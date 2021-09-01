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    Главная / Торги / Поставка насосной станции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 57022)

    Поставка насосной станции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 57022)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:3001.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581999Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосной станции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110581999

    Уникальный номер закупки

    21/4.5/0057022/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.5/0057022/ГПК/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка насосной станции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 57022)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 15:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПК на 15.09.2021.docx

    57022_Документация МИ ЕР.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-42

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Baskakov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баскаков А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосной станции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581999Подведение итогов не позднее Поставка насосной станции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосной станции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    14 358 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.190

    Насосы прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станция насосная противопожарного водоснабжения Опросный лист 2ТМ/14.14-ИОС.СВС.ТЧ.ОЛ1"

    Кол-во: 1.0

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