/0068192/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/25.08.2021)

    Начальная цена

    622 080,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    33.12.18.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТО кондиционеров"

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП111067
    2912/29.11.21/КО/Э Поставка хомутов металлических для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2912/29.11.21/КО/Э Поставка хомутов металлических для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    174992
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    872 804
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром межрегионгаз Пермь
    Маркетинговые исследования № 32211087954
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Пермь".
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта для нужд ООО "Газпром...
    177174
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 952 535
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР
    Маркетинговые исследования № 32211082904
    Поставка автомобилей (тип двигателя газовый) для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"
    Поставка автомобилей (тип двигателя газовый) для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"
    177131
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    2 160 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Владимирская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром трансгаз Саратов»
    Конкурентный отбор № 32211085217
    Поставка бакалейной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022-2023 гг. (№0037/22/4.3/0000324/ТГСаратов/К/ГОС/Э/31.01.2022)
    Поставка бакалейной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022-2023 гг....
    177156
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 048 273
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Газпром межрегионгаз Саратов
    Маркетинговые исследования № 32211083689
    Оказание услуг по перевозке сотрудников ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"
    Оказание услуг по перевозке сотрудников ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"
    177142
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    2 782 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211087113
    Поставка комплексов программно-технических для объекта строительства "Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ООО "Югтрансгаз" для ООО "Газпром информ" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/22/4.1/0007652/ГПК)
    Поставка комплексов программно-технических для объекта строительства "Отраслевая система...
    177172
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    312 874 485
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211086506
    Оказание услуг по распространению информационно-рекламной информации об ООО «Газпром ГНП холдинг» в ходе организации и проведения конференции «Рынок СУГ России»
    Оказание услуг по распространению информационно-рекламной информации об ООО «Газпром ГНП...
    177163
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 620 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211085651
    07657_Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "Газпром комплектация"
    07657_Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила...
    177153
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    332 146 722
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить