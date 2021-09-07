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    Главная / Торги / Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 67675)

    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 67675)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:3007.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582668Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110582668

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0067675/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0067675/ГПК/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 67675)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 17:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    67675_ГПК_Документация МИ ЕР_БС.zip

    ПК на 29.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582668Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    29 264 903,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.110

    Газоанализаторы или дымоанализаторы

    26.51.52.190

    Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    26.51.52.120

    Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    26.30.50.121

    Извещатели пожарные

    26.51.52.110

    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик избыточного давления (штуцерного исполения) с установленным клапанным блоком, диапазон измерения давления 0…25 Мпа, технологическое соединение М20х1,5 внешняя по ГОСТ 25164 исп.1, материал разделительной мембраны - нержавеющая сталь 316, заполняющая жидкость - кремнийорганическая, выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART, встроенный ЖКИ с клавиатурой, исполнение по взрывозащите - сертификация взрывобезопасности 1ExdllCT6, 1ExdllCT5, кронштейн для крепления на панели (материал - углеродистая сталь с покрытием), бронированный кабель, диаметр кабеля 5-14 мм, диаметр брони 10-21 мм. Двухвентильный клапанный блок с резьбовым соединением, материал корпуса - нержавеющая сталь, резьбовое соединение М20х1,5 наружная, накидная гайка М20х1,5 (для прямого подключения к датчику), материал уплотнения вентииля - Фторопласт (PTFE), седло клапана - интегральное, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 из углеродистой стали низкотемпературной (09ГС)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Датчик избыточного давления (штуцерного исполения) с установленным клапанным блоком, диапазон измерения давления 0…25 Мпа, технологическое соединение М20х1,5 внешняя по ГОСТ 25164 исп.1, материал разделительной мембраны - нержавеющая сталь 316, заполняющая жидкость - кремнийорганическая, выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART, встроенный ЖКИ с клавиатурой, исполнение по взрывозащите - сертификация взрывобезопасности 1ExdllCT6, 1ExdllCT5, кронштейн для крепления на панели (материал - углеродистая сталь с покрытием), бронированный кабель, диаметр кабеля 5-14 мм, диаметр брони 10-21 мм. Двухвентильный клапанный блок с резьбовым соединением, материал корпуса - нержавеющая сталь, резьбовое соединение М20х1,5 наружная, накидная гайка М20х1,5 (для прямого подключения к датчику), материал уплотнения вентииля - Фторопласт (PTFE), седло клапана - интегральное, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 из углеродистой стали низкотемпературной (09ГС)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 3"

    "Датчик разности давлений (фланцевого исполения) с установленным клапанным блоком, диапазон измерения давления 0…250кПа, тип подключения к технологическому процессу нержавеющая сталь 316 (традицтонное соединение), материал разделительной мембраны - нержавеющая сталь 316, материал уплотнительных колец резина, заполняющая жидкость - кремнийорганическая, материал крепежных деталей - болты из стали 35ХГСА, выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART, встроенный ЖКИ с клавиатурой, сертификация взрывобезопасности 1ExdllCT6, 1ExdllCT5, монтажный кронштейн для крепления датчика на трубе (материал- углеродистая сталь с покрытием), бронированный кабель из никелированной латуни, диаметр кабеля 6-12 мм, диаметр брони 8-16 мм, накладка для защиты параметров настройки датчика. Пятивентильный клапанный блок с компактным соединением типа "фланец-фланец", материал корпуса - нержавеющая сталь, резьбовое соединение М20х1,5 наружная, материал уплотнительных колец - фторопласт (PTFE"

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 4"

