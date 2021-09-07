Поставка масел, смазок и специальных жидкостей для обслуживания воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»

Поставка масел, смазок и специальных жидкостей для обслуживания воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Синтетическое моторное масло для газотурбинных — турбореактивных, турбовентиляторных, турбовинтовых и турбовальных двигателей, работоспособно в диапазоне температур от -40°С до 204°С, для заправки маслосистемы двигателей воздушных судов Boeing-737-700, RRJ-95LR-100." Кол-во: 1246.828

"Позиция 2" "Синтетическое масло третьего поколения для авиационных газотурбинных двигателей с повышенной термостойкостью и устойчивостью к окислению." Кол-во: 136.224

"Позиция 3" "Гидравлическая жидкость, используемая для заправки амортизационных стоек шасси воздушных судов Boeing-737-700, RRJ-95LR-100, согласно руководству по ТО воздушных судов." Кол-во: 10.0

"Позиция 4" "Рабочая жидкость для гидросистем авиационной техники, работающей в интервале температур окружающей среды от -60 до 55°C. Вырабатывается на основе глубокодеараматизированной низкозастывающей фракции, получаемой из продуктов гидрокрекинга парафинистых нефтей и состоящей из нафтеновой и изопарафиновых углеводородов. Содержит загущающую и антиокислительную присадки." Кол-во: 69.68

"Позиция 5" "Рабочая жидкость для гидросистем авиационной техники, работающей в интервале температур окружающей среды от -60 до 55°C. Вырабатывается на основе глубокодеараматизированной низкозастывающей фракции, получаемой из продуктов гидрокрекинга парафинистых нефтей и состоящей из нафтеновой и изопарафиновых углеводородов. Содержит загущающую и антиокислительную присадки. Соответствует спецификации" Кол-во: 700.04

"Позиция 6" "Огнестойкая гидравлическая жидкость на базе сложного эфира фосфорной кислоты с высокой температурной стабильностью, низкой плотностью и защитными свойствами от ржавления и электромеханической коррозии с превосходной низкотемпературной текучестью." Кол-во: 100.276

"Позиция 7" "Высокопроизводительная синтетическая смазка со свойствами полиальфалифиновой (ПАО) синтетической базовой жидкости и высококачественного литиевого комплексного мыльного загустителя, используемая при обслуживании подшипников ступиц колес ВС Boeing-737-700." Кол-во: 4.0

"Позиция 8" "Силиконовая морозо- и термостойкая пластичная смазка для кольцевых уплотнений в пневматических системах авиационной техники." Кол-во: 4.0

"Позиция 9" "Жидкость-проявитель дефектов (суспензия тонкого белого порошка неорганической природы в жидком растворителе) не содержит хлорированных и фторированных углеводородов." Кол-во: 1.6

"Позиция 10" "Вытесняющий воду ингибитор коррозии,образующий на поверхности липкую твердую плёнку. Применяют в качестве первого слоя покрытий для защиты окрашенных и неокрашенных частей от коррозии авиационной техники." Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Проникающий, вытесняющий воду ингибитор коррозии. На поверхности образует липкую восковую плёнку. Применяют в качестве второго слоя покрытий для защиты окрашенных и неокрашенных частей от коррозии авиационной техники. Универсальный продукт, объединяет в себе хорошие проникающие свойства и отменные антикоррозийные характеристики при низкой массе плёнки." Кол-во: 2.0

"Позиция 12" "Тиксотропный, для тяжелых условий эксплуатации ингибитор коррозии. На поверхности образовывает восковую плёнку.Применяют в качестве второго слоя покрытий для защиты окрашенных и неокрашенных частей от коррозии авиационной техники." Кол-во: 2.0

"Позиция 13" "Высоколетучий авиационный растворитель масел и жиров широкого спектра апименения, может использоватсься методами распыления, погружения и чистки деталей." Кол-во: 25.0

"Позиция 14" "Водовытесняющий ингибитор коррозии для консервации компрессоров газовых турбин." Кол-во: 1.5

"Позиция 15" "Коррозионно-ингибирующий высокотемпературный (до +200ОС) компаунд желтого цвета предназначен для действия в качестве эффективного барьера против распространенных коррозии на сплавах и между разнородными металлами (узлы, подверженные воздействию влажности, напряжений и вибрации)." Кол-во: 0.96

"Позиция 16" "Синтетическая авиационная смазка общего назначения со 100% полиальфаолефиновой базой, загущенная комплексным литиевым мылом и комплексом присадок." Кол-во: 18.0

"Позиция 17" "Смазка многоцелевого назначения (техничесский вазелин), используемая при замене фильтрующего элемента воздушного фильтра воздушных судов RRJ-95LR-100." Кол-во: 5.0

