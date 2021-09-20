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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 67676)

    Поставка оборудования связи для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 67676)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 09:3020.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582652Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связи для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110582652

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0067676/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0067676/ГПК/К/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 67676)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 17:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    67676_ГПК_Документация КО ЕР_БС изм.zip

    Продление вскр_20.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования связи для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582652Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связи для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    27 479 025,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат телефонный в настенном исполнении с импульсно-частотным набором, с кнопочным номеронабирателем с набором номера в декадном и многочастотном коде, с расширенными функциональными возможностями. Программирование до 13-ти шестнадцатизначных номеров, набор 3 номеров нажатием одной кнопки, регулировка громкости приема в телефонной трубке, хранение последнего набранного номера и повторный набор номера до 16 знаков. Габаритные размеры телефонного аппарата не более 217 х 157 х 84 мм. Масса не более 0,8 кг."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 2"

    "Аппарат телефонный с кнопочным номеронабирателем с набором номера в декадном и многочастотном коде, настольно-настенное исполнение. ЖКИ дисплей с пиктограммами. Память на 10 именных номеров. Наличие основных функций Caller ID-AOH (идентификация звонящего абонента, предоставляемая телефонной компанией). Наличие 16 мелодий акустического тонального сигнала вызова с возможностью регулировки уровня громкости. Индикация текущего времени. Будильник. Индикация продолжительности разговора. Функции: сброс, пауза, повтор, импульсный и тональный набор номера, удержание линии, громкая связь, калькулятор. Габаритные размеры телефонного аппарата не более 210х170х80мм. Масса не более 0,8 кг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Станция телефонная автоматическая учрежденческо-производственная в составе: 1) Шкаф телекоммуникационный напольный серверный 45U (600х1000) с дверью перфорированной -2 шт.; 2) Модуль вентиляторный потолочный (170х425), 2 вентилятора с датчиком 35С - 2 шт.; 3) Полка перфорированная, глубина 620 мм - 4 шт.; 4) Полка перфорированная грузоподъемностью 100 кг, глубина 620 мм - 3 шт.; 5) Полка перфорированная, глубина 750 мм - 4 шт.; 6) Полка перфорированная грузоподъемностью 100 кг, глубина 750 мм -4 шт.; 7) Комплект оборудования базовой системы, включая документацию -1 шт.; 8) Комплект дублирования для коммуникационного сервера CSPCI -1 шт.; 9) Комплект динамический -1 шт.; 10) Модуль цифровых интерфейсов для ISDN PRI (2 х Е1) -4 шт.; 11) Модуль цифровых абонентских линий (24 интерфейса UP0/E) - 5 шт.; 12) Модуль аналоговых абонентских линий с функцией MWI - 12 шт.; 13) Модуль для каналов ТЧ - 4 шт.; 14) Комплект для удаленного администрирования системы -1 шт.; 15) Источник питания дублиру"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Оборудование радиосвязи для передачи каналов телемеханики. Опросный лист 0381.009.001.Р.0003.356.0002.4811.000-РРЛ.ОЛ6"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Оборудование радиосвязи для передачи каналов телемеханики. Опросный лист 0381.009.001.Р.0003.356.0003.4811.000-РРЛ.ОЛ8"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Оборудование радиосвязи для передачи каналов телемеханики. Опросный лист 0381.009.001.Р.0003.356.0003.4811.000-РРЛ.ОЛ11"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Оборудование радиосвязи для передачи каналов телемеханики. Опросный лист 0381.009.001.Р.0003.356.0003.4811.000-РРЛ.ОЛ12"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Оборудование радиосвязи для передачи каналов телемеханики. Опросный лист 0381.009.001.Р.0003.356.0003.4811.000-РРЛ.ОЛ13"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Блок питания для коммутатора 51XXG10 v1/51XXG10F v1 и RT-3806v3 (220В) NX-PW-5124G10V1-AC*Запасная часть"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Шлюз голосовой. "1100197406000050 Дополнительное описание""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Блок питания FG-ACE-VC-1XX-AC-POWER для FG-ACE-VC-1XX*Запасная часть"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Блок питания NXI-3011-V2-PS, выходное напряжение:24 VDC,15 W,входное напряжение:90 ... 264 VAC, рабочая температура: -20 ... +60C*Запасная часть"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 13"

    "Устройство защиты оборудования ORION3. "1100197406000100 Дополнительное описание""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 14"

    "Источник бесперебойного питания двойного преобразования в составе: a) Источник питания -1 шт; b) Модуль батарейный -1 шт; c) Комплект рельс монтажный 2U для 19" стойки -2 шт. "1100197406000110 Дополнительное описание"."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Модуль SFP, 1000 Мбит/с, RJ-45, Дальность передачи данных ,100 м"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 16"

    "Оборудование радиосвязи для передачи каналов телемеханики. Опросный лист 0381.009.001.Р.0003.356.0002.4811.000-РРЛ.ОЛ6"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Комплекс программно-аппаратных средств оповещания в составе: телекоммуникационный сервер -1 шт; терминал управления -1 шт; сервер мониторинга физических параметров -1 шт; центральный пульт управления -1 шт; устройство управления сигналами оповещения -1 шт; локальный пульт управления выносной -2 шт; блок акустического оповещения -1 шт; акустическая система рупорная -1 шт. "1100225047000010 Дополнительное описание"."

    Кол-во: 1.0

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