"Позиция 1" "Стенд универсальный для испытаний газорегулирующий аппаратуры и газопламенного оборудования. Предназначен для измерения: расходных характеристик; величины инжекции или противодавления в каналах горючего газа; инжектирующей способности газовых горелок. Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ и Т по ГОСТ 15150, для работы при температуре от плюс 5 °С до плюс 50 °С. Стенд используется для проверки: резаков и горелок на расход горючего газа и кислорода, инжектирующую способность, инжекцию и герметичность;рукавов по ГОСТ 9356 на герметичность; редукторов и предохранительных устройств по ГОСТ Р 50402 на пропускную способность и герметичность; манометров редукторов на точность показаний; предохранительных клапанов редукторов на давление открытия и герметичность. Pmax входное 20 МПа; Pmin входное 2,0 МПа; верхний предел измерения расхода 6 м3/ч; - нижний предел измерений расхода 0,2 л/мин. Рабочий газ – сжатый азот или воздух, не содержащий масла и влаги (класс загрязненности воздуха"

Кол-во: 14.0