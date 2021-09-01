Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка кольцевых клапанов для нужд ООО "Газпром переработка" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 61556)

    Поставка кольцевых клапанов для нужд ООО "Газпром переработка" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 61556)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:3001.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582666Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кольцевых клапанов для нужд ООО "Газпром переработка"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110582666

    Уникальный номер закупки

    21/4.2/0061556/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.2/0061556/ГПК/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка кольцевых клапанов для нужд ООО "Газпром переработка" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 61556)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 17:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПК на 15.09.2021.docx

    61556_ГПК_МИ_Документация МИ_БС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кольцевых клапанов для нужд ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582666Подведение итогов не позднее Поставка кольцевых клапанов для нужд ООО "Газпром переработка"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кольцевых клапанов для нужд ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    29 680 665,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан самодействующий кольцевой нагнетательный 1-й ступени компрессора марки КМ2: посадочный диаметр -299,59 мм; сечение эквивалентное - 134,28 см2; среднее падение давление на клапане - 0,34/0,36Бар; потеря мощности на клапане - 5,82/6,25кВт; максимальный перепад давления на клапан(в закрытом положении) - 4,6МПа. Клапан состоит: седло клапана, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; ограничитель хода, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; центральная шпилька , материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; гайка, материал - сталь СРI605 сталь(нерж.сталь) ; пружины, материал - СPI705 (легированная сталь);опорная кнопка, материал-CPI109 (фторопласт PTFE); кольца клапана, материал - CPI160 (полимер PEEK). чертеж Т1.CPI.E20-618-2901АСБ"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 2"

    "Клапан самодействующий кольцевой всасывающий 1-й ступени компрессора марки КМ2: посадочный диаметр -300,89 мм; сечение эквивалентное - 95,86 см2; среднее падение давление на клапане - 0,18/0,17Бар; потеря мощности на клапане - 6,53/5,96кВт; максимальный перепад давления на клапан(в закрытом положении) - 46Бар. Клапан состоит: седло клапана, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; ограничитель хода, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; центральная шпилька , материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; гайка, материал - сталь СРI605 сталь(нерж.сталь) ; пружины, материал - СPI705 (легированная сталь);опорная кнопка, материал-CPI109 (фторопласт PTFE); кольца клапана, материал - CPI160 (полимер PEEK). чертеж Т1.CPI.Е20-618-3008АСБ"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 3"

    "Клапан самодействующий кольцевой всасывающий 2-й ступени компрессора марки КМ2: посадочный диаметр -205,49 мм; сечение эквивалентное - 59,28 см2; среднее падение давление на клапане - 0,42/0,37Бар; потеря мощности на клапане - 6,79/5,38кВт; максимальный перепад давления на клапан(в закрытом положении) - 91,5Бар. Клапан состоит: седло клапана, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; ограничитель хода, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; центральная шпилька , материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; гайка, материал - сталь СРI605 сталь(нерж.сталь) ; пружины, материал - СPI705 (легированная сталь);опорная кнопка, материал-CPI109 (фторопласт PTFE); кольца клапана, материал - CPI160 (полимер PEEK). чертеж Т1.CPI.Е20-618-2082АСБ"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 4"

    "Клапан самодействующий кольцевой нагнетательный 2-й ступени компрессора марки КМ2: посадочный диаметр -204,19 мм; сечение эквивалентное - 59,28 см2; среднее падение давление на клапане - 0,83/0,73Бар; потеря мощности на клапане - 6,74/5,49кВт; максимальный перепад давления на клапан(в закрытом положении) - 91,5Бар. Клапан состоит: седло клапана, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; ограничитель хода, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; центральная шпилька , материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; гайка, материал - сталь СРI605 сталь(нерж.сталь) ; пружины, материал - СPI705 (легированная сталь);опорная кнопка, материал-CPI109 (фторопласт PTFE); кольца клапана, материал - CPI160 (полимер PEEK). чертеж Т1.CPI.Е20-618-2083АСБ"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 5"

    "Клапан самодействующий кольцевой нагнетательный 1-й ступени компрессора марки КМ2: посадочный диаметр -299,59 мм; сечение эквивалентное - 134,28 см2; среднее падение давление на клапане - 0,34/0,36Бар; потеря мощности на клапане - 5,82/6,25кВт; максимальный перепад давления на клапан(в закрытом положении) - 4,6МПа. Клапан состоит: седло клапана, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; ограничитель хода, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; центральная шпилька , материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; гайка, материал - сталь СРI605 сталь(нерж.сталь) ; пружины, материал - СPI705 (легированная сталь);опорная кнопка, материал-CPI109 (фторопласт PTFE); кольца клапана, материал - CPI160 (полимер PEEK). чертеж Т1.CPI.E20-618-2901АСБ"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 6"

    "Клапан самодействующий кольцевой всасывающий 1-й ступени компрессора марки КМ2: посадочный диаметр -300,89 мм; сечение эквивалентное - 95,86 см2; среднее падение давление на клапане - 0,18/0,17Бар; потеря мощности на клапане - 6,53/5,96кВт; максимальный перепад давления на клапан(в закрытом положении) - 46Бар. Клапан состоит: седло клапана, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; ограничитель хода, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; центральная шпилька , материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; гайка, материал - сталь СРI605 сталь(нерж.сталь) ; пружины, материал - СPI705 (легированная сталь);опорная кнопка, материал-CPI109 (фторопласт PTFE); кольца клапана, материал - CPI160 (полимер PEEK). чертеж Т1.CPI.Е20-618-3008АСБ"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 7"

    "Клапан самодействующий кольцевой всасывающий 2-й ступени компрессора марки КМ2: посадочный диаметр -205,49 мм; сечение эквивалентное - 59,28 см2; среднее падение давление на клапане - 0,42/0,37Бар; потеря мощности на клапане - 6,79/5,38кВт; максимальный перепад давления на клапан(в закрытом положении) - 91,5Бар. Клапан состоит: седло клапана, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; ограничитель хода, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; центральная шпилька , материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; гайка, материал - сталь СРI605 сталь(нерж.сталь) ; пружины, материал - СPI705 (легированная сталь);опорная кнопка, материал-CPI109 (фторопласт PTFE); кольца клапана, материал - CPI160 (полимер PEEK). чертеж Т1.CPI.Е20-618-2082АСБ"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 8"

    "Клапан самодействующий кольцевой нагнетательный 2-й ступени компрессора марки КМ2: посадочный диаметр -204,19 мм; сечение эквивалентное - 59,28 см2; среднее падение давление на клапане - 0,83/0,73Бар; потеря мощности на клапане - 6,74/5,49кВт; максимальный перепад давления на клапан(в закрытом положении) - 91,5Бар. Клапан состоит: седло клапана, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; ограничитель хода, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; центральная шпилька , материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; гайка, материал - сталь СРI605 сталь(нерж.сталь) ; пружины, материал - СPI705 (легированная сталь);опорная кнопка, материал-CPI109 (фторопласт PTFE); кольца клапана, материал - CPI160 (полимер PEEK).чертеж Т1.CPI.Е20-618-2083АСБ"

    Кол-во: 8.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211046415
    Поставка компрессоров для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 02595)
    Поставка компрессоров для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего...
    176613
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    2 396 397
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить