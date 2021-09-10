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Номер извещения
32110582902
Уникальный номер закупки
21/2.1/0024123/ГТранс
Наименование закупки
Оказание услуг по экспресс-доставке отправлений для нужд Администрации и филиалов ООО "Газпромтранс" в 2022 - 2024 гг. для нужд ООО "Газпромтранс" 2.1/0024123
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.08.2021 21:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-46
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
I.Kalmykova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калмыкова И. Б.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по экспресс-доставке отправлений для нужд Администрации и филиалов ООО "Газпромтранс" в 2022 - 2024 гг. для нужд ООО "Газпромтранс" 2.1/0024123
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.10.202106.10.2021 14:0006.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582902Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспресс-доставке отправлений для нужд Администрации и филиалов ООО "Газпромтранс" в 2022 - 2024 гг. для нужд ООО "Газпромтранс" 2.1/0024123Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по экспресс-доставке отправлений для нужд Администрации и филиалов ООО "Газпромтранс" в 2022 - 2024 гг. для нужд ООО "Газпромтранс" 2.1/0024123
Начальная цена
8 121 517,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
53.20.19.110
53.20.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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