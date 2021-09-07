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    Главная / Торги / Поставка оборудования КИПиА для объекта строительства "Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ" нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 60826)

    Поставка оборудования КИПиА для объекта строительства "Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ" нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 60826)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:3007.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582654Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования КИПиА для объекта строительства "Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ" нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110582654

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0060826/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0060826/ГПК/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка оборудования КИПиА для объекта строительства "Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ" нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 60826)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 17:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    60826_ГПК_Документация МИ.zip

    ПК на 22.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования КИПиА для объекта строительства "Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ" нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582654Подведение итогов не позднее Поставка оборудования КИПиА для объекта строительства "Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ" нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования КИПиА для объекта строительства "Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ" нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    8 795 808,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.52.22.000

    Механизмы часовые, укомплектованные и собранные для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    28.99.3

    Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки

    26.51.82.190

    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    26.51.52.110

    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

    26.51.52.120

    Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манометр технический, диаметр корпуса 160 мм, давление 25 МПа, класс точности 1, степень защиты IP54, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - радиальное, без фланца, с номером, поверка ЦСМ, отметка о первичной поверке в паспорте, пломба"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 2"

    "Манометр технический, диаметр корпуса 160 мм, давление 10 МПа, класс точности 1, степень защиты IP54, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - радиальное, без фланца, поверка ЦСМ, отметка о первичной поверке в паспорте, пломба"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Манометр технический, диаметр корпуса 160 мм, давление 60 МПа, класс точности 1, степень защиты IP54, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - радиальное, без фланца, поверка ЦСМ, отметка о первичной поверке в паспорте, пломба"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Манометр технический, диаметр корпуса 160 мм, давление 25 МПа, класс точности 1, степень защиты IP54, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - радиальное, без фланца, с номером, поверка ЦСМ, отметка о первичной поверке в паспорте, пломба"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Манометр технический, диаметр корпуса 100 мм, давление 1 МПа, класс точности 1, степень защиты IP40, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - осевое, без фланца"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 6"

    "Манометр технический, диаметр корпуса 100 мм, давление 1 МПа, класс точности 1, степень защиты IP40, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - осевое, без фланца"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 7"

    "Манометр технический, диаметр корпуса 100 мм, давление 1 МПа, класс точности 1, степень защиты IP40, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - осевое, без фланца"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 8"

    "Манометр технический, диаметр корпуса 160 мм, давление 25 МПа, класс точности 1, степень защиты IP54, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - радиальное, без фланца, с номером, поверка ЦСМ, отметка о первичной поверке в паспорте, пломба"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 9"

