Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Датчик избыточного давления (штуцерного исполения) с установленным клапанным блоком, диапазон измерения давления 0…25 Мпа, технологическое соединение М20х1,5 внешняя по ГОСТ 25164 исп.1, материал разделительной мембраны - нержавеющая сталь 316, заполняющая жидкость - кремнийорганическая, выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART, встроенный ЖКИ с клавиатурой, исполнение по взрывозащите - сертификация взрывобезопасности 1ExdllCT6, 1ExdllCT5, кронштейн для крепления на панели (материал - углеродистая сталь с покрытием), бронированный кабель, диаметр кабеля 5-14 мм, диаметр брони 10-21 мм. Двухвентильный клапанный блок с резьбовым соединением, материал корпуса - нержавеющая сталь, резьбовое соединение М20х1,5 наружная, накидная гайка М20х1,5 (для прямого подключения к датчику), материал уплотнения вентииля - Фторопласт (PTFE), седло клапана - интегральное, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 из углеродистой стали низкотемпературной (09ГС)" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Датчик избыточного давления (штуцерного исполения) с установленным клапанным блоком, диапазон измерения давления 0…25 Мпа, технологическое соединение М20х1,5 внешняя по ГОСТ 25164 исп.1, материал разделительной мембраны - нержавеющая сталь 316, заполняющая жидкость - кремнийорганическая, выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART, встроенный ЖКИ с клавиатурой, исполнение по взрывозащите - сертификация взрывобезопасности 1ExdllCT6, 1ExdllCT5, кронштейн для крепления на панели (материал - углеродистая сталь с покрытием), бронированный кабель, диаметр кабеля 5-14 мм, диаметр брони 10-21 мм. Двухвентильный клапанный блок с резьбовым соединением, материал корпуса - нержавеющая сталь, резьбовое соединение М20х1,5 наружная, накидная гайка М20х1,5 (для прямого подключения к датчику), материал уплотнения вентииля - Фторопласт (PTFE), седло клапана - интегральное, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 из углеродистой стали низкотемпературной (09ГС)" Кол-во: 4.0

"Позиция 3" "Датчик разности давлений (фланцевого исполения) с установленным клапанным блоком, диапазон измерения давления 0…250кПа, тип подключения к технологическому процессу нержавеющая сталь 316 (традицтонное соединение), материал разделительной мембраны - нержавеющая сталь 316, материал уплотнительных колец резина, заполняющая жидкость - кремнийорганическая, материал крепежных деталей - болты из стали 35ХГСА, выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART, встроенный ЖКИ с клавиатурой, сертификация взрывобезопасности 1ExdllCT6, 1ExdllCT5, монтажный кронштейн для крепления датчика на трубе (материал- углеродистая сталь с покрытием), бронированный кабель из никелированной латуни, диаметр кабеля 6-12 мм, диаметр брони 8-16 мм, накладка для защиты параметров настройки датчика. Пятивентильный клапанный блок с компактным соединением типа "фланец-фланец", материал корпуса - нержавеющая сталь, резьбовое соединение М20х1,5 наружная, материал уплотнительных колец - фторопласт (PTFE" Кол-во: 48.0

