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    Главная / Торги / Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объекта строительства "Газопровод-отвод к д.Никитино Демидовского района Смоленской области" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 62069)

    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объекта строительства "Газопровод-отвод к д.Никитино Демидовского района Смоленской области" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 62069)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:3001.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582645Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объекта строительства "Газопровод-отвод к д.Никитино Демидовского района Смоленской области" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110582645

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0062069/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0062069/ГПК/К/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объекта строительства "Газопровод-отвод к д.Никитино Демидовского района Смоленской области" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 62069)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 17:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос итогов_на_15.09.2021.docx

    62069_ГПК_Документация КО_БС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объекта строительства "Газопровод-отвод к д.Никитино Демидовского района Смоленской области" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582645Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объекта строительства "Газопровод-отвод к д.Никитино Демидовского района Смоленской области" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объекта строительства "Газопровод-отвод к д.Никитино Демидовского района Смоленской области" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    15 139 451,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф контроля и управления площадка КП ТМ-01 Опросный лист 540.2.2016-АК.ОЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Шкаф контроля и управления площадка КП ТМ-02 Опросный лист 540.2.2016-АК.ОЛ3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Шкаф контроля и управления площадка КП ТМ-03 Опросный лист 540.2.2016-АК.ОЛ4"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Пульт управления настольный (АРМ ЭХЗ) Опросный лист 540.2.2016-АК.ОЛ8"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Параметризация существующего комплекса Опросный лист 540.2.2016-АК.ОЛ1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Пульт мобильный интеллектуальный унифицированный контроля и управления узлом очистки полости газопровода Опросный лист 540.2.2016-АК.ОЛ6"

    Кол-во: 1.0

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