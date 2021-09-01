Поставка кольцевых клапанов для нужд ООО "Газпром переработка"

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Поставка кольцевых клапанов для нужд ООО "Газпром переработка"

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Клапан самодействующий кольцевой нагнетательный 1-й ступени компрессора марки КМ2: посадочный диаметр -299,59 мм; сечение эквивалентное - 134,28 см2; среднее падение давление на клапане - 0,34/0,36Бар; потеря мощности на клапане - 5,82/6,25кВт; максимальный перепад давления на клапан(в закрытом положении) - 4,6МПа. Клапан состоит: седло клапана, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; ограничитель хода, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; центральная шпилька , материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; гайка, материал - сталь СРI605 сталь(нерж.сталь) ; пружины, материал - СPI705 (легированная сталь);опорная кнопка, материал-CPI109 (фторопласт PTFE); кольца клапана, материал - CPI160 (полимер PEEK). чертеж Т1.CPI.E20-618-2901АСБ" Кол-во: 8.0

"Позиция 2" "Клапан самодействующий кольцевой всасывающий 1-й ступени компрессора марки КМ2: посадочный диаметр -300,89 мм; сечение эквивалентное - 95,86 см2; среднее падение давление на клапане - 0,18/0,17Бар; потеря мощности на клапане - 6,53/5,96кВт; максимальный перепад давления на клапан(в закрытом положении) - 46Бар. Клапан состоит: седло клапана, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; ограничитель хода, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; центральная шпилька , материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; гайка, материал - сталь СРI605 сталь(нерж.сталь) ; пружины, материал - СPI705 (легированная сталь);опорная кнопка, материал-CPI109 (фторопласт PTFE); кольца клапана, материал - CPI160 (полимер PEEK). чертеж Т1.CPI.Е20-618-3008АСБ" Кол-во: 8.0

"Позиция 3" "Клапан самодействующий кольцевой всасывающий 2-й ступени компрессора марки КМ2: посадочный диаметр -205,49 мм; сечение эквивалентное - 59,28 см2; среднее падение давление на клапане - 0,42/0,37Бар; потеря мощности на клапане - 6,79/5,38кВт; максимальный перепад давления на клапан(в закрытом положении) - 91,5Бар. Клапан состоит: седло клапана, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; ограничитель хода, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; центральная шпилька , материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; гайка, материал - сталь СРI605 сталь(нерж.сталь) ; пружины, материал - СPI705 (легированная сталь);опорная кнопка, материал-CPI109 (фторопласт PTFE); кольца клапана, материал - CPI160 (полимер PEEK). чертеж Т1.CPI.Е20-618-2082АСБ" Кол-во: 8.0

"Позиция 4" "Клапан самодействующий кольцевой нагнетательный 2-й ступени компрессора марки КМ2: посадочный диаметр -204,19 мм; сечение эквивалентное - 59,28 см2; среднее падение давление на клапане - 0,83/0,73Бар; потеря мощности на клапане - 6,74/5,49кВт; максимальный перепад давления на клапан(в закрытом положении) - 91,5Бар. Клапан состоит: седло клапана, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; ограничитель хода, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; центральная шпилька , материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; гайка, материал - сталь СРI605 сталь(нерж.сталь) ; пружины, материал - СPI705 (легированная сталь);опорная кнопка, материал-CPI109 (фторопласт PTFE); кольца клапана, материал - CPI160 (полимер PEEK). чертеж Т1.CPI.Е20-618-2083АСБ" Кол-во: 8.0

"Позиция 5" "Клапан самодействующий кольцевой нагнетательный 1-й ступени компрессора марки КМ2: посадочный диаметр -299,59 мм; сечение эквивалентное - 134,28 см2; среднее падение давление на клапане - 0,34/0,36Бар; потеря мощности на клапане - 5,82/6,25кВт; максимальный перепад давления на клапан(в закрытом положении) - 4,6МПа. Клапан состоит: седло клапана, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; ограничитель хода, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; центральная шпилька , материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; гайка, материал - сталь СРI605 сталь(нерж.сталь) ; пружины, материал - СPI705 (легированная сталь);опорная кнопка, материал-CPI109 (фторопласт PTFE); кольца клапана, материал - CPI160 (полимер PEEK). чертеж Т1.CPI.E20-618-2901АСБ" Кол-во: 8.0

"Позиция 6" "Клапан самодействующий кольцевой всасывающий 1-й ступени компрессора марки КМ2: посадочный диаметр -300,89 мм; сечение эквивалентное - 95,86 см2; среднее падение давление на клапане - 0,18/0,17Бар; потеря мощности на клапане - 6,53/5,96кВт; максимальный перепад давления на клапан(в закрытом положении) - 46Бар. Клапан состоит: седло клапана, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; ограничитель хода, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; центральная шпилька , материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; гайка, материал - сталь СРI605 сталь(нерж.сталь) ; пружины, материал - СPI705 (легированная сталь);опорная кнопка, материал-CPI109 (фторопласт PTFE); кольца клапана, материал - CPI160 (полимер PEEK). чертеж Т1.CPI.Е20-618-3008АСБ" Кол-во: 8.0

"Позиция 7" "Клапан самодействующий кольцевой всасывающий 2-й ступени компрессора марки КМ2: посадочный диаметр -205,49 мм; сечение эквивалентное - 59,28 см2; среднее падение давление на клапане - 0,42/0,37Бар; потеря мощности на клапане - 6,79/5,38кВт; максимальный перепад давления на клапан(в закрытом положении) - 91,5Бар. Клапан состоит: седло клапана, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; ограничитель хода, материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; центральная шпилька , материал - сталь СРI618 сталь-дуплекс; гайка, материал - сталь СРI605 сталь(нерж.сталь) ; пружины, материал - СPI705 (легированная сталь);опорная кнопка, материал-CPI109 (фторопласт PTFE); кольца клапана, материал - CPI160 (полимер PEEK). чертеж Т1.CPI.Е20-618-2082АСБ" Кол-во: 8.0