    "Манометр технический, диаметр корпуса 160 мм, давление 1,6 МПа, класс точности 1,5, степень защиты IP54, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - радиальное, без фланца, с номером, пломба"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Сигнализатор уровня вибрационный, рабочая среда - жидкость, взрывозащита 1 Ex d ia IIC T6…T3 Gb X, температура рабочей среды -50..+150 °C, фланец 50 мм, длина сенсорной части 2520 мм, диапазон темперауры окр.среды -40..+80 °C, тип выхода 2 х SPDT эл-мех. реле, крышка глухая, кабельные вводы диаметром 6,1...11,7 мм со взрывозащитой Exd 20S"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Сигнализатор уровня вибрационный, рабочая среда - жидкость, взрывозащита 1 Ex d ia IIC T6…T3 Gb X, температура рабочей среды -50..+150 °C, фланец 50 мм, длина сенсорной части 1920 мм, диапазон темперауры окр.среды -40..+80 °C, тип выхода 2 х SPDT эл-мех. реле, крышка глухая, кабельные вводы диаметром 6,1...11,7 мм со взрывозащитой Exd 20S"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Сигнализатор уровня вибрационный, рабочая среда - жидкость, взрывозащита 1 Ex d ia IIC T6…T3 Gb X, температура рабочей среды -50..+150 °C, фланец 50 мм, длина сенсорной части 2520 мм, диапазон темперауры окр.среды -40..+80 °C, тип выхода 2 х SPDT эл-мех. реле, крышка глухая, кабельные вводы диаметром 6,1...11,7 мм со взрывозащитой Exd 20S"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Сигнализатор уровня вибрационный, рабочая среда - жидкость, взрывозащита 1 Ex d ia IIC T6…T3 Gb X, температура рабочей среды -50..+150 °C, фланец 50 мм, длина сенсорной части 1920 мм, диапазон темперауры окр.среды -40..+80 °C, тип выхода 2 х SPDT эл-мех. реле, крышка глухая, кабельные вводы диаметром 6,1...11,7 мм со взрывозащитой Exd 20S"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Сигнализатор уровня вибрационный, рабочая среда - жидкость, взрывозащита 1 Ex d ia IIC T6…T3 Gb X, температура рабочей среды -50..+150 °C, фланец 50 мм, длина сенсорной части 2520 мм, диапазон темперауры окр.среды -40..+80 °C, тип выхода 2 х SPDT эл-мех. реле, крышка глухая, кабельные вводы диаметром 6,1...11,7 мм со взрывозащитой Exd 20S"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Сигнализатор уровня вибрационный, рабочая среда - жидкость, взрывозащита 1 Ex d ia IIC T6…T3 Gb X, температура рабочей среды -50..+150 °C, фланец 50 мм, длина сенсорной части 1920 мм, диапазон темперауры окр.среды -40..+80 °C, тип выхода 2 х SPDT эл-мех. реле, крышка глухая, кабельные вводы диаметром 6,1...11,7 мм со взрывозащитой Exd 20S"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Манометр технический, диаметр корпуса 100 мм, давление 1 МПа, класс точности 1, степень защиты IP54, резьба штуцера М20х1,5, расположение штуцера - радиальное, без фланца, поверка ЦСМ, отметка о первичной поверке в паспорте, пломба"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "Комплекс учета энергоносителей. Опросной лист № 0214.012.001.Р.0007.452.0000.3405.001-АК.ОЛ3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Комплект запасных частей для узла управления в составе: клапан - 1 шт., манжета - 1 шт., пакет (100)х(200) (пленка полиэтиленовая, Мс, полотно, 0,100х800, 1с, ГОСТ 10354-82, (200)х(200) - 1 шт., кольцо по ГОСТ 9833-73 005-008-19 - 3 шт., 007-010-19 - 2 шт., 008-011-19 - 1 шт., 009-012-19 - 4 шт., 010-013-19 - 1 шт., 014-018-25 - 1 шт., 015-018-19 - 1 шт., 017-020-19 - 1 шт., 021-025-25 - 1 шт., 024-028-25 - 1 шт., геркон МКС 27 103 Б - 1 шт., Диод КД 105 Б - 1 шт., упаковка - 1 шт."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Система измерительная согласно опросного листа 0214.012.001.Р.0007.149.0000.0708-017-5-АТХ.ОЛ1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Плотномер жидкости согласно опросного листа №0214.012.001.Р.0007.149.0000.0708.017-5-АТХ.ОЛ5"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Блок сопряжения с датчиком, аналоговые (0…20 мА) / дискретные («сухой контакт») выходы – 4 / 2, интерфейс RS-485, степень защиты IP 20, температура внешней среды от минус 40 до 45 °С, напряжение питания +24 В, вид взрывозащиты: искробезопасная электрическая цепь для взрывоопасных зон класса 0, 1 и 2."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Система измерительная согласно опросного листа 0214.012.001.Р.0007.149.0000.0708.017-11-АТХ.ОЛ1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Плотномер жидкости согласно опросного листа №0214.012.001.Р.0007.149.0000.0708.017-11-АТХ.ОЛ5"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Блок сопряжения с датчиком, аналоговые (0…20 мА) / дискретные («сухой контакт») выходы – 4 / 2, интерфейс RS-485, степень защиты IP 20, температура внешней среды от минус 40 до 45 °С, напряжение питания +24 В, вид взрывозащиты: искробезопасная электрическая цепь для взрывоопасных зон класса 0, 1 и 2."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Система измерительная согласно опросного листа 0214.012.001.Р.0007.149.0000.0708.017-9-АТХ.ОЛ1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Плотномер жидкости согласно опросного листа №0214.012.001.Р.0007.149.0000.0708.017-9-АТХ.ОЛ5"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Блок сопряжения с датчиком, аналоговые (0…20 мА) / дискретные («сухой контакт») выходы – 4 / 2, интерфейс RS-485, степень защиты IP 20, температура внешней среды от минус 40 до 45 °С, напряжение питания +24 В, вид взрывозащиты: искробезопасная электрическая цепь для взрывоопасных зон класса 0, 1 и 2."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Ротаметр согласно опросного листа № 0214.012.001.Р.0007.149.0000.0923.000-АТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Сервер с функцией первичных часов с устройством радиокоррекции повышенной точности 4500 с соединительным кабелем 20м. Для монтажа в 19’’ телекоммуникационную стойку, 1НЕ х 28ТЕ, 483 х 44 х 125 мм (Ш х В х Г). Степень защиты корпуса IP 30 по ГОСТ 14254-96. Условия эксплуатации От минус 5° С до плюс 60° С, относительная влажность: 10…90%, без конденсации. Управление при помощи последовательного интерфейса RS232 или по сети с помощью Telnet/SSH. Поддерживается управление по протоколу SNMP."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Часы вторичные для помещений алюминиевый корпус черного цвета с защитой по стандарту IP40; антибликовое стекло (плексиглас); 6 разрядное 7 сегментное LED табло; красные символы высотою 100 мм (час/мин) и 57 мм (сек); управление часами происходит с помощью кнопок на корпусе; функции отображения - текущее время, дата и температура воздуха; погрешность менее 0,1 сек/сутки; автоматический переход зима/лето; автоматическое или ручное управление яркостью диодов."

    Кол-во: 15.0

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    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    312 874 485
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211086506
    Оказание услуг по распространению информационно-рекламной информации об ООО «Газпром ГНП холдинг» в ходе организации и проведения конференции «Рынок СУГ России»
    Оказание услуг по распространению информационно-рекламной информации об ООО «Газпром ГНП...
    177163
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 620 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211085651
    07657_Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "Газпром комплектация"
    07657_Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила...
    177153
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    332 146 722
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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