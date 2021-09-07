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    Главная / Торги / Поставка масел, смазок и специальных жидкостей для обслуживания воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 53496)

    Поставка масел, смазок и специальных жидкостей для обслуживания воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 53496)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:3007.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582757Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел, смазок и специальных жидкостей для обслуживания воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110582757

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0053496/ГАвиа

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0053496/ГАвиа/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка масел, смазок и специальных жидкостей для обслуживания воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 53496)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 18:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    53496_Документация МИ_.zip

    Продление вскр 07.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-30

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Zandelov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Занделов А. С.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масел, смазок и специальных жидкостей для обслуживания воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582757Подведение итогов не позднее Поставка масел, смазок и специальных жидкостей для обслуживания воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масел, смазок и специальных жидкостей для обслуживания воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»

    Начальная цена

    5 517 753,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    47.30.10.000

    Услуги по розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Синтетическое моторное масло для газотурбинных — турбореактивных, турбовентиляторных, турбовинтовых и турбовальных двигателей, работоспособно в диапазоне температур от -40°С до 204°С, для заправки маслосистемы двигателей воздушных судов Boeing-737-700, RRJ-95LR-100."

    Кол-во: 1246.828

    "Позиция 2"

    "Синтетическое масло третьего поколения для авиационных газотурбинных двигателей с повышенной термостойкостью и устойчивостью к окислению."

    Кол-во: 136.224

    "Позиция 3"

    "Гидравлическая жидкость, используемая для заправки амортизационных стоек шасси воздушных судов Boeing-737-700, RRJ-95LR-100, согласно руководству по ТО воздушных судов."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 4"

    "Рабочая жидкость для гидросистем авиационной техники, работающей в интервале температур окружающей среды от -60 до 55°C. Вырабатывается на основе глубокодеараматизированной низкозастывающей фракции, получаемой из продуктов гидрокрекинга парафинистых нефтей и состоящей из нафтеновой и изопарафиновых углеводородов. Содержит загущающую и антиокислительную присадки."

    Кол-во: 69.68

    "Позиция 5"

    "Рабочая жидкость для гидросистем авиационной техники, работающей в интервале температур окружающей среды от -60 до 55°C. Вырабатывается на основе глубокодеараматизированной низкозастывающей фракции, получаемой из продуктов гидрокрекинга парафинистых нефтей и состоящей из нафтеновой и изопарафиновых углеводородов. Содержит загущающую и антиокислительную присадки. Соответствует спецификации"

    Кол-во: 700.04

    "Позиция 6"

    "Огнестойкая гидравлическая жидкость на базе сложного эфира фосфорной кислоты с высокой температурной стабильностью, низкой плотностью и защитными свойствами от ржавления и электромеханической коррозии с превосходной низкотемпературной текучестью."

    Кол-во: 100.276

    "Позиция 7"

    "Высокопроизводительная синтетическая смазка со свойствами полиальфалифиновой (ПАО) синтетической базовой жидкости и высококачественного литиевого комплексного мыльного загустителя, используемая при обслуживании подшипников ступиц колес ВС Boeing-737-700."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 8"

    "Силиконовая морозо- и термостойкая пластичная смазка для кольцевых уплотнений в пневматических системах авиационной техники."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 9"

    "Жидкость-проявитель дефектов (суспензия тонкого белого порошка неорганической природы в жидком растворителе) не содержит хлорированных и фторированных углеводородов."

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 10"

    "Вытесняющий воду ингибитор коррозии,образующий на поверхности липкую твердую плёнку. Применяют в качестве первого слоя покрытий для защиты окрашенных и неокрашенных частей от коррозии авиационной техники."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Проникающий, вытесняющий воду ингибитор коррозии. На поверхности образует липкую восковую плёнку. Применяют в качестве второго слоя покрытий для защиты окрашенных и неокрашенных частей от коррозии авиационной техники. Универсальный продукт, объединяет в себе хорошие проникающие свойства и отменные антикоррозийные характеристики при низкой массе плёнки."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Тиксотропный, для тяжелых условий эксплуатации ингибитор коррозии. На поверхности образовывает восковую плёнку.Применяют в качестве второго слоя покрытий для защиты окрашенных и неокрашенных частей от коррозии авиационной техники."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 13"

    "Высоколетучий авиационный растворитель масел и жиров широкого спектра апименения, может использоватсься методами распыления, погружения и чистки деталей."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 14"

    "Водовытесняющий ингибитор коррозии для консервации компрессоров газовых турбин."

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 15"

    "Коррозионно-ингибирующий высокотемпературный (до +200ОС) компаунд желтого цвета предназначен для действия в качестве эффективного барьера против распространенных коррозии на сплавах и между разнородными металлами (узлы, подверженные воздействию влажности, напряжений и вибрации)."

    Кол-во: 0.96

    "Позиция 16"

    "Синтетическая авиационная смазка общего назначения со 100% полиальфаолефиновой базой, загущенная комплексным литиевым мылом и комплексом присадок."