"Позиция 18" "Антифрикционное покрытие на основе дисульфида молибдена и графита с титанатовым связующим, используемое при обслуживании вентилятора ВС RRJ-95LR-100, а также при ТО ВС Boeing-737-700." Кол-во: 5.6

"Позиция 19" "Смазка сухая силиконовая после нанесения образует бесцветную и не окрашивающуяся сухую пленка, продлевающую срок службы механизмов за счет уменьшения износа и трения." Кол-во: 2.0

"Позиция 20" "Густая адгезивная паста светлой окраски с твердыми смазочными веществами для различных сочетаний трущихся деталей, подверженных высокому давлению и воздесйствию воды." Кол-во: 0.1

"Позиция 21" "Светлая смазочная паста с очень высокими несущей способностью и противозадирными свойствами на основе твердых смазок и минерального масла для скользящих поверхностей и фрикционных контактов, подверженных высоким нагрузкам, требующих «чистой» смазки, особенно при низких и умеренных скоростях. Использутсяа также как «приработочная» смазка." Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Смазка (аэрозоль), вытесняющая влагу, для электрических и электронных компонентов и хрупких механизмов Облегчает отсоединение заржавевших и застопорившихся деталей." Кол-во: 10.0

"Позиция 23" "Сильнодействующее, многофункциональное, смазывающее средство и пенетрант, с добавленными антикоррозионными добавками. Образует не сохнущий, диэлектрический, тонкий, маслянистый слой плёнки." Кол-во: 10.0

"Позиция 24" "Смазка для фиксации резьбовых соединений (низкой прочности), используемая при ТО ВС Boeing-737-700." Кол-во: 0.1

"Позиция 25" "Противозадирная, высокотемпературная смазка с медным наполнителем для предотвращения заедания движущихся деталей." Кол-во: 1.359

"Позиция 26" "Однородная комбинированная смесь с содержанием вазелина и графита. (графитированный петролат) для авиационных свечей зажигания, клемм, арматуры и тд. Рабочая температура до/свыше 500oC (в камерах сгорания газотурбинных двигателей)." Кол-во: 4.0

"Позиция 27" "Препарат для образования тиксотропной, не высыхающей эластичной в широком диапазоне температур антикоррозийной пленки для защиты многослойных статично соединенных субстратов, устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей в высоко коррозийных. Не содержит хроматов, асбеста, молибдена и графита." Кол-во: 7.0

"Позиция 28" "Универсальная, высококачественная тефлоновая смазка высокого проникновения (аэрозоль), для сухого смазывания." Кол-во: 5.0

"Позиция 29" "Приборное синтетическое смазочное масло, обеспечивает антиокислительную и антикоррозионную защиту." Кол-во: 6.0

"Позиция 30" "Минеральная гидравлическая жидкость для использования в амортизационных опорах шасси воздушных судов." Кол-во: 2.838

"Позиция 31" "Смазка серо-черного цвета, загущенная дисульфид молибденом в высокими противоизносными, антикоррозионными, высокотемпературными свойствами." Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Консистентная минеральная смазка , загущенная глиной с температурными границами применения от -18°С до +149°С. Водо- и износостойка. Применяетмся в подшипниках ступиц шасси воздушных судов." Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Кконсистентная высокотемпературная синтетическая смазка на основе высокотермостабильного эфира полиола с вязкостью 5 сСт при 100 °C. Содержит специальные высокотемпературные антиоксиданты и обладает сильными противозадирными свойствами." Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Мягкая консистентная смазка на основе синтетического диэфирного масла, загущенного литиевым мылом. Обогащена антикоррозийными, антиоксидантными и сильными противоизносными присадками, используется при температуре от -73 °C до + 121 °C. в приводах, дверях, закрылках, предкрылках, шасси воздушных судов." Кол-во: 5.0

"Позиция 35" "Улучшенный растворитель для авиационных компонентов." Кол-во: 40.0

"Позиция 36" "Синтетическая трансмиссионная жидкость для заливки в главный редуктор вертолета EC-135" Кол-во: 26.0

"Позиция 37" "Универсальная многофункциональная смазка с антиокислительными и противокоррозионными присадкамимеханизмов находящихся под большой нагрузкой , а также для смазки приборов КИПиА и корпуса самолета." Кол-во: 12.0

"Позиция 38" "Смазка для высоконагруженных подшипников колес самолетов, элементов двигателя, систем управления, роторов вертолетов, шасси." Кол-во: 12.0

"Позиция 39" "Минеральная "сверхчистая" гидравлическая жидкость, используемая при обслуживании опор шасси и стоек воздушных судов Boeing-737-700 и RRJ-95LR-100, согласно руководству по ТО воздушных судов" Кол-во: 18.9