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    Главная / Торги / Поставка электроустановочных изделий для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 62077)

    Поставка электроустановочных изделий для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 62077)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 09:3014.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроустановочных изделий для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110582649

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0062077/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0062077/ГПК/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка электроустановочных изделий для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 62077)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 17:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_14.09.2021.docx

    62077_ГПК_Документация МИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электроустановочных изделий для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582649Подведение итогов не позднее Поставка электроустановочных изделий для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроустановочных изделий для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    3 150 422,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.121

    Извещатели пожарные

    27.12.23.000

    Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки

    27.12.10.120

    Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения

    27.11.4

    Трансформаторы электрические

    27.33.13.150

    Пускатели электромагнитные

    27.33.13.160

    Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты

    27.40.42.000

    Части светильников и осветительных устройств

    27.20.22.000

    Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щиток освещения в составе: щит распределительный, встраиваемый на 24 модуля ЩРВ-24(з) с DIN рейками, с замком, степень защиты IP30 -1 шт, автоматический выключатель трехполюсный с расцепителем ВА47-29 3Р 25А С -1 шт, автоматический выключатель однополюсный с расцепителем ВА47-29 1Р 16А -4 шт; автоматический выключатель с дифференциальной защитой, двухполюсный, с расцепителем 25 А и током утечки 30 мА АД1-12 -2 шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Щиток освещения в составе: щит распределительный, встраиваемый на 12 модуля ЩРВ-12(з) с DIN рейками, с замком, степень защиты IP30 -1 шт, автоматический выключатель трехполюсный с расцепителем ВА47-29 3Р 25А С -1 шт, автоматический выключатель однополюсный с расцепителем ВА47-29 1Р 16А -5 шт; автоматический выключатель с дифференциальной защитой, двухполюсный, с расцепителем 25 А и током утечки 30 мА АД1-12 -1 шт."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Щиток освещения в составе: щит распределительный, встраиваемый на 24 модуля ЩРВ-24(з) с DIN рейками, с замком, степень защиты IP30 -1 шт, автоматический выключатель трехполюсный с расцепителем ВА47-29 3Р 25А С -1 шт, автоматический выключатель однополюсный с расцепителем ВА47-29 1Р 16А -7 шт; автоматический выключатель с дифференциальной защитой, двухполюсный, с расцепителем 25А и током утечки 30мА АД1-12 -3 шт"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 4"

    "Щиток освещения в составе: щит распределительный, встраиваемый на 12 модуля ЩРВ-12(з) с DIN рейками, с замком, степень защиты IP30 -1 шт, автоматический выключатель трехполюсный с расцепителем ВА47-29 3Р 25А С -1 шт, автоматический выключатель однополюсный с расцепителем ВА47-29 1Р 16А -4 шт."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Внешний батарейный блок для ИБП, Линейное напряжение сборки 192В. Тип батареи - Необслужиаемая герметизированная свинцово-кислотная. Конструктив батареи - внешняя. Количество элементов в одной батарее - 6 шт. Количество батарей в сборке - 32 шт. Энергия батареи при токе 10-часового разряда1920 Вт·ч. Номинальное напряжение батареи 12 В. Стандартная ёмкость при токе 10-часового разряда - 10 Ач (2 линии). Ожидаемый срок службы 3-5 лет, вес нетто не более 91 кг. Тип разъёма для соединения с ИБП - Выдвижной разъём. Материал корпуса - сталь, пластик. Форм фактор - Напольный, Настольный, Стоечный. Высота аппаратной стойки - 3 U. Габариты не более 430х130х660мм."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Блок управления с буферным АКБ 1х220VAC/2х48+ с выносным фотодатчиком и двумя выходными автоматическими выключателями на 6А, для подключения 8 заградительных огней серии СДзО"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Пост кнопочный ПКУ-1-У2, Пуск (1-ц, к,1 з, =24В)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 8"

    "Пускатель магнитный на номинальный ток 10 А, с катушкой на 220 В, нереверсивный, с кнопками и сигнальной лампой, с тепловым реле, степень защиты IP44, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 0,42-0,58 А УХЛ3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Пускатель магнитный на номинальный ток 10 А, с катушкой на 220 В, нереверсивный, с кнопками и сигнальной лампой, с тепловым реле, степень защиты IP44, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 0,68-0,92 А УХЛ3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Пускатель магнитный на номинальный ток 10 А, с катушкой на 220 В, нереверсивный, с кнопками и сигнальной лампой, с тепловым реле, степень защиты IP44, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 1,10-1,40 А УХЛ3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Пускатель магнитный на номинальный ток 10 А, с катушкой на 220 В, нереверсивный, с кнопками и сигнальной лампой, с тепловым реле, степень защиты IP44, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 1,36-1,84 А УХЛ3"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Пускатель магнитный на номинальный ток 10 А, с катушкой на 220 В, нереверсивный, с кнопками и сигнальной лампой, с тепловым реле, степень защиты IP44, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 2,1-2,9 А УХЛ3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Пускатель магнитный на номинальный ток 10 А, с катушкой на 220 В, нереверсивный, с кнопками и сигнальной лампой, с тепловым реле, степень защиты IP44, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 2,70-3,70 А УХЛ3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Пускатель магнитный на номинальный ток 10 А, с катушкой на 220 В, нереверсивный, с кнопками и сигнальной лампой, с тепловым реле, степень защиты IP44, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 4,20-5,80 А УХЛ3"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 15"

