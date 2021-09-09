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    Главная / Торги / Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 64134)

    Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 64134)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 09:3009.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582201Дата и время окончания срока приема заявок поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 годуРоссийская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110582201

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0064134/ДУренгой

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0064134/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 64134)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    64134_Документация МИ_БС.zip

    Продление вскр 09.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582201Подведение итогов не позднее поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 годуРоссийская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году

    Начальная цена

    41 549 675,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Уренгой
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.190

    Насосы прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок гидравлический 150.160М.03.00.000-01 для насоса НД 160/160МК1В"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 2"

    "Вкладыш к насосному агрегату ГДМ21-032-Е-60.310-А-132-У2, позиция 25 Приложение Б руководства по эксплуатации ГДМ21-032.00.000-12 РЭ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Вкладыш к насосному агрегату ГДМ21-032-Е-60/310-А-132-У2, позиция 27 Приложение Б руководства по эксплуатации ГДМ21-032.00.000-12 РЭ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 4"

    "Втулка к насосным агрегатам ГДМ21-032-Е-60.310-А-132-У2. Заводской номер 11,12,13, 14,15,16,17. Приложение Б, позиция 21 согласно руководству по эксплуатации ГДМ21-032.00.000-12 РЭ."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Втулка к насосным агрегатам ГДМ21-032-Е-60.310-А-132-У2. Заводской номер 11,12,13,14,15,16,17. Приложение Б, позиция 18 согласно руководству по эксплуатации ГДМ21-032.00.000-12 РЭ."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Втулка к насосным агрегатам ГДМ21-032-Е-60.310-А-132-У2. Заводской номер 11,12,13,14,15,16,17. Приложение Б, позиция 18 согласно руководству по эксплуатации ГДМ21-032.00.000-12 РЭ."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Втулка к насосному агрегату ГДМ21-032-Е-60/310-А-132-У2, позиция 18 Приложение Б руководства по эксплуатации ГДМ21-032.00.000-12 РЭ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Втулка к насосному агрегату ГДМ21-032-Е-60/310-А-132-У2, позиция 19 Приложение Б руководства по эксплуатации ГДМ21-032.00.000-12 РЭ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 9"

    "Втулка к насосному агрегату ГДМ21-032-Е-60/310-А-132-У2, позиция 20, Приложение Б руководства по эксплуатации ГДМ21-032.00.000-12 РЭ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 10"

    "Втулка к насосному агрегату ГДМ21-032-Е-60/310-А-132-У2, позиция 21, Приложение Б руководства по эксплуатации ГДМ21-032.00.000-12 РЭ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Втулка к насосному агрегату ГДМ21-032-Е-60/310-А-132-У2, позиция 22, Приложение Б руководства по эксплуатации ГДМ21-032.00.000-12 РЭ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Камера рабочая 075.01.147.105.10-01 для насоса"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 13"

    "Клапан газовыпускной 115.03.006.00 к насосу"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 14"

    "Колесо рабочее ГАЦ-50-4М2 Опросный лист № Ф01-1-УГПУ-ПЭН-2018"

    Кол-во: 51.0

    "Позиция 15"

    "Комплект запасных частей к насосу НДГ 1.0Р 5000/10 КФВ опросный лист № НДГ 1.0Р 5000/10-ЗЧ-2021 ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 16"

    "Корпус подшипника к насосному агрегату ГДМ21-032-Е-60/310-А-132-У2, позиция 28, Приложение Б руководства по эксплуатации ГДМ21-032.00.000-12 РЭ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "Корпус подшипника к насосному агрегату ГДМ21-032-Е-60/310-А-132-У2, позиция 26 Приложение Б руководства по эксплуатации ГДМ21-032.00.000-12 РЭ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 18"

    "Манжета В013004 к насосу НД-1,0-Р-160/160-М-К-1В-У2"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 19"

    "Мембрана 160.6М.01.00.002 к насосу НД-1,0-Р-160/160-М-К-1-В-У2"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 20"

    "Насос ГНОМ 10-10Тр U=380 В, N=1,1 кВт ГОСТ 20763-85"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Насос ГНОМ 10-10Тр U=380 В, N=1,1 кВт ГОСТ 20763-85"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Насос ГНОМ 16-16 (380В) с электродвигателем ГОСТ 20763-85"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Насос консольный моноблочный КМ 65-50-160/2-5 подачей 25м3/час напором 32м с электродвигателем 5,5кВт 3000об/мин"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 24"

    "Насос центробежный консольный К100-65-200, Q=108 м3/час, H=48 м, с электродвигателем АИР180S2, N=22 кВт, U=380В, 50Гц ГОСТ 22247-96"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 25"

    "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ 6-4-130 подачей 4,0м3/ч напором 130м диаметр обсадной трубы 149,5мм с электродвигателем 4,5кВт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 26"

    "Насос эцв-6-6,5-125"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 27"

    "Полумуфта внутренняя магнитная к насосному агрегату ГДМ21-032-Е-60/310-А-132-У2, позиция 24 Приложение Б руководства по эксплуатации ГДМ21-032.00.000-12 РЭ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 28"

    "Полумуфта наружная магнитная к насосному агрегату ГДМ21-032-Е-60.310-А-132-У2, позиция 35 Приложение Б руководства по эксплуатации ГДМ21-032.00.000-12 РЭ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 29"

    "Пята к насосному агрегату ГДМ21-032-Е-60/310-А-132-У2, позиция 15, Приложение Б руководства по эксплуатации ГДМ21-032.00.000-12 РЭ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 30"

    "Пята к насосному агрегату ГДМ21-032-Е-60/310-А-132-У2, позиция 16, Приложение Б руководства по эксплуатации ГДМ21-032.00.000-12 РЭ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 31"

    "Узел плунжера 150.160М.03.01.000 к насосу"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 32"

    "Фильтр масляный ФМ-210/75"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 33"

    "Насос гидравлический ручной МС для управления кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. В климатическом исполнении УХЛ1 (температура окружающей среды от –60 °С до +50 °С) Производительность 24см3, с дросселями"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 34"

    "Полумуфта ведущая магнитная к насосным агрегатам НЦСГ-Е-1-2000-А-УХЛ2, зав.№№427/233, 453/259, 452/258, 451/257; год изгот. 2008"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 35"

    "Полумуфта ведомая магнитная к насосным агрегатам НЦСГ-Е-1-2000-А-УХЛ2, зав.№№427/233, 453/259, 452/258, 451/257; год изгот. 2008"

    Кол-во: 12.0

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