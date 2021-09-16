Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Автоматический дистиллятор настольного исполнения, поизводительность 4 л/час, емкость для хранения дистиллята 8 литров, электропроводимость дистиллята не более 2,5 мкСм/см.Полностью автоматическое управление. Нагревательные элементы в оболочке из нержавеющей стали;автоматическая система защиты от перелива;детектор загрязнения;защита от перегрева;выпускное отверстие для дегазации;индикация режимов работы.Комплект шлангов для подключения аппарата к водопроводной сети+комплект адаптеров регулировки расхода воды." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Автоматический дистиллятор настольного исполнения, поизводительность 4 л/час, емкость для хранения дистиллята 8 литров, электропроводимость дистиллята не более 2,5 мкСм/см.Полностью автоматическое управление. Нагревательные элементы в оболочке из нержавеющей стали;автоматическая система защиты от перелива;детектор загрязнения;защита от перегрева;выпускное отверстие для дегазации;индикация режимов работы.Комплект шлангов для подключения аппарата к водопроводной сети+комплект адаптеров регулировки расхода воды." Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Система получения чистой воды III типа.Производительность не менее 300л/ч.Встроенный танк для хранения очищенной воды на 100 литров.Встроенный насос для очищенной воды с производительностью 2 м3/ч при 3,7 бар.Фильтр для задержания осадков (5 мкм).Расходомер и манометр для контроля потока и давления воды.Встроенный датчик давления с функцией аварийного сигнала." Кол-во: 1.0