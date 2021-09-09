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Номер извещения
32110582201
Уникальный номер закупки
21/4.3/0064134/ДУренгой
Наименование закупки
Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 64134)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
24.08.2021 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-29
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
E.Fetisova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фетисова Е. Н.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А
Ключевые слова:
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Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582201Подведение итогов не позднее поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 годуРоссийская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году
Начальная цена
41 549 675,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Уренгой
Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8
629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8
28.13.14.190
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 25.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 12.0
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