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Номер извещения
32110582291
Уникальный номер закупки
21/2.1/0062139/ТГННовгород
Наименование закупки
Приобретение неисключительных прав использования операционных систем «РедОС» и системы виртуализации «Ред Виртуализация» в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.08.2021 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 416-52-92
Факс
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Адрес электронной почты
Suharevaam@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухарева А. М.
Место рассмотрения предложений
г. Нижний Новгород, Звездинка, 11
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение неисключительных прав использования операционных систем «РедОС» и системы виртуализации «Ред Виртуализация» в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
14.09.202114.09.2021 14:0014.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582291Подведение итогов не позднее Приобретение неисключительных прав использования операционных систем «РедОС» и системы виртуализации «Ред Виртуализация» в 2021 годуг. Нижний Новгород, Звездинка, 11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение неисключительных прав использования операционных систем «РедОС» и системы виртуализации «Ред Виртуализация» в 2021 году
Начальная цена
1 529 993,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
58.29.31
82.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 114.0
Кол-во: 33.0
Кол-во: 2.0
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