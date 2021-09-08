67586_Поставка медицинских изделий для отделения эндоскопии для нужд Поликлиники №3 ОКДЦ ПАО "Газпром"

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Активный монополярный диаметр шарика 2,36 мм., длина электрода 10 см. Шариковый коагуляционный электрод. Коагуляция возможна как прямым способом при помощи коагуляционных электродов, так и непрямым – прикасаясь электродом к браншам пинцета либо зажима. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Электрод активный биполярный с кабелем (для каутеризации носовой раковины). Hабочая часть состоит из 2х игл длиной 4,5 см. (изолированная часть 2 см.). Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Наконечник-держатель для подключения монополярных электродов при проведении медицинских манипуляций. Использование представленного товара необходимо для исключения соприкосновения рук медицинского работника с электродом. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Базовый комплект электродов активных монополярных для гинекологии/проктологии. Длина - 10 см. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Электроды активные монополряные (игольчатые с тонкой иглой). Длина иглы 9,53 мм, длина электрода 5 см. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Электрод активный монополярный игольчатый, диаметр дуги 0,79 мм., длина иглы 9,53 мм., длина электрода 5 см. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Электроды активные монополярные (петлевой круглый с обычной дугой 6,35 мм) длина электрода 5 см. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Фильтры для эвакуатора дыма. Размер фильтруемых частиц и микроорганизмов до 0,1-0,2 микрон с КПД - 99,999%. Состав: 2 фильтра предварительной очистки (для макро и микро частиц), угольный и ULPA. Срок службы 1-го фильтра - 6 часов непрерывной работы. Совместимость с эвакуатором дыма Ellman Surg-e-vac." Кол-во: 10.0

"Позиция 9" "Электрод активный монополярный для конизации. Длина - 10 см, флажок - 29 х 6 мм. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Электрод активный монополярный петлевой, круглый, с тонкой дугой диаметром 3,97 мм., длина 10 см. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Электрод активный монополярный, петлевой, круглый, диаметр 6,35мм., длина 10 см. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Электрод активный монополярный, игольчатый с супертонкой иглой. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Электрод активный монополярный, игольчатый Vari-Tip с выдвижной иглой, длина 5 см. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Электрод активный монополярный, петлевой, овальный с тонкой дугой 7,54 мм. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Электрод активный монополярный, петлевой, ромбовидный с тонкой дугой 4,76 мм. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Электрод активный монополярный, петлевой, круглый с тонкой дугой 9,53 мм., длина 5 см. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Электрод активный монополярный петлевой, круглый с тонкой дугой диаметром 12,7 мм, длина 5 см. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Электрод активный монополярный петлевой, овальный с тонкой дугой диаметром 9,53 мм., длина 10 см. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Электрод активный монополярный, шариковый, диаметр шарика 2 мм, длина электрода 10 см. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Электрод активный монополярный, петлевой, круглый с обычной дугой диаметром 9,53 мм, длина 5 см. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Электрод активный монополярный игольчатый, с широкой иглой, длина 5 см. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Электрод активный биполярный пинцетообразный, пинцет Bayonette длиной 15,5 см, длина браншей 9 мм., диаметр 1,0 мм. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Электрод активный монополярный, петлевой, круглый с тонкой дугой диаметром 7,54 мм., длиной 5 см. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Электрод активный монополярный, петлевой, круглый, с обычной дугой диаметром 7,54 мм. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Электрод активный монополярный, шариковый RAT для радиоволновой лакунотомии. Электроды длиной 10 см, диаметром 2,0 мм./ 2,36 мм. / 3,17 мм. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Электрод активный монополярный, игольчатый с обычной иглой. Длина 9,52 мм. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Электрод активный монополярный, шариковый, диаметр 4,75 мм. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Электрод активный монополярный, петлевой, круглый с обычной дугой 12,7 мм. Совместимость с высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором «СУРГИТРОН»." Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения гидрофобный, одноразовый. Синтетический нетканный материал. Размер пор 3 мкм. Площадь фильтрующих поверхностей 1 м2. Фильтрация не менее 10% при размере частич не более 0,3 мкм. Цвет - белый.Для аппаратов ATMOS S 61 Workstation / C 361 / C 451 / Record 55 DDS / С 261 / С 161 / А 261 / А 161." Кол-во: 10.0