    "Расходомер газа в соответствии с опросным листом № 2-2016 от 01.02.2016г"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой взрывозащищённый (табло) "ЗАГАЗОВАННОСТЬ 2 Порог" без дополнительной секции, с коммутационной коробкой (кабельный ввод КВБ17 - 1 шт., диаметр брони кабеля не должен превышать 17 мм). 1Exmb[ib]IICT4GbX, два режима работы (постоянное свечение/мигание), уровень звукового давления 100 дБ, U-пит.12...24 В, IP66, t-раб.-60…+75°C. С постоянно присоединенной внешней взрывозащищенной клеммной коробкой. Габаритные размеры, мм-530х200х70. Цвет свечения- красный, цвет фона- черный, оконечная заглушка М20х1,5 мм - 2 шт, козырек, источник светового сигнала – светодиоды, световой сигнал оповещателя контрастно различим при освещённости до 1500 лк в телесном угле 90 градусов с расстояния 15 метров, частота мигания светового табло основной секции при снятой перемычке «СВЕТ» находится в диапазоне 0,5-2,0 Гц, источник звукового сигнала – пьезокерамический излучатель. Тип звукового сигнала – сирена, уровень звукового давления на расстоянии (1,00"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой взрывозащищённый (табло) "ЗАГАЗОВАННОСТЬ 1 Порог" без дополнительной секции, с коммутационной коробкой (кабельный ввод КВБ17 - 1 шт., диаметр брони кабеля не должен превышать 17 мм)). 1Exmb[ib]IICT4GbX, два режима работы (постоянное свечение/мигание), уровень звукового давления 100 дБ, U-пит.12...24 В, IP66, t-раб.-60…+75°C. С постоянно присоединенной внешней взрывозащищенной клеммной коробкой. Габаритные размеры, мм-530х200х70. Цвет свечения- жёлтый, цвет фона - черный, оконечная заглушка М20х1,5 мм - 2 шт., козырек, источник светового сигнала – светодиоды, световой сигнал оповещателя контрастно различим при освещённости до 1500 лк в телесном угле 90 градусов с расстояния 15 метров, частота мигания светового табло основной секции при снятой перемычке «СВЕТ» находится в диапазоне 0,5-2,0 Гц, источник звукового сигнала – пьезокерамический излучатель. Тип звукового сигнала – сирена, уровень звукового давления на расстоянии (1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Комплект газоаналитического оборудования согласно опросного листа 0381.009.001.Р.0002.111.0003.1102.000-ТХ.ОЛ6"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Датчик избыточного давления (штуцерного исполения) с установленным клапанным блоком, диапазон измерения давления 0…16 Мпа, технологическое соединение М20х1,5 внешняя по ГОСТ 25164 исп.1, материал разделительной мембраны - нержавеющая сталь 316, заполняющая жидкость - кремнийорганическая, выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART, исполнение по взрывозащите - сертификация взрывобезопасности 1ExdllCT6, 1ExdllCT5, бронированный кабель, диаметр кабеля 5-14 мм, диаметр брони 10-21 мм, температура окружающей среды от минус 55С. Одновентильный клапанный блок с резьбовым соединением, материал корпуса - нержавеющая сталь, резьбовое соединение М20х1,5 наружная, накидная гайка М20х1,5 (для прямого подключения к датчику), материал уплотнения вентииля - Фторопласт (PTFE), седло клапана - интегральное, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т или 316"

    Кол-во: 92.0

    "Позиция 9"

    "Сигнализатор уровня взрывозащищенный, выхрдной сигнал - дискретный токовый с релейным выходом: «сухой», камертон не погружен в контролируемую среду - 4,0-5,0 мА, контакты реле: НЗ – замкнуты, НР – разомкнуты, «мокрый», камертон погружен в контролируемую среду - 19 - 20 мА, контакты реле: НЗ – разомкнуты НР – замкнуты 1 Мпа, тип электрического соединителя - сальниковый ввод для бронированного кабеля (уплотнение по Ø7,5-10,5мм) и колодка клеммная внутренняя, температура рабочей среды - -40…+80С, длина погружной части - 200 мм, бобышка монтажная G ¾"; гистерезис срабатывания в нормальных условиях: газ / жидкость - 2 ±1 мм, газ / сыпучая среда - 1...5 мм, погрешность срабатывания в нормальных условиях: ±1 мм, газ / сыпучая среда - 1...5 мм, плотность жидкости от 0,7 до 1,5 г/см3 (от 700 до 1500 кг/м3), насыпная плотность сыпучих сред от 0,1 г/см3 (от 100 кг/м3), вязкость жидкости, не более: 12000 10-3Па*с, погрешность срабатывания в рабочем диапазоне температур ±5 мм, в ремя срабатывани"

