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    Главная / Торги / 62686_Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром ПХГ»

    62686_Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром ПХГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП108075Дата и время окончания срока приема заявок 62686_Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром ПХГ»г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП108075

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0062686/ГПХГ

    Номер закупки

    0001/21/4.3/0062686/ГПХГ/ПР//Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    62686_Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром ПХГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продл 29.09.2021 итог.docx

    Продл 15.09.2021 итог.docx

    Продл 22.09.2021 итог.docx

    62686_Документация_МИ_лизинг.rar

    Продл 06.10.2021 итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-05

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Ivanov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов К. Г.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    62686_Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром ПХГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП108075Подведение итогов не позднее 62686_Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром ПХГ»г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    62686_Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром ПХГ»

    Начальная цена

    60 130 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)

    Классификатор ОКПД2

    28.92.21.110

    Бульдозеры на гусеничных тракторах

    Классификатор ОКВЭД2

    45.1

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бульдозер гусеничный, класс тяги не менее 11, управление джойстик, двигатель дизельный жидкостного охлаждения, экологический класс не менее EURO-2 автоматической трансмиссией, полусферический отвал с гидравлическим перекосом. Комплектация в соответствие с опросным листом № 2021.ОЛ_72-1005!АТ1(Т-11)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Бульдозер гусеничный, класс тяги не менее 11, управление джойстик, двигатель дизельный жидкостного охлаждения, экологический класс не менее EURO-2 автоматической трансмиссией, полусферический отвал с гидравлическим перекосом. Комплектация в соответствие с опросным листом № 2021.ОЛ_72-1005!АТ1(Т-11)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Бульдозер гусеничный, класс тяги не менее 11, управление джойстик, двигатель дизельный жидкостного охлаждения, экологический класс не менее EURO-2 автоматической трансмиссией, полусферический отвал с гидравлическим перекосом. Комплектация в соответствие с опросным листом № 2021.ОЛ_72-1005!АТ1(Т-11)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Бульдозер гусеничный, класс тяги не менее 11, управление джойстик, двигатель дизельный жидкостного охлаждения, экологический класс не менее EURO-2 автоматической трансмиссией, полусферический отвал с гидравлическим перекосом. Комплектация в соответствие с опросным листом № 2021.ОЛ_72-1005!АТ1(Т-11)"

    Кол-во: 1.0

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