"Позиция 4" "Расходомер газа в соответствии с опросным листом № 2-2016 от 01.02.2016г" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой взрывозащищённый (табло) "ЗАГАЗОВАННОСТЬ 2 Порог" без дополнительной секции, с коммутационной коробкой (кабельный ввод КВБ17 - 1 шт., диаметр брони кабеля не должен превышать 17 мм). 1Exmb[ib]IICT4GbX, два режима работы (постоянное свечение/мигание), уровень звукового давления 100 дБ, U-пит.12...24 В, IP66, t-раб.-60…+75°C. С постоянно присоединенной внешней взрывозащищенной клеммной коробкой. Габаритные размеры, мм-530х200х70. Цвет свечения- красный, цвет фона- черный, оконечная заглушка М20х1,5 мм - 2 шт, козырек, источник светового сигнала – светодиоды, световой сигнал оповещателя контрастно различим при освещённости до 1500 лк в телесном угле 90 градусов с расстояния 15 метров, частота мигания светового табло основной секции при снятой перемычке «СВЕТ» находится в диапазоне 0,5-2,0 Гц, источник звукового сигнала – пьезокерамический излучатель. Тип звукового сигнала – сирена, уровень звукового давления на расстоянии (1,00" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой взрывозащищённый (табло) "ЗАГАЗОВАННОСТЬ 1 Порог" без дополнительной секции, с коммутационной коробкой (кабельный ввод КВБ17 - 1 шт., диаметр брони кабеля не должен превышать 17 мм)). 1Exmb[ib]IICT4GbX, два режима работы (постоянное свечение/мигание), уровень звукового давления 100 дБ, U-пит.12...24 В, IP66, t-раб.-60…+75°C. С постоянно присоединенной внешней взрывозащищенной клеммной коробкой. Габаритные размеры, мм-530х200х70. Цвет свечения- жёлтый, цвет фона - черный, оконечная заглушка М20х1,5 мм - 2 шт., козырек, источник светового сигнала – светодиоды, световой сигнал оповещателя контрастно различим при освещённости до 1500 лк в телесном угле 90 градусов с расстояния 15 метров, частота мигания светового табло основной секции при снятой перемычке «СВЕТ» находится в диапазоне 0,5-2,0 Гц, источник звукового сигнала – пьезокерамический излучатель. Тип звукового сигнала – сирена, уровень звукового давления на расстоянии (1" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Комплект газоаналитического оборудования согласно опросного листа 0381.009.001.Р.0002.111.0003.1102.000-ТХ.ОЛ6" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Датчик избыточного давления (штуцерного исполения) с установленным клапанным блоком, диапазон измерения давления 0…16 Мпа, технологическое соединение М20х1,5 внешняя по ГОСТ 25164 исп.1, материал разделительной мембраны - нержавеющая сталь 316, заполняющая жидкость - кремнийорганическая, выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART, исполнение по взрывозащите - сертификация взрывобезопасности 1ExdllCT6, 1ExdllCT5, бронированный кабель, диаметр кабеля 5-14 мм, диаметр брони 10-21 мм, температура окружающей среды от минус 55С. Одновентильный клапанный блок с резьбовым соединением, материал корпуса - нержавеющая сталь, резьбовое соединение М20х1,5 наружная, накидная гайка М20х1,5 (для прямого подключения к датчику), материал уплотнения вентииля - Фторопласт (PTFE), седло клапана - интегральное, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т или 316" Кол-во: 92.0

"Позиция 9" "Сигнализатор уровня взрывозащищенный, выхрдной сигнал - дискретный токовый с релейным выходом: «сухой», камертон не погружен в контролируемую среду - 4,0-5,0 мА, контакты реле: НЗ – замкнуты, НР – разомкнуты, «мокрый», камертон погружен в контролируемую среду - 19 - 20 мА, контакты реле: НЗ – разомкнуты НР – замкнуты 1 Мпа, тип электрического соединителя - сальниковый ввод для бронированного кабеля (уплотнение по Ø7,5-10,5мм) и колодка клеммная внутренняя, температура рабочей среды - -40…+80С, длина погружной части - 200 мм, бобышка монтажная G ¾"; гистерезис срабатывания в нормальных условиях: газ / жидкость - 2 ±1 мм, газ / сыпучая среда - 1...5 мм, погрешность срабатывания в нормальных условиях: ±1 мм, газ / сыпучая среда - 1...5 мм, плотность жидкости от 0,7 до 1,5 г/см3 (от 700 до 1500 кг/м3), насыпная плотность сыпучих сред от 0,1 г/см3 (от 100 кг/м3), вязкость жидкости, не более: 12000 10-3Па*с, погрешность срабатывания в рабочем диапазоне температур ±5 мм, в ремя срабатывани" Кол-во: 45.0

"Позиция 10" "Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход", напряжение питания DC - от 12 (+1,8/-2)В; ток потребления - не более 20 мА; степень защиты оболочки извещателя - IP41; диапазон рабочих температур - от -40 до +55 °С; габаритные размеры, не более 300х100х20 мм; сечение проводов подключаемых к клеммам оповещателя - 0,35 - 1 мм2" Кол-во: 6.0

"Позиция 11" "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный для оповещения людей путем звукового и светового сигнала, напряжение питания - 220 В, уровень звукового давления - 85 дБ, звуковой оповещатель - электродинамический узел 220 В, 50 Гц , световой оповещатель - светодиодный, IP22, подключение при помощи клеммной колодки, антисаботажная кнопка, допустимая продолжительность непрерывного звукового оповещения в аварийном режиме не более 24 ч, материал корпуса: металл, регулировка громкости: нет, цвет свечения: красный" Кол-во: 3.0

"Позиция 12" "Оповещатель охранно-пожарный звуковой (Уровень громкости сигнала оповещателя при питающем напряжении 24 В, не менее 100 дБ; напряжение 18,0 ÷27,6 В; Диапазон рабочих температур: от - 40º С до + 55º С; Степень защиты оболочки (код IP) – 41)" Кол-во: 12.0

"Позиция 13" "Оповещатель охранно-пожарный звуковой (Уровень громкости сигнала оповещателя при питающем напряжении 24 В, не менее 100 дБ; напряжение 18,0 ÷27,6 В; Диапазон рабочих температур: от - 40º С до + 55º С; Степень защиты оболочки (код IP) – 41)" Кол-во: 16.0

"Позиция 14" "Источник питания резервированный; защита с автоматическим восстановлением работоспособности: от превышения выходного напряжения, от перегрузок по выходу, от "переполюсовки" аккумуляторных батарей (АБ), от замыкания клемм подключения АБ; контроль: сетевого напряжения величины выходного напряжения величины напряжения АБ; передача информации о неисправности или отклонении напряжений от нормы с помощью реле; световая индикация и звуковая сигнализация: наличие сетевого напряжения в сети, короткое замыкание или перегрузка по выходу, заряд АБ, отключение АБ при её разряде, отключение выхода РИП; контроль вскрытия корпуса; индивидуальный контроль напряжений на каждой из двух установленных АБ; встроенный двухполюсный выключатель сетевого напряжения - автомат защиты; длительное время резервирования; напряжение в сети, 150-250В; выходное напряжение, при питании от сети 27,2±0,6В, при питании от АБ 20…27В; номинальный выходной ток, 4А; максимальный выходной ток, 5А (не менее 2 мин); максимальная" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА + HART, преобразователь встроенный в голову, взрывозащищенный с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка", диапазон температур -50 до +200, класс точности, не менее: 0,15, голова из аюминиевого сплава, температура окружаеющего воздуха -50...70, напряжение питания (24-36) В, потребляемая мощность не более 0,8 Вт, кабельный ввод под бронированный (экранированный) кабель Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм, чувствительный элемент Pt100. Термозонд предусматривает установку на кронштейн, длина 66мм, Ø6мм. С поверкой" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой со световой индикацией (светозвуковой), взрывобезопасное исполнение, цвет свечения светового канала оповещения в дежурном режиме - зеленый, цвет свечения светового канала оповещения в аварийном режиме - красный, напряжение питания от источников постоянного тока напряжением 12-28 В, вводное устройство - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с любым типом брони с одинарным уплотнением по поясной изоляции кабеля (диаметр брони не должен превышать 12 мм) - 2 шт., Температура окружающей среды, от -60 до +70С, IP66, 1Ех db IIС T6 Gb Х / Ex tb IIIС Т800C Db Х, источник звукового сигнала – пьезокерамический излучатель, тип звукового сигнала – сирена, уровень звукового давления на расстоянии (1,00±0,05) м, не менее 100 дБ, диапазон частот генерируемого звукового сигнала 1,0-4,5 кГц, источник светового сигнала - светодиодная лампа, средняя наработка на отказ - не менее 60000 часов" Кол-во: 2.0

