Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Инверторный модуль Номинальное входное напряжение: 48(60) DC; Номинальное выходное напряжение: 220 AC; Параллельная работа до 18 инверторных модулей; Число фаз: 1; Номинальная мощность нагрузки 1 модуля: 2 кВт; Диапазон входного напряжения: 44-72 DC; Максимальный входной ток: 118 А; Стабилизация выходного напряжения: ±2 %; Пик-фактор <=2:1; Максимальный ток нагрузки 1 модуля: 18,2 А; Номинальная выходная частота: 50 Гц; Стабилизация выходной частоты: ±0,5 А; КПД >=85%; Диапазон изменения нагрузки: 50-100%; Пульсации выходного напряжения (от пика до пика): 50 мВ; Коэффициент НИ для активной нагрузки <=1,5%; Сопротивление изоляции между входом и корпусом: 20 МОм; Диапазон температуры окружающей среды: +1...+45 С; Вид охлаждения: вентиляторы; Интерфейсы мониторинга: «сухие» контакты, CAN, LED Ширина корзины: 19", высота 3U; Срок службы 20 лет" Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Шкаф силовой распределительный согласно опросному листу 11487.РП.0.000.0-ЭМ.ОЛ.5" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Шкаф силовой распределительный согласно опросному листу 11487.РП.0.000.0-ЭМ.ОЛ.4" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Шкаф силовой распределительный согласно опросному листу 11487.РП.0.000.0-ЭМ.ОЛ.3" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Шкаф силовой распределительный согласно опросному листу 11487.РП.0.000.0-ЭМ.ОЛ.2" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Шкаф силовой распределительный согласно опросному листу 11487.РП.0.000.0-ЭМ.ОЛ.1" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Станция катодной защиты Номинальное напряжение однофазной питающей сети: 220В; Частота питающей сети: 50Гц; Выходная номинальная мощн.: 3,0кВт; Номинальное выпрямленное напряжение: 48/96В; Номинальн. выпрямленный ток: А62/31; Коэффициент полезного действия с фильтром, не менее: 78%; Диапазон регулировки выпрямленного тока, и напряжен.: 2...100%; Диапазон установки защитного потенциала: 0,5...5В; Входное сопротивление измерительной цепи, не менее: 10МОм; Пульсация тока на выходе с фильтром, не более: 3%; Уровень шума на всех частотах, не более: 60дБ;" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Станция катодной защиты Номинальное напряжение однофазной питающей сети: 220В; Частота питающей сети: 50Гц; Выходная номинальная мощн.: 3,0кВт; Номинальное выпрямленное напряжение: 48/96В; Номинальн. выпрямленный ток: А62/31; Коэффициент полезного действия с фильтром, не менее: 78%; Диапазон регулировки выпрямленного тока, и напряжен.: 2...100%; Диапазон установки защитного потенциала: 0,5...5В; Входное сопротивление измерительной цепи, не менее: 10МОм; Пульсация тока на выходе с фильтром, не более: 3%; Уровень шума на всех частотах, не более: 60дБ;" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Станция катодной защиты Номинальное напряжение однофазной питающей сети: 220В; Частота питающей сети: 50Гц; Выходная номинальная мощн.: 3,0кВт; Номинальное выпрямленное напряжение: 48/96В; Номинальн. выпрямленный ток: А62/31; Коэффициент полезного действия с фильтром, не менее: 78%; Диапазон регулировки выпрямленного тока, и напряжен.: 2...100%; Диапазон установки защитного потенциала: 0,5...5В; Входное сопротивление измерительной цепи, не менее: 10МОм; Пульсация тока на выходе с фильтром, не более: 3%; Уровень шума на всех частотах, не более: 60дБ;" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 2" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 4" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 5" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 6" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 7" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 8" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 9" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 10" Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ ВРУ" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.3-ЭМ лист 2" Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.2-ЭМ лист 2" Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.4-ЭМ лист 2" Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ лист 2" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ ЩР2" Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ ЩС" Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.11-ЭМ" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ ЩГП" Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ ЩВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.1-ЭМ лист 11" Кол-во: 1.0

"Позиция 30" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.3-ЭМ лист 3" Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.2-ЭМ лист 3" Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.4-ЭМ лист 3" Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ лист 3" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.3-ЭМ лист 2" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.2-ЭМ лист 3" Кол-во: 1.0

"Позиция 36" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.4.4-ЭМ лист 3" Кол-во: 1.0

"Позиция 37" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ лист 3" Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Пункт распределительный согласно принципиальной схемы распределительной сети 2ТМ/14.14.Р.6.2-ЭМ лист 3" Кол-во: 1.0