"Позиция 30" "DDS-рукоятка для емкости, PSU цвет: серый. Материал рукоятки для емкости - полисульфон. Возможность автоклавирования. Совместимость с хирургическим аспиратором ATMOS S 61 Workstation / C 361 / C 451 / Record 55 DDS / С 261 / С 161 / А 261 / А 161" Кол-во: 2.0

"Позиция 31" "DDS-защита от разбрызгивания. Материал - силикон. Возможность автоклавирования. Совместимость с хирургическим аспиратором ATMOS S 61 Workstation / C 361 / C 451 / Record 55 DDS / С 261 / С 161 / А 261 / А 161" Кол-во: 2.0

"Позиция 32" "Шланг отсасывателя, материал изготовления -силикон, диаметр 6 мм, длина 2 м, автоклавирумый. Совместимость с хирургическим аспиратором ATMOS S 61 Workstation / C 361 / C 451 / Record 55 DDS / С 261 / С 161 / А 261 / А 161" Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Насадка 100 мм. Совместимость с аппаратом медицинским лазерным СО2, модель COSMO PULSE 25 (КОСМО ПУЛЬС 25)" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Насадка 50 мм. Совместимость с аппаратом медицинским лазерным СО2, модель COSMO PULSE 25 (КОСМО ПУЛЬС 25)" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Фильтры к эвакуатору дыма. 3-уровневая система фильтрации: предварительный фильтр,углеродный фильтр. И HEPA фильтр. Совместимость с эвакуатором дыма "Клин Вак" (Clean Vac)." Кол-во: 10.0

"Позиция 36" "Электрод. Тип электрода - электрод-шарик прямой. Диаметр электрода 4 мм. Тип хирургического вмешательства - открытая хирургия. Материал - хирургическая сталь Стерильность - не стерильный, многоразовый. Стерилизация автоклавированием. Ресурс работы не менее 100 циклов автоклавирования. Совместимость с электрокоагулятором EXCELL 200 MCDSe." Кол-во: 1.0

"Позиция 37" "Электрод. Тип электрода - электрод-петля ромбовидная. Размер электрода 5х10 мм. Тип хирургического вмешательства - открытая хирургия. Материал - хирургическая сталь Стерильность - не стерильный, многоразовый. Стерилизация автоклавированием. Ресурс работы не менее 100 циклов автоклавирования. Совместимость с электрокоагулятором XCELL 200 MCDSe." Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Электрод. Тип электрода - электрод-петля круглая. Размер электрода 5 мм. Тип хирургического вмешательства - открытая хирургия. Материал - хирургическая сталь Стерильность - не стерильный, многоразовый. Стерилизация автоклавированием. Ресурс работы не менее 100 циклов автоклавирования. Совместимость с электрокоагулятором EXCELL 200 MCDSe производства." Кол-во: 1.0

"Позиция 39" "Электрод. Тип электрода - электрод-петля круглая. Размер электрода 10 мм. Тип хирургического вмешательства - открытая хирургия. Материал - хирургическая сталь Стерильность - не стерильный, многоразовый. Стерилизация автоклавированием. Ресурс работы не менее 100 циклов автоклавирования. Совместимость с электрокоагулятором EXCELL 200 MCDSe." Кол-во: 1.0

"Позиция 40" "Держатель электрода с ручным управлением, с электродом - "нож". Наличие кнопок управления "резание" и "коагуляция". Длина кабеля не менее 3 метров. Стерильность - не стерильный, многоразовый. Стерилизация автоклавированием. Ресурс работы не менее 100 циклов автоклавирования. Для подсоединения монополярных электродов к электрокоагулятору EXCELL 200 MCDSe. Совместимость с электрокоагулятором EXCELL 200 MCDSe." Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Силиконовое смазочное средство для подвижных частей эндоскопа. Объем не менее 15 мл. Совместимость с гибкими терапевтическими эндоскопами медицинского назначения для выполнения атравматических исследований и эндохирургических вмешательств. Наличие упаковки в виде пластикового прозрачного контейнера с винтовой крышкой." Кол-во: 10.0

"Позиция 42" "Предназначение: соединение моечной машины и эндоскопа. Совместимость с моечной установкой OER-AW Olympus. Конструкция с газовым колпачком. Совместимость со всеми клапанами каналов эндоскопа" Кол-во: 1.0

