Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Щиток освещения в составе: щит распределительный, встраиваемый на 24 модуля ЩРВ-24(з) с DIN рейками, с замком, степень защиты IP30 -1 шт, автоматический выключатель трехполюсный с расцепителем ВА47-29 3Р 25А С -1 шт, автоматический выключатель однополюсный с расцепителем ВА47-29 1Р 16А -4 шт; автоматический выключатель с дифференциальной защитой, двухполюсный, с расцепителем 25 А и током утечки 30 мА АД1-12 -2 шт" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Щиток освещения в составе: щит распределительный, встраиваемый на 12 модуля ЩРВ-12(з) с DIN рейками, с замком, степень защиты IP30 -1 шт, автоматический выключатель трехполюсный с расцепителем ВА47-29 3Р 25А С -1 шт, автоматический выключатель однополюсный с расцепителем ВА47-29 1Р 16А -5 шт; автоматический выключатель с дифференциальной защитой, двухполюсный, с расцепителем 25 А и током утечки 30 мА АД1-12 -1 шт." Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Щиток освещения в составе: щит распределительный, встраиваемый на 24 модуля ЩРВ-24(з) с DIN рейками, с замком, степень защиты IP30 -1 шт, автоматический выключатель трехполюсный с расцепителем ВА47-29 3Р 25А С -1 шт, автоматический выключатель однополюсный с расцепителем ВА47-29 1Р 16А -7 шт; автоматический выключатель с дифференциальной защитой, двухполюсный, с расцепителем 25А и током утечки 30мА АД1-12 -3 шт" Кол-во: 4.0

"Позиция 4" "Щиток освещения в составе: щит распределительный, встраиваемый на 12 модуля ЩРВ-12(з) с DIN рейками, с замком, степень защиты IP30 -1 шт, автоматический выключатель трехполюсный с расцепителем ВА47-29 3Р 25А С -1 шт, автоматический выключатель однополюсный с расцепителем ВА47-29 1Р 16А -4 шт." Кол-во: 2.0

"Позиция 5" "Внешний батарейный блок для ИБП, Линейное напряжение сборки 192В. Тип батареи - Необслужиаемая герметизированная свинцово-кислотная. Конструктив батареи - внешняя. Количество элементов в одной батарее - 6 шт. Количество батарей в сборке - 32 шт. Энергия батареи при токе 10-часового разряда1920 Вт·ч. Номинальное напряжение батареи 12 В. Стандартная ёмкость при токе 10-часового разряда - 10 Ач (2 линии). Ожидаемый срок службы 3-5 лет, вес нетто не более 91 кг. Тип разъёма для соединения с ИБП - Выдвижной разъём. Материал корпуса - сталь, пластик. Форм фактор - Напольный, Настольный, Стоечный. Высота аппаратной стойки - 3 U. Габариты не более 430х130х660мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "Блок управления с буферным АКБ 1х220VAC/2х48+ с выносным фотодатчиком и двумя выходными автоматическими выключателями на 6А, для подключения 8 заградительных огней серии СДзО" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Пост кнопочный ПКУ-1-У2, Пуск (1-ц, к,1 з, =24В)" Кол-во: 12.0

"Позиция 8" "Пускатель магнитный на номинальный ток 10 А, с катушкой на 220 В, нереверсивный, с кнопками и сигнальной лампой, с тепловым реле, степень защиты IP44, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 0,42-0,58 А УХЛ3" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Пускатель магнитный на номинальный ток 10 А, с катушкой на 220 В, нереверсивный, с кнопками и сигнальной лампой, с тепловым реле, степень защиты IP44, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 0,68-0,92 А УХЛ3" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Пускатель магнитный на номинальный ток 10 А, с катушкой на 220 В, нереверсивный, с кнопками и сигнальной лампой, с тепловым реле, степень защиты IP44, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 1,10-1,40 А УХЛ3" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Пускатель магнитный на номинальный ток 10 А, с катушкой на 220 В, нереверсивный, с кнопками и сигнальной лампой, с тепловым реле, степень защиты IP44, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 1,36-1,84 А УХЛ3" Кол-во: 2.0

"Позиция 12" "Пускатель магнитный на номинальный ток 10 А, с катушкой на 220 В, нереверсивный, с кнопками и сигнальной лампой, с тепловым реле, степень защиты IP44, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 2,1-2,9 А УХЛ3" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Пускатель магнитный на номинальный ток 10 А, с катушкой на 220 В, нереверсивный, с кнопками и сигнальной лампой, с тепловым реле, степень защиты IP44, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 2,70-3,70 А УХЛ3" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Пускатель магнитный на номинальный ток 10 А, с катушкой на 220 В, нереверсивный, с кнопками и сигнальной лампой, с тепловым реле, степень защиты IP44, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 4,20-5,80 А УХЛ3" Кол-во: 3.0

