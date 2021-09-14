Поставка оборудования КИП и А для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году

Поставка оборудования КИП и А для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Термометр манометрический показывающий сигнализирующий конденсационный., Предел измерений -25+75С. Длина соединительного капилляра 6м. Защитная оболочка капилляра – полиэтиленовая. Длина погружения термобаллона 160мм. Диаметр термобаллона 16мм. Материал термобаллона ЛС59-1 латунь. Класс точности 1,5. Температура окружающего воздуха -50+60С. Климатическое исполнения УХЛ2. Степень защиты IP43. Присоединительная резьба М27х2-6g. Заполнитель термосистемы хладон22. Габаритные размеры корпуса не более 200х90мм. Давление измеряемой среды до 1,6МПа без защитной гильзы. Виброустойчивость, группа L3. Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства 50В·А. Межповерочный интервал 1 год. ГОСТ 16920-93" Кол-во: 3.0

"Позиция 2" "Преобразователь измерительный, Диапазон измерения 0-100мВ, выходной сигнал постоянного тока 4-20мА,;погрешность +/-0,1. Для измерения и преобразования сигналов потенциометров положения типа SLS190 в выходной сигнал постоянного тока (4-20)мА. IP41. 1ExibIIAT6X. Напряжение питание от источника постоянного тока 12-42В. Потребляемая мощность не более 0,4Вт. Габариты 111х56х27мм. В сост: крепеж винты М6-2шт, шайбы М6 – 2шт. ГОСТ 13384-93" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Оповещатель пожарный световой (табло), С солнцезащитным козырьком. Uпит=24В. Газ - не входить! Для эксплуатации в тяжелых климатических условиях (преимущественно вне помещения). Степень защиты корпуса - IP66. Температурный диапазон эксплуатации: от - 40С до + 55С. Обеспечивают контрастное восприятие надписи в условия прямой засветки до 50000 Lux. Ток потребления: 500мА. Неразличимость надписи в выключенном состоянии. Возможность применения во взрывоопасных помещениях класса B-Iа, B-Iб, B-Iг, В-IIа." Кол-во: 7.0

"Позиция 4" "Счетчик активной электроэнергии переменного тока, класс точности 1; исп. внутреннее, трехфазный. Номинальное напряжение 3*230/400В. Номинальный (максимальный) ток 5(60)А. Учет активной энергии. Механическое отсчетное устройство. Межповерочный интервал 10лет. Габариты (ДхШхВ) 170x74x258мм. Частота сети 50Гц. Имеет импульсный выход основного передающего устройства. Сопротивление импульсного выхода в состоянии «замкнуто» не более 200Ом, в состоянии «разомкнуто» - не менее 50кОм. Предназначен для учета активной электрической энергии в трехфазных трех- или четырехпроводных сетях переменного тока. Предназначен для эксплуатации внутри закрытых помещений и в местах, имеющих защиту от влияния окружающей среды (в шкафах, в щитках). Измерение электроэнергии цифровым методом. Возможность учета электроэнергии независимо от фазировки токовых цепей (учет по модулю). Отсчетное устройство с антиреверсным механизмом и защитой от магнитных полей. ГОСТ Р 52320-2005" Кол-во: 12.0

"Позиция 5" "Сигнализатор напряжения индивидуальный, Назначение - предупреждение о наличии напряжения на линиях электропередач напряжением 6-10кВ. С кронштейном для крепления на каску. Напряж. питания 3В. Ток потребления, не >: в дежур. реж. 0,01мА, в реж. сигнализации 1,5мА. Расстояние срабатывания, не менее: 6кВ 1,5м, 10 кВ 2м. Уровень звук.сигнала на расст. 0,5м не менее70дБА. Темп. окр. среды -30+40С. Габариты 60х40х25мм. Повышенная техника безопасности. Отсутствие ложных срабатываний от статич. электричества и др. электрич. помех. Автоматич. тестирование. Высокая влагозащищенность. Дополнительно к автоматич. вкл. при установке на кронштейн, закрепленный на каске, предусмотрено вкл. сигнализатора при помощи кнопки, без установки на каску. Данный реж. исп-ся для определ. наличия напряжения 220-380В в электроустановках (РУ), на линиях электропередач 6-10кВ без подъема на опору и для поиска скрытой электропроводки. При наличии напряжения срабатывает звуковая и световая сигнализация." Кол-во: 3.0