"Позиция 43" "Совместимость с видеоэндоскопами. Совместимость с инсуффлятором углекислого газа Olympus. Длина - 1000 мм. Наружный диаметр - 9 мм. Разъем для подключения к контейнеру для воды. Обеспечивает "высокую" скорость потока газа. Возможность обработки в автоклаве" Кол-во: 1.0

"Позиция 44" "Одноразовая инъекционная игла. Эргономичная ручка с ярко-выраженным щелчком. Разный скос для соответствия требованиям верхних и нижних отделов ЖКТ – для оптимального результата в различных клинических ситуациях. Широкий внутренний диаметр иглы позволяет легко инъецировать растворы с высокой вязкостью. Упругая оболочка позволяет легко вывести иглу даже при согнутой оболочке. Мин. диаметр рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 2300 мм, средний скос иглы, диаметр иглы 25G (0,5 мм), длина иглы 1,8 мм. В упаковке 5 шт." Кол-во: 20.0

"Позиция 45" "Клапан вода/воздух, без смазки. Совместимость с гастроинтестинальными видеоскопами Olympus Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 185, 170, 190, 240, 260, 290, TGFUC180J. Функция раздельной подачи воды и воздуха. Кнопочный механизм для управления подачей воды. Выходное отверстие для управления подачей воздуха. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки" Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Клапан аспирации. Совместимость с эндоскопами Olympus Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 185, 190, 240, 260, 290, TGF-UC180J. Конструкция для аспирации. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. Совместимость с гастроинтестинальными видеоскопами Olympus. Функция управления аспирацией через канал эндоскопа. Кнопочный механизм для управления аспирацией" Кол-во: 1.0

"Позиция 47" "Клипсы для одноразовых/многоразовых клипирующих устройств Olympus с функцией вращения. Стерильны, расположены в картриджах. Имеют цветовое обозначение картриджей для легкого распознания типа клипс. Используются для эластичной слизистой, крупных образований, а также перед и после полипэктомии. Длина браншей - стандартная, около 9 мм, угол браншей 90 градусов, цвет картриджа - синий." Кол-во: 5.0

"Позиция 48" "Клипсы для одноразовых/многоразовых клипирующих устройств Olympus с функцией вращения. Стерильны, расположены в картриджах. Имеют цветовое обозначение картриджей для легкого распознания типа клипс. Длина браншей - стандартная, около 7,5 мм, угол браншей 90 градусов, цвет картриджа - жёлтый." Кол-во: 5.0

"Позиция 49" "Клипсы для одноразовых/многоразовых клипирующих устройств Olympus с функцией вращения. Стерильны, расположены в картриджах. Имеют цветовое обозначение картриджей для легкого распознания типа клипс. Используются для клипирования после резекции слизистой или полипэктомии. Длина браншей - стандартная, около 9 мм, угол браншей 135 градусов, цвет картриджа - фиолетовый." Кол-во: 5.0

"Позиция 50" "Клипсы для одноразовых/многоразовых клипирующих устройств Olympus с функцией вращения. Стерильны, расположены в картриджах. Имеют цветовое обозначение картриджей для легкого распознания типа клипс. Длина браншей - короткая, около 6 мм, угол браншей 90 градусов, цвет картриджа - белый." Кол-во: 5.0

"Позиция 51" "Одноразовый аппликатор. Устраняет необходимость в повторной обработке после применения. Экономичное одноразовое клипирующее устройство для многократного наложения зажимов. Простая и быстрая перезагрузка зажимов (двухтактное действие).Клипсы можно снова загружать, не прерывая текущее клиническое использование. Возможность вращения облегчает прицеливание. Совместимы со всеми различными типами зажимов EZ (HX-610). Минимальный диаметр рабочего канала 2,8 мм. Рабочая длина 2300 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 52" "Контейнер для наполнения, хранения и подачи стерильной воды через каналы эндоскопа на оптику торцевой части эндоскопа, находящегося во внутренних полостных органах человека с целью очистки данной оптики от биологических жидкостей, с креплением к источнику света и держателем резиновой трубки. Совместимость с эндоскопами Olympus Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260, 290 Ультразвуковыe эндоскопы: UE160, UM160, UC160, -140, серия UMD140P. Материалы контейнера – инертный полимер. Объем контейнера – 170 мл" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Совместимость с электрохирургическим аппаратом Olympus. Раздельная конструкция платы. Самоклеющееся покрытие контактной части." Кол-во: 2.0

