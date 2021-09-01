Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка блока дегазатора пластовой воды для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 62070)

    Поставка блока дегазатора пластовой воды для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 62070)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:3001.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582641Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блока дегазатора пластовой воды для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110582641

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0062070/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0062070/ГПК/К/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка блока дегазатора пластовой воды для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 62070)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 17:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    62070_ГПК_Документация КО ЕР_БС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка блока дегазатора пластовой воды для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582641Подведение итогов не позднее Поставка блока дегазатора пластовой воды для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блока дегазатора пластовой воды для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    20 913 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.99

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок дегазатора пластовой воды 10Тр-2 технический проект ГП 2588.06"

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211050872
    Поставка блоков подготовки теплоносителя для объекта строительства "Повышение надежности транспорта газа на участке Грязовец - Выборг" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02407)
    Поставка блоков подготовки теплоносителя для объекта строительства "Повышение надежности...
    176693
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    63 374 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Запрос цен № ГП201048
    Блок-боксы насосной дизтоплива, операторной, приемные колодцы, топливораздаточные колонки и устройства хранения материалов по объекту «Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка. Этап 3»
    Блок-боксы насосной дизтоплива, операторной, приемные колодцы, топливораздаточные колонки и...
    176537
    Торги ГК Газпром
    Запрос цен
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить