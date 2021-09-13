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Номер извещения
32110581868
Уникальный номер закупки
21/2.1/0065029/ТГСПб
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации объекта «МГ «Кипень-Гатчина» на участке от 0,428 км до 0,570 км» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021-2022 гг. (023/0020/21/2.1/0065029/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/24.08.2021) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
24.08.2021 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Контактный телефон
+7 812 455-13-19
Факс
+7 812 455-13-20
Адрес электронной почты
SVPanov@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панов С. В.
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
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Выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации объекта «МГ «Кипень-Гатчина» на участке от 0,428 км до 0,570 км» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021-2022 гг. (023/0020/21/2.1/0065029/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/24.08.2021) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.09.202123.09.2021 14:0023.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581868Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации объекта «МГ «Кипень-Гатчина» на участке от 0,428 км до 0,570 км» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021-2022 гг. (023/0020/21/2.1/0065029/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/24.08.2021) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательстваhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации объекта «МГ «Кипень-Гатчина» на участке от 0,428 км до 0,570 км» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021-2022 гг. (023/0020/21/2.1/0065029/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/24.08.2021) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Начальная цена
2 368 704,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
41.10.10.000
41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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