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 10"

    "Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход", напряжение питания DC - от 12 (+1,8/-2)В; ток потребления - не более 20 мА; степень защиты оболочки извещателя - IP41; диапазон рабочих температур - от -40 до +55 °С; габаритные размеры, не более 300х100х20 мм; сечение проводов подключаемых к клеммам оповещателя - 0,35 - 1 мм2"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 11"

    "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный для оповещения людей путем звукового и светового сигнала, напряжение питания - 220 В, уровень звукового давления - 85 дБ, звуковой оповещатель - электродинамический узел 220 В, 50 Гц , световой оповещатель - светодиодный, IP22, подключение при помощи клеммной колодки, антисаботажная кнопка, допустимая продолжительность непрерывного звукового оповещения в аварийном режиме не более 24 ч, материал корпуса: металл, регулировка громкости: нет, цвет свечения: красный"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 12"

    "Оповещатель охранно-пожарный звуковой (Уровень громкости сигнала оповещателя при питающем напряжении 24 В, не менее 100 дБ; напряжение 18,0 ÷27,6 В; Диапазон рабочих температур: от - 40º С до + 55º С; Степень защиты оболочки (код IP) – 41)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 13"

    "Оповещатель охранно-пожарный звуковой (Уровень громкости сигнала оповещателя при питающем напряжении 24 В, не менее 100 дБ; напряжение 18,0 ÷27,6 В; Диапазон рабочих температур: от - 40º С до + 55º С; Степень защиты оболочки (код IP) – 41)"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 14"

    "Источник питания резервированный; защита с автоматическим восстановлением работоспособности: от превышения выходного напряжения, от перегрузок по выходу, от "переполюсовки" аккумуляторных батарей (АБ), от замыкания клемм подключения АБ; контроль: сетевого напряжения величины выходного напряжения величины напряжения АБ; передача информации о неисправности или отклонении напряжений от нормы с помощью реле; световая индикация и звуковая сигнализация: наличие сетевого напряжения в сети, короткое замыкание или перегрузка по выходу, заряд АБ, отключение АБ при её разряде, отключение выхода РИП; контроль вскрытия корпуса; индивидуальный контроль напряжений на каждой из двух установленных АБ; встроенный двухполюсный выключатель сетевого напряжения - автомат защиты; длительное время резервирования; напряжение в сети, 150-250В; выходное напряжение, при питании от сети 27,2±0,6В, при питании от АБ 20…27В; номинальный выходной ток, 4А; максимальный выходной ток, 5А (не менее 2 мин); максимальная"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА + HART, преобразователь встроенный в голову, взрывозащищенный с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка", диапазон температур -50 до +200, класс точности, не менее: 0,15, голова из аюминиевого сплава, температура окружаеющего воздуха -50...70, напряжение питания (24-36) В, потребляемая мощность не более 0,8 Вт, кабельный ввод под бронированный (экранированный) кабель Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм, чувствительный элемент Pt100. Термозонд предусматривает установку на кронштейн, длина 66мм, Ø6мм. С поверкой"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой со световой индикацией (светозвуковой), взрывобезопасное исполнение, цвет свечения светового канала оповещения в дежурном режиме - зеленый, цвет свечения светового канала оповещения в аварийном режиме - красный, напряжение питания от источников постоянного тока напряжением 12-28 В, вводное устройство - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с любым типом брони с одинарным уплотнением по поясной изоляции кабеля (диаметр брони не должен превышать 12 мм) - 2 шт., Температура окружающей среды, от -60 до +70С, IP66, 1Ех db IIС T6 Gb Х / Ex tb IIIС Т800C Db Х, источник звукового сигнала – пьезокерамический излучатель, тип звукового сигнала – сирена, уровень звукового давления на расстоянии (1,00±0,05) м, не менее 100 дБ, диапазон частот генерируемого звукового сигнала 1,0-4,5 кГц, источник светового сигнала - светодиодная лампа, средняя наработка на отказ - не менее 60000 часов"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "Датчик-газоанализатор электрохимический (одноканальный, стационарный) в составе: электрохимический датчик загазованности, поверочным компонентом газоанализатора является этилмеркаптан. Контролируемый компонент одорант (RSH); диапозон измерений 0-5 мг/м3; значения порогов сигнализации: порог 1 - 1 мг/м3, порог 2 - 4 мг/м3; пределы основной допускаемой погрешности Δд = ± 0,25 мг/м3, бд = ± 25 %; тип выходного сигнала 4-20 мА; взрывозащита - 1ExdibIICT6; рабочий диапазон температур: от -40С до +50С; подключение датчиков по 3-, 4-проводной линии связи; напряжение питания 10-32 В; степень защиты - IP66."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, напряжение питания 8-30DC В, относительная влажность воздуха без конденсации влаги (условие работы) 0 - 95%, потребление тока -0,05 А, рабочая температура - -30...+70 °C, степень защиты IP40, тип подключения - 2-х проводный, ток потребления в режиме оповещения - 50 мА, чувствительность извещателя - 0,12 дБ/м, компенсация уровня запыленности; 2х-цветная индикация состояния извещателя (мигающий зеленый индикатор – дежурный режим, горящий красный – пожар, отсутствие индикации – неисправность)"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 19"

