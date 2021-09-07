www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110582757
Уникальный номер закупки
21/4.3/0053496/ГАвиа
Наименование закупки
Поставка масел, смазок и специальных жидкостей для обслуживания воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 53496)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
24.08.2021 18:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-30
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Zandelov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Занделов А. С.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масел, смазок и специальных жидкостей для обслуживания воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582757Подведение итогов не позднее Поставка масел, смазок и специальных жидкостей для обслуживания воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масел, смазок и специальных жидкостей для обслуживания воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Начальная цена
5 517 753,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
47.30.10.000
46.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1246.828
Кол-во: 136.224
Кол-во: 10.0
Кол-во: 69.68
Кол-во: 700.04
Кол-во: 100.276
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1.6
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 1.5
Кол-во: 0.96
Кол-во: 18.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.6
Кол-во: 2.0
Кол-во: 0.1
Кол-во: 1.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 0.1
Кол-во: 1.359
Кол-во: 4.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 2.838
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 26.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 18.9
Кол-во: 2.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.