"Позиция 17" "Датчик-газоанализатор электрохимический (одноканальный, стационарный) в составе: электрохимический датчик загазованности, поверочным компонентом газоанализатора является этилмеркаптан. Контролируемый компонент одорант (RSH); диапозон измерений 0-5 мг/м3; значения порогов сигнализации: порог 1 - 1 мг/м3, порог 2 - 4 мг/м3; пределы основной допускаемой погрешности Δд = ± 0,25 мг/м3, бд = ± 25 %; тип выходного сигнала 4-20 мА; взрывозащита - 1ExdibIICT6; рабочий диапазон температур: от -40С до +50С; подключение датчиков по 3-, 4-проводной линии связи; напряжение питания 10-32 В; степень защиты - IP66." Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, напряжение питания 8-30DC В, относительная влажность воздуха без конденсации влаги (условие работы) 0 - 95%, потребление тока -0,05 А, рабочая температура - -30...+70 °C, степень защиты IP40, тип подключения - 2-х проводный, ток потребления в режиме оповещения - 50 мА, чувствительность извещателя - 0,12 дБ/м, компенсация уровня запыленности; 2х-цветная индикация состояния извещателя (мигающий зеленый индикатор – дежурный режим, горящий красный – пожар, отсутствие индикации – неисправность)" Кол-во: 32.0

"Позиция 19" "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА + HART, преобразователь встроенный в голову, взрывозащищенный с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка", диапазон температур -50 до +200, класс точности, не менее: 0,15, голова из аюминиевого сплава, температура окружаеющего воздуха -50...70, напряжение питания (24-36) В, потребляемая мощность не более 0,8 Вт, кабельный ввод под бронированный (экранированный) кабель Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм, чувствительный элемент Pt100. Термозонд предусматривает установку на кронштейн, длина 66мм, Ø6мм. С поверкой" Кол-во: 2.0

"Позиция 20" "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА + HART, преобразователь встроенный в голову, взрывозащищенный с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка", диапазон температур -50 до +200, класс точности, не хуже: 0,15, голова из аюминиевого сплава настенного исполнения, температура окружаеющего воздуха -50...70, напряжение питания (24-36) В, потребляемая мощность не более 0,8 Вт, кабельный ввод под бронированный (экранированный) кабель Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм, чувствительный элемент Pt100. Термозонд гибкий, длина 1600мм, Ø6мм. С поверкой" Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА + HART, преобразователь встроенный в голову, взрывозащищенный с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка", диапазон температур -50 до +200, класс точности, не хуже: 0,15, голова из аюминиевого сплава настенного исполнения, температура окружаеющего воздуха -50...70, напряжение питания (24-36) В, потребляемая мощность не более 0,8 Вт, кабельный ввод под бронированный (экранированный) кабель Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм, чувствительный элемент Pt100. Термозонд гибкий, длина 3150мм, Ø6мм. С поверкой" Кол-во: 3.0

"Позиция 22" "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА + HART, преобразователь встроенный в голову, взрывозащищенный с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка", диапазон температур -50 до +200, класс точности, не менее: 0,15, голова из аюминиевого сплава, температура окружаеющего воздуха -50...70, напряжение питания (24-36) В, потребляемая мощность не более 0,8 Вт, кабельный ввод под бронированный (экранированный) кабель Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм, чувствительный элемент Pt100. Термозонд предусматривает установку на кронштейн, длина 66мм, Ø6мм. С поверкой" Кол-во: 6.0

