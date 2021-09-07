Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Манометр технический, диаметр корпуса 160 мм, давление 25 МПа, класс точности 1, степень защиты IP54, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - радиальное, без фланца, с номером, поверка ЦСМ, отметка о первичной поверке в паспорте, пломба" Кол-во: 9.0

"Позиция 2" "Манометр технический, диаметр корпуса 160 мм, давление 10 МПа, класс точности 1, степень защиты IP54, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - радиальное, без фланца, поверка ЦСМ, отметка о первичной поверке в паспорте, пломба" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Манометр технический, диаметр корпуса 160 мм, давление 60 МПа, класс точности 1, степень защиты IP54, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - радиальное, без фланца, поверка ЦСМ, отметка о первичной поверке в паспорте, пломба" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Манометр технический, диаметр корпуса 160 мм, давление 25 МПа, класс точности 1, степень защиты IP54, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - радиальное, без фланца, с номером, поверка ЦСМ, отметка о первичной поверке в паспорте, пломба" Кол-во: 2.0

"Позиция 5" "Манометр технический, диаметр корпуса 100 мм, давление 1 МПа, класс точности 1, степень защиты IP40, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - осевое, без фланца" Кол-во: 4.0

"Позиция 6" "Манометр технический, диаметр корпуса 100 мм, давление 1 МПа, класс точности 1, степень защиты IP40, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - осевое, без фланца" Кол-во: 14.0

"Позиция 7" "Манометр технический, диаметр корпуса 100 мм, давление 1 МПа, класс точности 1, степень защиты IP40, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - осевое, без фланца" Кол-во: 14.0

"Позиция 8" "Манометр технический, диаметр корпуса 160 мм, давление 25 МПа, класс точности 1, степень защиты IP54, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - радиальное, без фланца, с номером, поверка ЦСМ, отметка о первичной поверке в паспорте, пломба" Кол-во: 4.0

"Позиция 9" "Манометр технический, диаметр корпуса 160 мм, давление 1,6 МПа, класс точности 1,5, степень защиты IP54, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - радиальное, без фланца, с номером, пломба" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Сигнализатор уровня вибрационный, рабочая среда - жидкость, взрывозащита 1 Ex d ia IIC T6…T3 Gb X, температура рабочей среды -50..+150 °C, фланец 50 мм, длина сенсорной части 2520 мм, диапазон темперауры окр.среды -40..+80 °C, тип выхода 2 х SPDT эл-мех. реле, крышка глухая, кабельные вводы диаметром 6,1...11,7 мм со взрывозащитой Exd 20S" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Сигнализатор уровня вибрационный, рабочая среда - жидкость, взрывозащита 1 Ex d ia IIC T6…T3 Gb X, температура рабочей среды -50..+150 °C, фланец 50 мм, длина сенсорной части 1920 мм, диапазон темперауры окр.среды -40..+80 °C, тип выхода 2 х SPDT эл-мех. реле, крышка глухая, кабельные вводы диаметром 6,1...11,7 мм со взрывозащитой Exd 20S" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Сигнализатор уровня вибрационный, рабочая среда - жидкость, взрывозащита 1 Ex d ia IIC T6…T3 Gb X, температура рабочей среды -50..+150 °C, фланец 50 мм, длина сенсорной части 2520 мм, диапазон темперауры окр.среды -40..+80 °C, тип выхода 2 х SPDT эл-мех. реле, крышка глухая, кабельные вводы диаметром 6,1...11,7 мм со взрывозащитой Exd 20S" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Сигнализатор уровня вибрационный, рабочая среда - жидкость, взрывозащита 1 Ex d ia IIC T6…T3 Gb X, температура рабочей среды -50..+150 °C, фланец 50 мм, длина сенсорной части 1920 мм, диапазон темперауры окр.среды -40..+80 °C, тип выхода 2 х SPDT эл-мех. реле, крышка глухая, кабельные вводы диаметром 6,1...11,7 мм со взрывозащитой Exd 20S" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Сигнализатор уровня вибрационный, рабочая среда - жидкость, взрывозащита 1 Ex d ia IIC T6…T3 Gb X, температура рабочей среды -50..+150 °C, фланец 50 мм, длина сенсорной части 2520 мм, диапазон темперауры окр.среды -40..+80 °C, тип выхода 2 х SPDT эл-мех. реле, крышка глухая, кабельные вводы диаметром 6,1...11,7 мм со взрывозащитой Exd 20S" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Сигнализатор уровня вибрационный, рабочая среда - жидкость, взрывозащита 1 Ex d ia IIC T6…T3 Gb X, температура рабочей среды -50..+150 °C, фланец 50 мм, длина сенсорной части 1920 мм, диапазон темперауры окр.среды -40..+80 °C, тип выхода 2 х SPDT эл-мех. реле, крышка глухая, кабельные вводы диаметром 6,1...11,7 мм со взрывозащитой Exd 20S" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Манометр технический, диаметр корпуса 100 мм, давление 1 МПа, класс точности 1, степень защиты IP54, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - радиальное, без фланца, поверка ЦСМ, отметка о первичной поверке в паспорте, пломба" Кол-во: 2.0

