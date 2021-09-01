62686_Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром ПХГ»

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Бульдозер гусеничный, класс тяги не менее 11, управление джойстик, двигатель дизельный жидкостного охлаждения, экологический класс не менее EURO-2 автоматической трансмиссией, полусферический отвал с гидравлическим перекосом. Комплектация в соответствие с опросным листом № 2021.ОЛ_72-1005!АТ1(Т-11)" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Бульдозер гусеничный, класс тяги не менее 11, управление джойстик, двигатель дизельный жидкостного охлаждения, экологический класс не менее EURO-2 автоматической трансмиссией, полусферический отвал с гидравлическим перекосом. Комплектация в соответствие с опросным листом № 2021.ОЛ_72-1005!АТ1(Т-11)" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Бульдозер гусеничный, класс тяги не менее 11, управление джойстик, двигатель дизельный жидкостного охлаждения, экологический класс не менее EURO-2 автоматической трансмиссией, полусферический отвал с гидравлическим перекосом. Комплектация в соответствие с опросным листом № 2021.ОЛ_72-1005!АТ1(Т-11)" Кол-во: 1.0