"Позиция 54" "Течеискатель для выполнения теста на герметичность. Совместимость с моечной установкой OER-AW Olympus. Совместимость с эндоскопами Olympus. Конструкция с канавкой на металлической стороне коннектора воздушной трубки." Кол-во: 1.0

"Позиция 55" "Порт с разъемом "Луер-Лок" имеет одноходовой клапан, препятствующий обратному току жидкости. Используется как дополнительная трубка подачи воды (только для эндоскопов с дополнительной подачей воды). Конструкция с зажимом. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. Совместимость с эндоскопами Olympus." Кол-во: 1.0

"Позиция 56" "Колпачок - одноразовый прямой дистальный для ESD (Эндоскопической диссекции подслизистого слоя). Мягкий колпачок для более легкого введения эндоскопа. Для проведения эндоскопической диссекции подслизистого слоя. Боковое отверстие для дренажа жидкости. Длина от дистального конца эндоскопа 4 мм. Внешний диаметр 13,4 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 57" "Бумага для принтера. Совместимость с моечной установкой OER-AW Olympus. Рулоны сделаны из теплочувствительной бумаги. Бумага используется как поверхность для распечатки показаний после проведения процедуры дезинфекции эндоскопов." Кол-во: 10.0

"Позиция 58" "Клипс-аппликатор. Одноразовый, вращающийся с возможностью переориентации клипсы. Иcпользуется для механического гемостаза при кровотечениях. Широкое раскрытие позволяет эффективно захватывать ткани. Для рабочего канала эндоскопа 2,8 мм, диаметр наружного катетера 2,6 мм, диаметр раскрытия клипс 11 мм, угол наклона клипсы 135 градусов. Рабочая длина 230 см. Тип активной ротации "1-в-1" на 360 градусов в обоих направлениях. Дистальная часть клипс-аппликатора установлена в прозрачный транспортировочный картридж, для безопасной транспортировки. В упаковке 5 шт. Стерильный" Кол-во: 10.0

"Позиция 59" "Щипцы биопсийные. Гастроскопические, с большими овальными фенестрированными браншами, для получения большего количества биоптата, многоразовые, с металлической рукояткой, автоклавируемые при 134 град. по Цельсию, без иглы. Рукоятка изготовлена из металла - специального облегченного медицинского сплава, для увеличения прочности и долговечности изделия. Металлический боуден отшлифован по всей длине без спиралевидной оплетки и сварки, для атравматизации и безопасного использования в канале эндоскопа. Цветовая маркировка держателя пальцев – зеленая, для быстрого визуального определения типа совместимой процедуры. Механизм "качающиеся бранши" для тангенциальной биопсии - взятие биоптата в труднодоступных местах. Диаметр 2,3 мм, рабочая длина 160 см. Диаметр раскрытия бранш 7,4 мм, длина каждой бранши 3,4 мм. Для канала эндоскопа от 2,5 мм. Совместимость с эндоскопами Olympus, Pentax, Fujifilm." Кол-во: 5.0

"Позиция 60" "Щипцы биопсийные. Колоноскопические, с большими овальными фенестрированными браншами, для получения большего количества биоптата, многоразовые, с металлической рукояткой, автоклавируемые при 134 град. по Цельсию, без иглы. Рукоятка изготовлена из металла - специального облегченного медицинского сплава, для увеличения прочности и долговечности изделия. Металлический боуден отшлифован по всей длине без спиралевидной оплетки и сварки, для атравматизации и безопасного использования в канале эндоскопа. Цветовая маркировка держателя пальцев – черная, для быстрого визуального определения типа совместимой процедуры. Механизм "качающиеся бранши" для тангенциальной биопсии - взятие биоптата в труднодоступных местах. Диаметр 2,3 мм, рабочая длина 230 см. Диаметр раскрытия бранш 7,4 мм, длина каждой бранши 3,4 мм. Для канала эндоскопа от 2,5 мм. Совместимость с эндоскопами Olympus, Pentax, Fujifilm." Кол-во: 5.0