    "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА + HART, преобразователь встроенный в голову, взрывозащищенный с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка", диапазон температур -50 до +200, класс точности, не менее: 0,15, голова из аюминиевого сплава, температура окружаеющего воздуха -50...70, напряжение питания (24-36) В, потребляемая мощность не более 0,8 Вт, кабельный ввод под бронированный (экранированный) кабель Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм, чувствительный элемент Pt100. Термозонд предусматривает установку на кронштейн, длина 66мм, Ø6мм. С поверкой"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 20"

    "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА + HART, преобразователь встроенный в голову, взрывозащищенный с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка", диапазон температур -50 до +200, класс точности, не хуже: 0,15, голова из аюминиевого сплава настенного исполнения, температура окружаеющего воздуха -50...70, напряжение питания (24-36) В, потребляемая мощность не более 0,8 Вт, кабельный ввод под бронированный (экранированный) кабель Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм, чувствительный элемент Pt100. Термозонд гибкий, длина 1600мм, Ø6мм. С поверкой"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 21"

    "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА + HART, преобразователь встроенный в голову, взрывозащищенный с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка", диапазон температур -50 до +200, класс точности, не хуже: 0,15, голова из аюминиевого сплава настенного исполнения, температура окружаеющего воздуха -50...70, напряжение питания (24-36) В, потребляемая мощность не более 0,8 Вт, кабельный ввод под бронированный (экранированный) кабель Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм, чувствительный элемент Pt100. Термозонд гибкий, длина 3150мм, Ø6мм. С поверкой"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 22"

    "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА + HART, преобразователь встроенный в голову, взрывозащищенный с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка", диапазон температур -50 до +200, класс точности, не менее: 0,15, голова из аюминиевого сплава, температура окружаеющего воздуха -50...70, напряжение питания (24-36) В, потребляемая мощность не более 0,8 Вт, кабельный ввод под бронированный (экранированный) кабель Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм, чувствительный элемент Pt100. Термозонд предусматривает установку на кронштейн, длина 66мм, Ø6мм. С поверкой"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 23"

    "Датчик-газоанализатор оптический взрывозащищённый одноканальный стационарный на горючие газы, диффузионный отбор пробы, HART-интерфейс, межповерочный интервал – 2 года. Материал корпуса-нержавеющая сталь. Определяемый компонент: метан. Кабельный ввод под бронированный и экранированный кабель наружным диаметром 21мм. Два порога срабатывания 10% и 20% НКПР, IP 67, кабельный ввод - 3/4‘‘ NPT, от -60 до +90C, питание: 24В постоянного тока, аналоговый информационный сигнал: 4..20 мА; цифровой сигнал в стандарте RS-485 с интерфейсом Modbus RTU, срабатывание контактов реле «Превышение порога загазованности» и «Неисправность», средняя наработка на отказ не менее 35 000 ч."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА + HART, преобразователь встроенный в голову, взрывозащищенный с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка", диапазон температур -50 до +200, класс точности, не менее: 0,15, голова из аюминиевого сплава, температура окружаеющего воздуха -50...70, напряжение питания (24-36) В, потребляемая мощность не более 0,8 Вт, кабельный ввод под бронированный (экранированный) кабель Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм, чувствительный элемент Pt100. Термозонд предусматривает установку на кронштейн, длина 66мм, Ø6мм. С поверкой"

