Выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации объекта «МГ «Кипень-Гатчина» на участке от 0,428 км до 0,570 км» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021-2022 гг. (023/0020/21/2.1/0065029/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/24.08.2021) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110581868 Уникальный номер закупки 21/2.1/0065029/ТГСПб Номер закупки 0020/21/2.1/0065029/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/24.08.2021 Наименование закупки Выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации объекта «МГ «Кипень-Гатчина» на участке от 0,428 км до 0,570 км» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021-2022 гг. (023/0020/21/2.1/0065029/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/24.08.2021) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация о МИ 023.zip

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Газпром трансгаз Санкт-Петербург

Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Юридический адрес 196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2 Почтовый адрес 196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава Контактный телефон +7 812 455-13-19 Факс +7 812 455-13-20 Адрес электронной почты SVPanov@spb.ltg.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Панов С. В. Место рассмотрения предложений https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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