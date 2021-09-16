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    Главная / Торги / Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 05:0016.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583096Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"г. Томск, пр. Фрунзе 9Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110583096

    Уникальный номер закупки

    21/4.5/0064549/ТГТомск

    Номер закупки

    0033/21/4.5/0064549/ТГТомск/ПР/ГОС/Э/25.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 06:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_64549.rar

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-42-27

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    V.B.Sadykov@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Садыков В. Б.

    Место рассмотрения предложений

    г. Томск, пр. Фрунзе 9

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 11:0027.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583096Подведение итогов не позднее Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"г. Томск, пр. Фрунзе 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    1 779 667,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автоматический дистиллятор настольного исполнения, поизводительность 4 л/час, емкость для хранения дистиллята 8 литров, электропроводимость дистиллята не более 2,5 мкСм/см.Полностью автоматическое управление. Нагревательные элементы в оболочке из нержавеющей стали;автоматическая система защиты от перелива;детектор загрязнения;защита от перегрева;выпускное отверстие для дегазации;индикация режимов работы.Комплект шлангов для подключения аппарата к водопроводной сети+комплект адаптеров регулировки расхода воды."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Автоматический дистиллятор настольного исполнения, поизводительность 4 л/час, емкость для хранения дистиллята 8 литров, электропроводимость дистиллята не более 2,5 мкСм/см.Полностью автоматическое управление. Нагревательные элементы в оболочке из нержавеющей стали;автоматическая система защиты от перелива;детектор загрязнения;защита от перегрева;выпускное отверстие для дегазации;индикация режимов работы.Комплект шлангов для подключения аппарата к водопроводной сети+комплект адаптеров регулировки расхода воды."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Система получения чистой воды III типа.Производительность не менее 300л/ч.Встроенный танк для хранения очищенной воды на 100 литров.Встроенный насос для очищенной воды с производительностью 2 м3/ч при 3,7 бар.Фильтр для задержания осадков (5 мкм).Расходомер и манометр для контроля потока и давления воды.Встроенный датчик давления с функцией аварийного сигнала."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Холодильник лабораторный.Общий объем не менее 142 л.Цифровой дисплей, наружный цифровой индикатор температуры.Материал корпуса и двери-сталь, возможность смены стороны крепления ручки,интегрированный замок.Допустимая нагрузка на полку-45кг.Диапазон температур от +2 до +15С.Автоматическое размораживание.Динамическая система охлаждения."

    Кол-во: 1.0

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