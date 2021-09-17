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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на частичную ликвидацию объектов основных средств ПАО «Газпром» 2021 г. для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/21/2.1/0063633/ТГННовгород/ПР/ГОС/Э/24.08.2021)

    Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на частичную ликвидацию объектов основных средств ПАО «Газпром» 2021 г. для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/21/2.1/0063633/ТГННовгород/ПР/ГОС/Э/24.08.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 10:0017.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581492Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на частичную ликвидацию объектов основных средств ПАО «Газпром» 2021 г. для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/21/2.1/0063633/ТГННовгород/ПР/ГОС/Э/24.08.2021)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Подебы, д.2, лит.АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110581492

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0063633/ТГННовгород

    Номер закупки

    0095/21/2.1/0063633/ТГННовгород/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на частичную ликвидацию объектов основных средств ПАО «Газпром» 2021 г. для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/21/2.1/0063633/ТГННовгород/ПР/ГОС/Э/24.08.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 14:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДМИ 63633-ТГННовгород.7z

    Перенос итогов_на_29.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-25

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Nikolaev@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Николаев А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Подебы, д.2, лит.А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на частичную ликвидацию объектов основных средств ПАО «Газпром» 2021 г. для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/21/2.1/0063633/ТГННовгород/ПР/ГОС/Э/24.08.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581492Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на частичную ликвидацию объектов основных средств ПАО «Газпром» 2021 г. для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/21/2.1/0063633/ТГННовгород/ПР/ГОС/Э/24.08.2021)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Подебы, д.2, лит.А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на частичную ликвидацию объектов основных средств ПАО «Газпром» 2021 г. для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/21/2.1/0063633/ТГННовгород/ПР/ГОС/Э/24.08.2021)

    Начальная цена

    8 217 722,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение работ по разработке проектной и рабочей документации на частичную ликвидацию объектов основных средств ПАО «Газпром» 2021 г.»"

    Кол-во: 1.0

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