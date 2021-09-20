Поставка оборудования связи для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 67676)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Аппарат телефонный в настенном исполнении с импульсно-частотным набором, с кнопочным номеронабирателем с набором номера в декадном и многочастотном коде, с расширенными функциональными возможностями. Программирование до 13-ти шестнадцатизначных номеров, набор 3 номеров нажатием одной кнопки, регулировка громкости приема в телефонной трубке, хранение последнего набранного номера и повторный набор номера до 16 знаков. Габаритные размеры телефонного аппарата не более 217 х 157 х 84 мм. Масса не более 0,8 кг." Кол-во: 3.0

"Позиция 2" "Аппарат телефонный с кнопочным номеронабирателем с набором номера в декадном и многочастотном коде, настольно-настенное исполнение. ЖКИ дисплей с пиктограммами. Память на 10 именных номеров. Наличие основных функций Caller ID-AOH (идентификация звонящего абонента, предоставляемая телефонной компанией). Наличие 16 мелодий акустического тонального сигнала вызова с возможностью регулировки уровня громкости. Индикация текущего времени. Будильник. Индикация продолжительности разговора. Функции: сброс, пауза, повтор, импульсный и тональный набор номера, удержание линии, громкая связь, калькулятор. Габаритные размеры телефонного аппарата не более 210х170х80мм. Масса не более 0,8 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Станция телефонная автоматическая учрежденческо-производственная в составе: 1) Шкаф телекоммуникационный напольный серверный 45U (600х1000) с дверью перфорированной -2 шт.; 2) Модуль вентиляторный потолочный (170х425), 2 вентилятора с датчиком 35С - 2 шт.; 3) Полка перфорированная, глубина 620 мм - 4 шт.; 4) Полка перфорированная грузоподъемностью 100 кг, глубина 620 мм - 3 шт.; 5) Полка перфорированная, глубина 750 мм - 4 шт.; 6) Полка перфорированная грузоподъемностью 100 кг, глубина 750 мм -4 шт.; 7) Комплект оборудования базовой системы, включая документацию -1 шт.; 8) Комплект дублирования для коммуникационного сервера CSPCI -1 шт.; 9) Комплект динамический -1 шт.; 10) Модуль цифровых интерфейсов для ISDN PRI (2 х Е1) -4 шт.; 11) Модуль цифровых абонентских линий (24 интерфейса UP0/E) - 5 шт.; 12) Модуль аналоговых абонентских линий с функцией MWI - 12 шт.; 13) Модуль для каналов ТЧ - 4 шт.; 14) Комплект для удаленного администрирования системы -1 шт.; 15) Источник питания дублиру" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Оборудование радиосвязи для передачи каналов телемеханики. Опросный лист 0381.009.001.Р.0003.356.0002.4811.000-РРЛ.ОЛ6" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Оборудование радиосвязи для передачи каналов телемеханики. Опросный лист 0381.009.001.Р.0003.356.0003.4811.000-РРЛ.ОЛ8" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Оборудование радиосвязи для передачи каналов телемеханики. Опросный лист 0381.009.001.Р.0003.356.0003.4811.000-РРЛ.ОЛ11" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Оборудование радиосвязи для передачи каналов телемеханики. Опросный лист 0381.009.001.Р.0003.356.0003.4811.000-РРЛ.ОЛ12" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Оборудование радиосвязи для передачи каналов телемеханики. Опросный лист 0381.009.001.Р.0003.356.0003.4811.000-РРЛ.ОЛ13" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Блок питания для коммутатора 51XXG10 v1/51XXG10F v1 и RT-3806v3 (220В) NX-PW-5124G10V1-AC*Запасная часть" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Шлюз голосовой. "1100197406000050 Дополнительное описание"" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Блок питания FG-ACE-VC-1XX-AC-POWER для FG-ACE-VC-1XX*Запасная часть" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Блок питания NXI-3011-V2-PS, выходное напряжение:24 VDC,15 W,входное напряжение:90 ... 264 VAC, рабочая температура: -20 ... +60C*Запасная часть" Кол-во: 2.0

"Позиция 13" "Устройство защиты оборудования ORION3. "1100197406000100 Дополнительное описание"" Кол-во: 4.0

"Позиция 14" "Источник бесперебойного питания двойного преобразования в составе: a) Источник питания -1 шт; b) Модуль батарейный -1 шт; c) Комплект рельс монтажный 2U для 19" стойки -2 шт. "1100197406000110 Дополнительное описание"." Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Модуль SFP, 1000 Мбит/с, RJ-45, Дальность передачи данных ,100 м" Кол-во: 4.0

"Позиция 16" "Оборудование радиосвязи для передачи каналов телемеханики. Опросный лист 0381.009.001.Р.0003.356.0002.4811.000-РРЛ.ОЛ6" Кол-во: 1.0