"Позиция 23" "Датчик-газоанализатор оптический взрывозащищённый одноканальный стационарный на горючие газы, диффузионный отбор пробы, HART-интерфейс, межповерочный интервал – 2 года. Материал корпуса-нержавеющая сталь. Определяемый компонент: метан. Кабельный ввод под бронированный и экранированный кабель наружным диаметром 21мм. Два порога срабатывания 10% и 20% НКПР, IP 67, кабельный ввод - 3/4‘‘ NPT, от -60 до +90C, питание: 24В постоянного тока, аналоговый информационный сигнал: 4..20 мА; цифровой сигнал в стандарте RS-485 с интерфейсом Modbus RTU, срабатывание контактов реле «Превышение порога загазованности» и «Неисправность», средняя наработка на отказ не менее 35 000 ч." Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА + HART, преобразователь встроенный в голову, взрывозащищенный с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка", диапазон температур -50 до +200, класс точности, не менее: 0,15, голова из аюминиевого сплава, температура окружаеющего воздуха -50...70, напряжение питания (24-36) В, потребляемая мощность не более 0,8 Вт, кабельный ввод под бронированный (экранированный) кабель Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм, чувствительный элемент Pt100. Термозонд предусматривает установку на кронштейн, длина 66мм, Ø6мм. С поверкой" Кол-во: 17.0

"Позиция 25" "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА + HART, преобразователь встроенный в голову, взрывозащищенный с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка", диапазон температур -50 до +200, класс точности, не хуже: 0,15, голова из аюминиевого сплава настенного исполнения, температура окружаеющего воздуха -50...70, напряжение питания (24-36) В, потребляемая мощность не более 0,8 Вт, кабельный ввод под бронированный (экранированный) кабель Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм, чувствительный элемент Pt100. Термозонд гибкий, длина 1600мм, Ø6мм. С поверкой" Кол-во: 28.0

"Позиция 26" "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА + HART, преобразователь встроенный в голову, взрывозащищенный с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка", диапазон температур -50 до +200, класс точности, не хуже: 0,15, голова из аюминиевого сплава настенного исполнения, температура окружаеющего воздуха -50...70, напряжение питания (24-36) В, потребляемая мощность не более 0,8 Вт, кабельный ввод под бронированный (экранированный) кабель Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм, чувствительный элемент Pt100. Термозонд гибкий, длина 1600мм, Ø6мм. С поверкой" Кол-во: 33.0

"Позиция 27" "Газоанализатор стационарный оптический, измеряемый газ - метан, материал корпуса-нержавеющая сталь; 1Ex d [ib] IIC T4 Gb; выходные сигналы: - унифицированный аналоговый выходной сигнал 4-20 мА в диапазоне показаний; - цифровой сигнал, интерфейс RS 485 с протоколом ModBus RTU; - цифровой сигнал, интерфейс HART. - замыкание и размыкание контактов реле ("сухой контакт"), срабатывающие при превышении 2–х программно конфигурируемых уровней («Тревога» порог 1, «Тревога» порог 2); - размыкание и замыкание контактов реле ("сухой контакт"), срабатывающие при неисправности газоанализаторов («Неисправность»); Напряжение питания от 18 до 32 В." Кол-во: 8.0

"Позиция 28" "Стационарный сигнализатор горючих газов; Индикация Цифровая; Датчик Выносной (ВД) и блок сигнализации и питания (БСП); ВД УХЛ1, БСП УХЛ4.2; Диапазон показаний сигнализаторов (% НКПР) - от 0 до 100; Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства сигнализаторов не более ± 1,0 % НКПР; Забор пробы Диффузионный; Регулируемые пороги по умолчанию (Порог 1, порог 2), % НКПР: 7,11; Выходные сигналы 4 – 20 мА, RS232, RS485; Напряжение питания, В: Переменное 220, Постоянное (резерв) 24; Диапазон температуры окружающей среды (°С): БСП - от 1 до 50, ВД от -40 до +50." Кол-во: 29.0