"Позиция 15" "Пускатель магнитный на номинальный ток 10 А, с катушкой на 220 В, нереверсивный, с кнопками и сигнальной лампой, с тепловым реле, степень защиты IP44, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 5,40-7,40 А УХЛ3" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Пускатель магнитный на номинальный ток 25 А, диапазон регулирования номинального тока несрабатывания 8,50-11,50 А УХЛ3" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Щиток освещения в составе: щит распределительный, встраиваемый на 24 модуля ЩРВ-24(з) с DIN рейками, с замком, степень защиты IP30 -1 шт, автоматический выключатель трехполюсный с расцепителем ВА47-29 3Р 25А С -1 шт, автоматический выключатель однополюсный с расцепителем ВА47-29 1Р 16 А -5 шт; автоматический выключатель с дифференциальной защитой, двухполюсный, с расцепителем 25А и током утечки 30мА АД1-12 -5 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Щиток освещения в составе: щит распределительный, встраиваемый на 12 модуля ЩРВ-12(з) с DIN рейками, с замком, степень защиты IP30 -1 шт, автоматический выключатель трехполюсный с расцепителем ВА47-29 3Р 25А С -1 шт, автоматический выключатель однополюсный с расцепителем ВА47-29 1Р 16А -4 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Трансформатор тока опорный измерительный ТОЛ - класс напряжения, 10В; - класс точности вторичной обмотки для измерения 0,5; - класс точности вторичной обмотки для защиты 10Р; - номинальный первичный ток, 50А; 5 - номинальный вторичный ток, А; - климатическое исполнение УХЛ 2.1 по ГОСТ 15150" Кол-во: 4.0

"Позиция 20" "Разъединитель горизонтально-поворотного типа с подвижным контактым выводом на поворотной колонке, в трехполюсном исполнении с одним заземляющим ножом, напряжение 10 кВ, IV - степень загрязнения по ГОСТ, на полимерных изоляторах, номинальный ток 400 А, климатическое исполнение УХЛ1, с ручным приводом типа ПР." Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Ограничитель перенапряжений нелинейный мультиградиентный 10– Класс напряжения сети,10 кВ – Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнро,12 кВ. – Номинальный разрядный ток, 10кА. – Ток пропускной способности ОПН, 400А. – Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69" Кол-во: 6.0

"Позиция 22" "Батарея аккумуляторная с увеличенным сроком службы (15 лет), 12В, емкость 6.55 Ач, Габариты не более (ДхШхВ) 151х65х93/98мм, масса не более 2,54 кг, внутреннее сопротивление 25 мОМ" Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Батарея аккумуляторная с увеличенным сроком службы (15 лет), 12В, емкость 6.55 Ач, Габариты не более (ДхШхВ) 151х65х93/98мм, масса не более 2,54 кг, внутреннее сопротивление 25 мОМ" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Батарея аккумуляторная с увеличенным сроком службы (15 лет), 12В, емкость 6.55 Ач, Габариты не более (ДхШхВ) 151х65х93/98мм, масса не более 2,54 кг, внутреннее сопротивление 25 мОМ" Кол-во: 2.0

"Позиция 25" "Батарея аккумуляторная с увеличенным сроком службы (15 лет), 12В, емкость 6.55 Ач, Габариты не более (ДхШхВ) 151х65х93/98мм, масса не более 2,54 кг, внутреннее сопротивление 25 мОМ" Кол-во: 2.0

"Позиция 26" "Батарея аккумуляторная с увеличенным сроком службы (15 лет), 12В, емкость 6.55 Ач, Габариты не более (ДхШхВ) 151х65х93/98мм, масса не более 2,54 кг, внутреннее сопротивление 25 мОМ" Кол-во: 2.0

"Позиция 27" "Батарея аккумуляторная с увеличенным сроком службы (15 лет), 12В, емкость 6.55 Ач, Габариты не более (ДхШхВ) 151х65х93/98мм, масса не более 2,54 кг, внутреннее сопротивление 25 мОМ" Кол-во: 5.0

"Позиция 28" "Батарея аккумуляторная с увеличенным сроком службы (15 лет), 12В, емкость 6.55 Ач, Габариты не более (ДхШхВ) 151х65х93/98мм, масса не более 2,54 кг, внутреннее сопротивление 25 мОМ" Кол-во: 6.0

"Позиция 29" "Модуль защитный Опросный лист 1001204РД/8.13-18.1-АК.ОЛ2" Кол-во: 1.0

"Позиция 30" "Модуль защитный Опросный лист 1001204РД/8.13-18-АК.ОЛ2" Кол-во: 2.0