"Позиция 61" "Щетка цитологическая (очищающая). Одноразовая, для очистки инструментального канала, двухсторонняя с конической щетиной. Двухсторонняя щетка способствует более эффективной чистке канала эндоскопа. Пластиковое покрытие щетки не царапает каналы эндоскопа. Конические щетки превосходно подходят для обработки прямых углов (соединяет в себе преимущества торцевых и дисковых щеток) и наилучшим образом используются для очистки инструментального канала эндоскопов всех типов. Наличие атравматичного, круглого кончика. Длина катетера 260 см, диаметр катетера 1,7 мм. Длина первой щетки 20 мм, диаметр конической щетины от 3 мм. до 5 мм; Длина второй щетки 10 мм, диаметр конической щетины от 4 мм. до 6 мм. Предназначен для очистки инструментального канала от 2,0 до 5 мм. Каждая щетка упакована в индивидуальную упаковку. В комплекте к каждой щетке дополнительная двухсторонняя щетка для очисти углубленных областей, конца эндоскопа, цилиндров клапанов/переключателей и портов каналов. Длина дополнительной" Кол-во: 10.0

"Позиция 62" "Захваты для удаления инородных тел (петля). Без HF коннектора. Модель Sensor. Для холодной полипэктомии. Овальная. Длина 240 см, диаметр катетера 2,4 мм, ширина раскрытия 6 мм, длина раскрытия 11 мм. Тефлоновый тубус. Мультифиламентная, одноразовая. Наличие на дистальной части инструмента защитного полимерного колпачка, для предотвращения повреждения режущей струны петли. Инструмент упакован в стерильную упаковку, наличие на упаковке информации о стерильности. Совместимость с эндоскопами Olympus, Pentax, Fujifilm." Кол-во: 5.0

"Позиция 63" "Захваты для удаления инородных тел (петля). Без HF коннектора. Модель Sensor. Для холодной полипэктомии. Овальная. Длина 240 см, диаметр катетера 2,4 мм, ширина раскрытия 10 мм, длина раскрытия 15 мм. Тефлоновый тубус. Мультифиламентная, одноразовая. Наличие на дистальной части инструмента защитного полимерного колпачка, для предотвращения повреждения режущей струны петли. Инструмент упакован в стерильную упаковку, наличие на упаковке информации о стерильности. Совместимость с эндоскопами Olympus, Pentax, Fujifilm." Кол-во: 2.0

"Позиция 64" "Загубники. Одноразовые, для взрослых, с держателем языка и прорезиненным тканевым ремешком. Без латекса, что исключает возникновение аллергических реакций у пациента. Длина загубника 85 мм, высота 50 мм. Ширина отверстия 25 мм, высота 20 мм. Большие по размеру боковые порты улучшают аспирацию оральных секреций. Мягкий прорезиненный тканевый материал повышает удобство пациента. Совместимость с эндоскопами Olympus, Pentax, Fujifilm." Кол-во: 2.0

"Позиция 65" "Загубники. Одноразовые, педиатрические, с держателем языка и прорезиненным тканевым ремешком. Без латекса, что исключает возникновение аллергических реакций у пациента. Длина загубника 72 мм, высота 42 мм. Ширина отверстия 19 мм, высота 16 мм. Наличие боковых портов для аспирации оральных секреций. Мягкий прорезиненный тканевый материал повышает удобство пациента. Совместимость с эндоскопами Olympus, Pentax, Fujifilm." Кол-во: 2.0

"Позиция 66" "Захваты для удаления инородных тел (петля). Ассиметричная, вращающаяся на 360°. Длина 230 см, диаметр катетера 2,3 мм, ширина раскрытия 17 мм, длина раскрытия 16 мм, с портом для промывания. Полностью отделяемая рукоятка для дополнительно использования оболочки петли как катетера для отсасывания излишков слизи и загрязнения во время проведения процедуры. Мультифиламентная, одноразовая. Совместимость с эндоскопами Olympus, Pentax, Fujifilm." Кол-во: 2.0

"Позиция 67" "Захваты для удаления инородных тел (петля). Овальная, вращающаяся на 360°. Длина 230 см, диаметр катетера 2,3 мм, ширина раскрытия 15 мм, длина раскрытия 25 мм, с портом для промывания. Полностью отделяемая рукоятка для дополнительно использования оболочки петли как катетера для отсасывания излишков слизи и загрязнения во время проведения процедуры. Мультифиламентная, одноразовая. Совместимость с эндоскопами Olympus, Pentax, Fujifilm." Кол-во: 2.0