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 17"

    "Смазка многоцелевого назначения (техничесский вазелин), используемая при замене фильтрующего элемента воздушного фильтра воздушных судов RRJ-95LR-100."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 18"

    "Антифрикционное покрытие на основе дисульфида молибдена и графита с титанатовым связующим, используемое при обслуживании вентилятора ВС RRJ-95LR-100, а также при ТО ВС Boeing-737-700."

    Кол-во: 5.6

    "Позиция 19"

    "Смазка сухая силиконовая после нанесения образует бесцветную и не окрашивающуяся сухую пленка, продлевающую срок службы механизмов за счет уменьшения износа и трения."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 20"

    "Густая адгезивная паста светлой окраски с твердыми смазочными веществами для различных сочетаний трущихся деталей, подверженных высокому давлению и воздесйствию воды."

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 21"

    "Светлая смазочная паста с очень высокими несущей способностью и противозадирными свойствами на основе твердых смазок и минерального масла для скользящих поверхностей и фрикционных контактов, подверженных высоким нагрузкам, требующих «чистой» смазки, особенно при низких и умеренных скоростях. Использутсяа также как «приработочная» смазка."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Смазка (аэрозоль), вытесняющая влагу, для электрических и электронных компонентов и хрупких механизмов Облегчает отсоединение заржавевших и застопорившихся деталей."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 23"

    "Сильнодействующее, многофункциональное, смазывающее средство и пенетрант, с добавленными антикоррозионными добавками. Образует не сохнущий, диэлектрический, тонкий, маслянистый слой плёнки."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 24"

    "Смазка для фиксации резьбовых соединений (низкой прочности), используемая при ТО ВС Boeing-737-700."

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 25"

    "Противозадирная, высокотемпературная смазка с медным наполнителем для предотвращения заедания движущихся деталей."

    Кол-во: 1.359

    "Позиция 26"

    "Однородная комбинированная смесь с содержанием вазелина и графита. (графитированный петролат) для авиационных свечей зажигания, клемм, арматуры и тд. Рабочая температура до/свыше 500oC (в камерах сгорания газотурбинных двигателей)."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 27"

    "Препарат для образования тиксотропной, не высыхающей эластичной в широком диапазоне температур антикоррозийной пленки для защиты многослойных статично соединенных субстратов, устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей в высоко коррозийных. Не содержит хроматов, асбеста, молибдена и графита."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 28"

    "Универсальная, высококачественная тефлоновая смазка высокого проникновения (аэрозоль), для сухого смазывания."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 29"

    "Приборное синтетическое смазочное масло, обеспечивает антиокислительную и антикоррозионную защиту."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 30"

    "Минеральная гидравлическая жидкость для использования в амортизационных опорах шасси воздушных судов."

    Кол-во: 2.838

    "Позиция 31"

    "Смазка серо-черного цвета, загущенная дисульфид молибденом в высокими противоизносными, антикоррозионными, высокотемпературными свойствами."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Консистентная минеральная смазка , загущенная глиной с температурными границами применения от -18°С до +149°С. Водо- и износостойка. Применяетмся в подшипниках ступиц шасси воздушных судов."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Кконсистентная высокотемпературная синтетическая смазка на основе высокотермостабильного эфира полиола с вязкостью 5 сСт при 100 °C. Содержит специальные высокотемпературные антиоксиданты и обладает сильными противозадирными свойствами."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Мягкая консистентная смазка на основе синтетического диэфирного масла, загущенного литиевым мылом. Обогащена антикоррозийными, антиоксидантными и сильными противоизносными присадками, используется при температуре от -73 °C до + 121 °C. в приводах, дверях, закрылках, предкрылках, шасси воздушных судов."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 35"

    "Улучшенный растворитель для авиационных компонентов."

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 36"

    "Синтетическая трансмиссионная жидкость для заливки в главный редуктор вертолета EC-135"

    Кол-во: 26.0

    "Позиция 37"

    "Универсальная многофункциональная смазка с антиокислительными и противокоррозионными присадкамимеханизмов находящихся под большой нагрузкой , а также для смазки приборов КИПиА и корпуса самолета."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 38"

    "Смазка для высоконагруженных подшипников колес самолетов, элементов двигателя, систем управления, роторов вертолетов, шасси."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 39"

    "Минеральная "сверхчистая" гидравлическая жидкость, используемая при обслуживании опор шасси и стоек воздушных судов Boeing-737-700 и RRJ-95LR-100, согласно руководству по ТО воздушных судов"

    Кол-во: 18.9

    "Позиция 40"

    "Акрилоид, авиационная смазка с дисульфидом молибдена, используемая при замене масла и маслофильтра привод-генератора воздушных судов RRJ-95LR-100, согласно руководству по ТО воздушных судов"

    Кол-во: 2.0

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