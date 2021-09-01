62687_Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром ПХГ»

62687_Определение поставщика предмета лизинга (дорожно-строительная и специальная техника) для нужд ООО «Газпром ПХГ»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Экскаватор на колесном шасси колесной формулой 4х4, двигатель дизельный, жидкостного охлаждения, емкость ковша по SAE не менее 0.4 м3, комплектация в соотвествии с опросным листом №2021.ОЛ_72-1004!АТ(PHG-041115)" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Экскаватор на колесном шасси колесной формулой 4х4, двигатель дизельный, жидкостного охлаждения, емкость ковша по SAE не менее 0.4 м3, комплектация в соотвествии с опросным листом №2021.ОЛ_72-1004!АТ(PHG-041115)" Кол-во: 1.0