38135_Поставка самоходных подъемников электрических и комбинированных дизель-электрических для нужд ПАО "Газпром"

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "САМОХОДНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК: 1. Рабочая высота - 10 м; 2. Высота подъёма платформы - 8 м; 3. Грузоподъёмность платформы - 230 кг; 4. Горизонтальный вылет - 3 м; 5. Размер платформы - 0,81*2,31 м; 6. Высота в сложенном положении - 2,18 м; 7. Длина - 2,49 м; 8. Ширина - 0,81 м; 9. Преодолеваемый уклон - 25%; 10. Размер платформы в разложенном состоянии 0,81*3,23 м; 11. Дорожный просвет - 0,13 м; 12. Вес 2190 кг; 13. Тип питания - АКБ 24V - 250Ah; 14. Полиуретановые не оставляющие следов шины; 15. Два пульта управления – на корпусе и на платформе; 16. Звуковой сигнал при подъёме/спуске; 17. Датчик наклона; 18. Наличие ручного клапана аварийного спуска." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "САМОХОДНЫЙ МАЧТОВЫЙ ПОДЪЁМНИК 1. Рабочая высота - 10 м; 2. Высота подъёма платформы - 8 м; 3. Грузоподъёмность платформы - 200 кг; 4. Горизонтальный вылет - 3 м; 5. Размер платформы - 0,78*0,98 м; 6. Высота в сложенном положении - 1,99 м; 7. Длина - 2,7 м; 8. Ширина - 1,0 м; 9. Преодолеваемый уклон - 25%; 10. Поворотный механизм 345%; 11. Дорожный просвет - 0,10 м; 12. Вес 2677 кг; 13. Тип питания - АКБ 24V - 250Ah; 14. Полиуретановые не оставляющие следов шины; 15. Два пульта управления – на корпусе и на платформе; 16. Звуковой сигнал при подъёме/спуске; 17. Датчик наклона; 18. Наличие ручного клапана аварийного спуска; 19. Пространство для хранения аутригеров в корпусе." Кол-во: 1.0