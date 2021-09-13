Поставка запасных частей вспомогательной силовой установки SAFIR 5K/G MI для нужд Ухтинского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка запасных частей вспомогательной силовой установки SAFIR 5K/G MI для нужд Ухтинского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

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Не указан

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Требования к документации

108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Датчик оборотов p/n LUN 1308-8 В соответствии с требованиями иллюстрированного каталога запасных частей PG-05-04 Вспомогательной Силовой Установки SAFIR 5K/G MI (Изменение № 8 от 31.05.2018)" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Свеча зажигания p/n СН34630 В соответствии с требованиями иллюстрированного каталога запасных частей PG-05-04 Вспомогательной Силовой Установки SAFIR 5K/G MI (Изменение № 8 от 31.05.2018)" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Коробка зажигания p/n PBS 86 500 03 В соответствии с требованиями иллюстрированного каталога запасных частей PG-05-04 Вспомогательной Силовой Установки SAFIR 5K/G MI (Изменение № 8 от 31.05.2018)" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Температурный выключатель p/n В3-0488-10827 В соответствии с требованиями иллюстрированного каталога запасных частей PG-05-04 Вспомогательной Силовой Установки SAFIR 5K/G MI (Изменение № 8 от 31.05.2018)" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Выключатель поплавковый p/n SP03 D2-0445-1039 CONB В соответствии с требованиями иллюстрированного каталога запасных частей PG-05-04 Вспомогательной Силовой Установки SAFIR 5K/G MI (Изменение № 8 от 31.05.2018)" Кол-во: 1.0