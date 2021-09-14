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    Главная / Торги / Поставка распределительных пунктов и шкафов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 62058)

    Поставка распределительных пунктов и шкафов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 62058)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 09:3014.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582655Дата и время окончания срока приема заявок Поставка распределительных пунктов и шкафов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110582655

    Уникальный номер закупки

    21/4.5/0062058/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.5/0062058/ГПК/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка распределительных пунктов и шкафов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 62058)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 17:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    62058_ГПК_Документация МИ ЕР_БС.zip

    ПК на 29.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка распределительных пунктов и шкафов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582655Подведение итогов не позднее Поставка распределительных пунктов и шкафов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка распределительных пунктов и шкафов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    10 682 598,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    31.01.11.129

    Шкафы металлические прочие

    26.30.11.190

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.9

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инверторный модуль Номинальное входное напряжение: 48(60) DC; Номинальное выходное напряжение: 220 AC; Параллельная работа до 18 инверторных модулей; Число фаз: 1; Номинальная мощность нагрузки 1 модуля: 2 кВт; Диапазон входного напряжения: 44-72 DC; Максимальный входной ток: 118 А; Стабилизация выходного напряжения: ±2 %; Пик-фактор <=2:1; Максимальный ток нагрузки 1 модуля: 18,2 А; Номинальная выходная частота: 50 Гц; Стабилизация выходной частоты: ±0,5 А; КПД >=85%; Диапазон изменения нагрузки: 50-100%; Пульсации выходного напряжения (от пика до пика): 50 мВ; Коэффициент НИ для активной нагрузки <=1,5%; Сопротивление изоляции между входом и корпусом: 20 МОм; Диапазон температуры окружающей среды: +1...+45 С; Вид охлаждения: вентиляторы; Интерфейсы мониторинга: «сухие» контакты, CAN, LED Ширина корзины: 19", высота 3U; Срок службы 20 лет"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Шкаф силовой распределительный согласно опросному листу 11487.РП.0.000.0-ЭМ.ОЛ.5"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Шкаф силовой распределительный согласно опросному листу 11487.РП.0.000.0-ЭМ.ОЛ.4"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Шкаф силовой распределительный согласно опросному листу 11487.РП.0.000.0-ЭМ.ОЛ.3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Шкаф силовой распределительный согласно опросному листу 11487.РП.0.000.0-ЭМ.ОЛ.2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Шкаф силовой распределительный согласно опросному листу 11487.РП.0.000.0-ЭМ.ОЛ.1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Станция катодной защиты Номинальное напряжение однофазной питающей сети: 220В; Частота питающей сети: 50Гц; Выходная номинальная мощн.: 3,0кВт; Номинальное выпрямленное напряжение: 48/96В; Номинальн. выпрямленный ток: А62/31; Коэффициент полезного действия с фильтром, не менее: 78%; Диапазон регулировки выпрямленного тока, и напряжен.: 2...100%; Диапазон установки защитного потенциала: 0,5...5В; Входное сопротивление измерительной цепи, не менее: 10МОм; Пульсация тока на выходе с фильтром, не более: 3%; Уровень шума на всех частотах, не более: 60дБ;"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Станция катодной защиты Номинальное напряжение однофазной питающей сети: 220В; Частота питающей сети: 50Гц; Выходная номинальная мощн.: 3,0кВт; Номинальное выпрямленное напряжение: 48/96В; Номинальн. выпрямленный ток: А62/31; Коэффициент полезного действия с фильтром, не менее: 78%; Диапазон регулировки выпрямленного тока, и напряжен.: 2...100%; Диапазон установки защитного потенциала: 0,5...5В; Входное сопротивление измерительной цепи, не менее: 10МОм; Пульсация тока на выходе с фильтром, не более: 3%; Уровень шума на всех частотах, не более: 60дБ;"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Станция катодной защиты Номинальное напряжение однофазной питающей сети: 220В; Частота питающей сети: 50Гц; Выходная номинальная мощн.: 3,0кВт; Номинальное выпрямленное напряжение: 48/96В; Номинальн. выпрямленный ток: А62/31; Коэффициент полезного действия с фильтром, не менее: 78%; Диапазон регулировки выпрямленного тока, и напряжен.: 2...100%; Диапазон установки защитного потенциала: 0,5...5В; Входное сопротивление измерительной цепи, не менее: 10МОм; Пульсация тока на выходе с фильтром, не более: 3%; Уровень шума на всех частотах, не более: 60дБ;"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 4"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 5"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 6"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 7"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 8"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 9"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 10"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ ВРУ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.3-ЭМ лист 2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.2-ЭМ лист 2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.4-ЭМ лист 2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ лист 2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ ЩР2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ ЩС"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.11-ЭМ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ ЩГП"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ ЩВ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 11"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.3-ЭМ лист 3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.2-ЭМ лист 3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.4-ЭМ лист 3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ лист 3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.3-ЭМ лист 2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.2-ЭМ лист 3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.4-ЭМ лист 3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 37"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ лист 3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 38"

    "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ лист 3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 39"

    "Пункт распределительный ППУ напольный, с разъединителем на вводе 630А, с габаритными размерами 1800х750х300 мм, IP 54 согласно опросному листу № 4453-2-1-ИОС1.1.ОЛ2"

    Кол-во: 1.0

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