"Позиция 68" "Щипцы биопсийные. Гастроскопические, с овальными браншами, одноразовые, с иглой и рукояткой. Наличие полимерного покрытия по всей длине металлического тубуса для безопасного использования в канале эндоскопа. Наличие отверстий в центральной части каждой бранши для взятия крупных образцов ткани с минимальным повреждением биопсийного материала. Рентгеноконтрастные позиционныеметки на дистальной и проксимальной части инструмента для контроля глубины канюляции. Механизм "качающиеся бранши" для тангенциальной биопсии - взятие биоптата в труднодоступных местах. Диаметр 2,3 мм, рабочая длина 180 см. Диаметр раскрытия бранш 7 мм, длина каждой бранши 2,4 мм. Для канала эндоскопа от 2,5 мм. Совместимость с эндоскопами Olympus, Pentax, Fujifilm." Кол-во: 10.0

"Позиция 69" "Щипцы биопсийные. Гастроскопические, с иглой и большими овальными фенестрированными браншами, для получения большего количества биоптата, многоразовые, с металлической рукояткой, автоклавируемые при 134 град. по Цельсию. Рукоятка изготовлена из металла - специального облегченного медицинского сплава, для увеличения прочности и долговечности изделия. Металлический боуден отшлифован по всей длине без спиралевидной оплетки и сварки, для атравматизации и безопасного использования в канале эндоскопа. Цветовая маркировка держателя пальцев – синяя, для быстрого визуального определения типа совместимой процедуры. Механизм "качающиеся бранши" для тангенциальной биопсии - взятие биоптата в труднодоступных местах. Диаметр 1,8 мм, рабочая длина 160 см. Диаметр раскрытия бранш 5,9 мм, длина каждой бранши 2,8 мм. Для канала эндоскопа от 2,0 мм. Совместимость с эндоскопами Olympus, Pentax, Fujifilm." Кол-во: 2.0

"Позиция 70" "Загубник, универсальный. С широкими отверстиями длиной 5 см и шириной 2,5 см, для заведения анестезиологических трубок и подключения подачи кислорода. Со специальными бортами для зубов высотой 0,4 см. С полусферической выемкой на месте заведения загубника. С тканевым растягивающимся ремнем длиной 55,5 см. С 27-ю отверстиями на ремне для возможности регулировки длины крепления. Одноразовый. Совместимость с эндоскопами Olympus, Pentax, Fujifilm." Кол-во: 20.0

"Позиция 71" "Трубки для аппарата Clean-O-Max 3 многоразовые, автоклавируемые. Совместимость с ирригатором эндоскопическим CLEAN-«O»-MAX 3" Кол-во: 5.0

"Позиция 72" "Адаптер-переходник для аппаратов 10 01 00 5 производства Olympus, для ирригатора эндоскопического Clean-O-Max 3«ЭмТиВи Эндоскопи В.Хааг КГ», Германия" Кол-во: 5.0

"Позиция 73" "Иньектор склерозирующий одноразовый. С металлическим кончиком. Диаметр канюли 0,5 мм. Длина иглы 3 мм. Диаметр инструмента 2,35 мм. Длина 230 см." Кол-во: 10.0

"Позиция 74" "Одноразовый захват для удаления инородных тел. Сачок, ширина раскрытия 30/60 мм. Диаметр 2,5 мм. Длина 2300 мм. Совместимость с эндоскопами Olympus, Pentax, Fujifilm." Кол-во: 10.0

"Позиция 75" "Петля для полипектомии, симметричная, полифиламентная струна, для холодной полипэктомии, с ВЧ коннектором для экстренной коагуляции. Ширина раскрытия 10/20 мм. Диаметр 2,3 мм. Длина 230 см. В сборе с ручкой, ручка с возможностью установки стоппера, для фиксирования петли. Одноразовая. Совместимость с эндоскопами Olympus, Pentax, Fujifilm." Кол-во: 10.0

"Позиция 76" "Биопсийный клапан, не содержит латекс, плотно закрывает впускной канал эндоскопов. Поддерживает функцию нагнетания и отсоса. Предотвращает утечку потенциально опасных жидкостей, например, при смене эндоскопических инструментов. Клапан с ирригационной трубкой и адаптером Luer-Lock обеспечивает соединение со шприцом и внешним водяным насосом. Совместим с эндоскопами Olympus, Fujifilm, Storz." Кол-во: 10.0

"Позиция 77" "Вставка рабочая микроножницы HySafe промывная. Диаметр 5 Шр. длина 340 мм. Вспомогательный инструмент для атравматических компактных цистоуретроскопов 14, 17 Шр., 25° микромодульной системы HySafe Richard Wolf." Кол-во: 1.0