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 25"

    "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА + HART, преобразователь встроенный в голову, взрывозащищенный с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка", диапазон температур -50 до +200, класс точности, не хуже: 0,15, голова из аюминиевого сплава настенного исполнения, температура окружаеющего воздуха -50...70, напряжение питания (24-36) В, потребляемая мощность не более 0,8 Вт, кабельный ввод под бронированный (экранированный) кабель Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм, чувствительный элемент Pt100. Термозонд гибкий, длина 1600мм, Ø6мм. С поверкой"

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 26"

    "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА + HART, преобразователь встроенный в голову, взрывозащищенный с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка", диапазон температур -50 до +200, класс точности, не хуже: 0,15, голова из аюминиевого сплава настенного исполнения, температура окружаеющего воздуха -50...70, напряжение питания (24-36) В, потребляемая мощность не более 0,8 Вт, кабельный ввод под бронированный (экранированный) кабель Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм, чувствительный элемент Pt100. Термозонд гибкий, длина 1600мм, Ø6мм. С поверкой"

    Кол-во: 33.0

    "Позиция 27"

    "Газоанализатор стационарный оптический, измеряемый газ - метан, материал корпуса-нержавеющая сталь; 1Ex d [ib] IIC T4 Gb; выходные сигналы: - унифицированный аналоговый выходной сигнал 4-20 мА в диапазоне показаний; - цифровой сигнал, интерфейс RS 485 с протоколом ModBus RTU; - цифровой сигнал, интерфейс HART. - замыкание и размыкание контактов реле ("сухой контакт"), срабатывающие при превышении 2–х программно конфигурируемых уровней («Тревога» порог 1, «Тревога» порог 2); - размыкание и замыкание контактов реле ("сухой контакт"), срабатывающие при неисправности газоанализаторов («Неисправность»); Напряжение питания от 18 до 32 В."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 28"

    "Стационарный сигнализатор горючих газов; Индикация Цифровая; Датчик Выносной (ВД) и блок сигнализации и питания (БСП); ВД УХЛ1, БСП УХЛ4.2; Диапазон показаний сигнализаторов (% НКПР) - от 0 до 100; Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства сигнализаторов не более ± 1,0 % НКПР; Забор пробы Диффузионный; Регулируемые пороги по умолчанию (Порог 1, порог 2), % НКПР: 7,11; Выходные сигналы 4 – 20 мА, RS232, RS485; Напряжение питания, В: Переменное 220, Постоянное (резерв) 24; Диапазон температуры окружающей среды (°С): БСП - от 1 до 50, ВД от -40 до +50."

    Кол-во: 29.0

    "Позиция 29"

    "Газоанализатор, измеряемый газ-метан; диапозон измерений: довзрывоопасых концентраций (% НКПР) - от 0 до 100, объемной доли (%) - от 0 до 4,4; пределы допускаемой основной погрешности: абсолютной - ± 5 % НКПР (в диапазоне от 0 до 50 % НКПР), относительной - ± 10 % (в диапазоне св. 50 до 100 % НКПР); Материал корпуса нержавеющая сталь 316; Выходные сигналы: унифицированный аналоговый выходной сигнал 4-20 мА, цифровой интерфейс RS-485 с протоколом ModBus RTU, цифровой сигнал HART, 3 реле "сухой контакт" : "Порог 1", "Порог 2", "Неисправность"; Вид взрывозащиты 1Exd IIC T4 Gb, рудничное исполнение PB Exd I; Защита от пыли и влаги IP67; Напряжение питания от 18 до 32 В."

    Кол-во: 88.0

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