    "Пускатель магнитный на номинальный ток 10 А, с катушкой на 220 В, нереверсивный, с кнопками и сигнальной лампой, с тепловым реле, степень защиты IP44, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 5,40-7,40 А УХЛ3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Пускатель магнитный на номинальный ток 25 А, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 8,50-11,50 А УХЛ3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Щиток освещения в составе: щит распределительный, встраиваемый на 24 модуля ЩРВ-24(з) с DIN рейками, с замком, степень защиты IP30 -1 шт, автоматический выключатель трехполюсный с расцепителем ВА47-29 3Р 25А С -1 шт, автоматический выключатель однополюсный с расцепителем ВА47-29 1Р 16 А -5 шт; автоматический выключатель с дифференциальной защитой, двухполюсный, с расцепителем 25А и током утечки 30мА АД1-12 -5 шт."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Щиток освещения в составе: щит распределительный, встраиваемый на 12 модуля ЩРВ-12(з) с DIN рейками, с замком, степень защиты IP30 -1 шт, автоматический выключатель трехполюсный с расцепителем ВА47-29 3Р 25А С -1 шт, автоматический выключатель однополюсный с расцепителем ВА47-29 1Р 16А -4 шт."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Трансформатор тока опорный измерительный ТОЛ - класс напряжения, 10В; - класс точности вторичной обмотки для измерения 0,5; - класс точности вторичной обмотки для защиты 10Р; - номинальный первичный ток, 50А; 5 - номинальный вторичный ток, А; - климатическое исполнение УХЛ 2.1 по ГОСТ 15150"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 20"

    "Разъединитель горизонтально-поворотного типа с подвижным контактым выводом на поворотной колонке, в трехполюсном исполнении с одним заземляющим ножом, напряжение 10 кВ, IV - степень загрязнения по ГОСТ, на полимерных изоляторах, номинальный ток 400 А, климатическое исполнение УХЛ1, с ручным приводом типа ПР."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 21"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный 10– Класс напряжения сети,10 кВ – Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнро,12 кВ. – Номинальный разрядный ток, 10кА. – Ток пропускной способности ОПН, 400А. – Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 22"

    "Батарея аккумуляторная с увеличенным сроком службы (15 лет), 12В, емкость 6.55 Ач, Габариты не более (ДхШхВ) 151х65х93/98мм, масса не более 2,54 кг, внутреннее сопротивление 25 мОМ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Батарея аккумуляторная с увеличенным сроком службы (15 лет), 12В, емкость 6.55 Ач, Габариты не более (ДхШхВ) 151х65х93/98мм, масса не более 2,54 кг, внутреннее сопротивление 25 мОМ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Батарея аккумуляторная с увеличенным сроком службы (15 лет), 12В, емкость 6.55 Ач, Габариты не более (ДхШхВ) 151х65х93/98мм, масса не более 2,54 кг, внутреннее сопротивление 25 мОМ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 25"

    "Батарея аккумуляторная с увеличенным сроком службы (15 лет), 12В, емкость 6.55 Ач, Габариты не более (ДхШхВ) 151х65х93/98мм, масса не более 2,54 кг, внутреннее сопротивление 25 мОМ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 26"

    "Батарея аккумуляторная с увеличенным сроком службы (15 лет), 12В, емкость 6.55 Ач, Габариты не более (ДхШхВ) 151х65х93/98мм, масса не более 2,54 кг, внутреннее сопротивление 25 мОМ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 27"

    "Батарея аккумуляторная с увеличенным сроком службы (15 лет), 12В, емкость 6.55 Ач, Габариты не более (ДхШхВ) 151х65х93/98мм, масса не более 2,54 кг, внутреннее сопротивление 25 мОМ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 28"

    "Батарея аккумуляторная с увеличенным сроком службы (15 лет), 12В, емкость 6.55 Ач, Габариты не более (ДхШхВ) 151х65х93/98мм, масса не более 2,54 кг, внутреннее сопротивление 25 мОМ"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 29"

    "Модуль защитный Опросный лист 1001204РД/8.13-18.1-АК.ОЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Модуль защитный Опросный лист 1001204РД/8.13-18-АК.ОЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 31"

    "Модуль защитный Опросный лист 1001204РД/8.13-5-АК.ОЛ4"

    Кол-во: 5.0

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    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 620 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211085651
    07657_Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "Газпром комплектация"
    07657_Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила...
    177153
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    332 146 722
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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