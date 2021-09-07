"Позиция 3" "Система виртуализации. Бессрочная Лицензия на право установки и использования системы виртуализации. Бессрочная лицензия 1 сервер и не более 2 сокетов процессоров. Лицензия без ограничения по количеству ВМ, включает 1 год технической поддержки."

Кол-во: 2.0