"Позиция 17" "Комплекс учета энергоносителей. Опросной лист № 0214.012.001.Р.0007.452.0000.3405.001-АК.ОЛ3" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Комплект запасных частей для узла управления в составе: клапан - 1 шт., манжета - 1 шт., пакет (100)х(200) (пленка полиэтиленовая, Мс, полотно, 0,100х800, 1с, ГОСТ 10354-82, (200)х(200) - 1 шт., кольцо по ГОСТ 9833-73 005-008-19 - 3 шт., 007-010-19 - 2 шт., 008-011-19 - 1 шт., 009-012-19 - 4 шт., 010-013-19 - 1 шт., 014-018-25 - 1 шт., 015-018-19 - 1 шт., 017-020-19 - 1 шт., 021-025-25 - 1 шт., 024-028-25 - 1 шт., геркон МКС 27 103 Б - 1 шт., Диод КД 105 Б - 1 шт., упаковка - 1 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Система измерительная согласно опросного листа 0214.012.001.Р.0007.149.0000.0708-017-5-АТХ.ОЛ1" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Плотномер жидкости согласно опросного листа №0214.012.001.Р.0007.149.0000.0708.017-5-АТХ.ОЛ5" Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Блок сопряжения с датчиком, аналоговые (0…20 мА) / дискретные («сухой контакт») выходы – 4 / 2, интерфейс RS-485, степень защиты IP 20, температура внешней среды от минус 40 до 45 °С, напряжение питания +24 В, вид взрывозащиты: искробезопасная электрическая цепь для взрывоопасных зон класса 0, 1 и 2." Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Система измерительная согласно опросного листа 0214.012.001.Р.0007.149.0000.0708.017-11-АТХ.ОЛ1" Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Плотномер жидкости согласно опросного листа №0214.012.001.Р.0007.149.0000.0708.017-11-АТХ.ОЛ5" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Блок сопряжения с датчиком, аналоговые (0…20 мА) / дискретные («сухой контакт») выходы – 4 / 2, интерфейс RS-485, степень защиты IP 20, температура внешней среды от минус 40 до 45 °С, напряжение питания +24 В, вид взрывозащиты: искробезопасная электрическая цепь для взрывоопасных зон класса 0, 1 и 2." Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Система измерительная согласно опросного листа 0214.012.001.Р.0007.149.0000.0708.017-9-АТХ.ОЛ1" Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Плотномер жидкости согласно опросного листа №0214.012.001.Р.0007.149.0000.0708.017-9-АТХ.ОЛ5" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Блок сопряжения с датчиком, аналоговые (0…20 мА) / дискретные («сухой контакт») выходы – 4 / 2, интерфейс RS-485, степень защиты IP 20, температура внешней среды от минус 40 до 45 °С, напряжение питания +24 В, вид взрывозащиты: искробезопасная электрическая цепь для взрывоопасных зон класса 0, 1 и 2." Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Ротаметр согласно опросного листа № 0214.012.001.Р.0007.149.0000.0923.000-АТХ.ОЛ2" Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Сервер с функцией первичных часов с устройством радиокоррекции повышенной точности 4500 с соединительным кабелем 20м. Для монтажа в 19’’ телекоммуникационную стойку, 1НЕ х 28ТЕ, 483 х 44 х 125 мм (Ш х В х Г). Степень защиты корпуса IP 30 по ГОСТ 14254-96. Условия эксплуатации От минус 5° С до плюс 60° С, относительная влажность: 10…90%, без конденсации. Управление при помощи последовательного интерфейса RS232 или по сети с помощью Telnet/SSH. Поддерживается управление по протоколу SNMP." Кол-во: 1.0