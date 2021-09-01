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    Главная / Торги / Поставка установки очистки дождевых сточных вод для объекта строительства "Газопровод-отвод и ГРС Горбатовка" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 64234)

    Поставка установки очистки дождевых сточных вод для объекта строительства "Газопровод-отвод и ГРС Горбатовка" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 64234)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:3001.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581451Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки очистки дождевых сточных вод для объекта строительства "Газопровод-отвод и ГРС Горбатовка" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110581451

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0064234/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0064234/ГПК/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка установки очистки дождевых сточных вод для объекта строительства "Газопровод-отвод и ГРС Горбатовка" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 64234)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    64234_Документация МИ ЕР_.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-30

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Zandelov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Занделов А. С.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка установки очистки дождевых сточных вод для объекта строительства "Газопровод-отвод и ГРС Горбатовка" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581451Подведение итогов не позднее Поставка установки очистки дождевых сточных вод для объекта строительства "Газопровод-отвод и ГРС Горбатовка" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка установки очистки дождевых сточных вод для объекта строительства "Газопровод-отвод и ГРС Горбатовка" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    8 415 258,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка очистки дождевых сточных вод Q=15л/с, в комплекте с колодцем УФО, Опросный лист 0550.001.001.Р.0003.111.0000.2047.000-СВК.ОЛ"

    Кол-во: 1.0

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