"Позиция 6" "Преобразователь измерительный, Одноканальный микропроцессорный прибор с гальванической развязкой между входными и выходными электрическими цепями, обеспечивает диагностику обрыва цепи датчика, производит преобразования сигналов от датчиков температуры (ТС, ТП) и преобразователей с унифицированным выходным сигналом в токовые сигналы 0...5 или 4...20 мА. Исполнение взрывозащищенное (ExiaIICT6 X); модификация М0, класс точности А, диапазон температур -10+70С. 1 универсальный входной канал; 1 выходной канал 0...5 или 4...20 мА; Напряжение питания =15-27В; Масса не более 0,25 кг. Габариты 75х22,5х81мм. Степень защиты от пыли и влаги IP20. Монтаж на DIN-рейку; Межповерочный интервал 2 года; Гарантийный срок эксплуатации 5 лет. ГОСТ 6651-2009" Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Датчик избыточного давления, Общепромышл. назнач., взрывозащ. исп. (взрывонепроницаемая оболочка Вн) 1ExdIIBT4GbX, с материалами, контактир. с раб. средой титан ВТ1-0 (мембрана) и сталь 12Х18Н10Т (присоед. части), с микропроцессорным электрон. преобразователем со встроен. ЖКИ, с возм. подсветки ЖКИ, с вых.ток. сигналом в диап. от 4 до 20 мА и цифр. сигналом на базе HART-протокола, с видом климат. исполнения УХЛ1 (диап. раб. темп. -60+40С), с пределом допуск. осн. приведен. погреш. датчика +-0,25%, с верх. пределом измер. 10МПа, с вых. ток. сигналом 4-20мА, присоед. части: ниппель из стали 12Х18Н10Т с накидной гайкой М20х1,5 S27 из стали 14Х17Н2 для соединения по наруж. d трубы 14мм, с кронштейном К4 для монтажа на панели или стене, с кабельным вводом для бронированного кабеля 20-БК-М20-СТ-2-ЕХ. IP67. Для подкл. - сальниковый кабельный ввод. Мощность, потребляемая от источника питания не более 1,5Вт. IP67. Средняя наработка на отказ не менее 150000ч. Межповер. инт. 5лет. ГОСТ 22520-85" Кол-во: 3.0

"Позиция 8" "Сигнализатор перепада давления, со стальной мембраной. Руст=0,1МПа. Предназначен для коммутации электрич. цепей при достижении заданных значений перепада давления (уставки срабатывания) и обратного переключения контактной группы при изменении перепада давления на величину дифференциала. УХЛ1.1 Диапазон рабочих температур -50+70С. «Взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIBT4. IP65. Имеет один замыкающий и один размыкающий контакт. Контакты обеспечивают коммутацию активной и индуктивной нагрузки с током 1-100мA при напряжении 20-30В. Рmax 8МПа. Дифференциал Д не более 0,05МПа. Погрешность давления срабатывания +-0,01МПа. Первое исполнение (срабатывание сигнализатора происходит при увеличении перепада давл. до величины давл. уставки срабатывания. Диапазон уставки срабатывания Руст 0,04-0,15МПа. Падение давления в камерах приёма давления не более 400Па/с." Кол-во: 3.0

"Позиция 9" "Газоанализатор стационарный с выносными блоками датчиков., Токовый выход 4-20 мА; RS485; соединение блоков датчиков с блоком индикации «звезда»; СО:20-100 мг/м3; СН4:0,44-0,88 об. %; 4СН4:0,44-0,88 об. %; 1СО-1СН4 - блоки датчиков общепромышленного исполнения (IP54), 4СН4 - блоки датчиков взрывобезопасного исполнения 'ТВ" с маркировкой взрывозащиты ExibIIBT6, IP53, все сенсоры СН4 -оптические, с тестовым кабелем взрывобезопасным - 1шт, общепромышленным - 1шт. 4-строчный ЖК-дисплей на лицевой панели; встроенная световая, звуковая и цифровая сигнализация. Питание ~220В. Соответствуют требованиям ПРАВИЛ безопасности Госгортехнадзора России для газовых котельных (РД 12—341—00) и (ПБ 12—368—00). ГОСТ 13320-81." Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Узел управления, 110В; электропневматический. Предназначен для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию кранов с условным проходом Ду 50-700мм на давление рабочей среды до 16МПа с одновременной сигнализацией крайних положений запорного клапана через встроенные в узел герконовые переключатели. Диаметр условного прохода клапана 4мм. Выходной сигнал: Пневматический, дискретный, равный давлению питания. Количество пневматических сигналов на выходе 2 (открытие, закрытие). Монтаж на приводе крана. Рабочий диапазон температур -60+55С. «Взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIAT3. Габариты 305х200х240мм. Присоединительные размеры 225х32мм. Присоединительные размеры между отверстиями для пневмоподключения к приводу 220мм. IP54. Диапазон диаметров бронированного кабеля (без брони) 6,5-13,5мм. Без фильтра. Встроенная сигнализация крайних положений." Кол-во: 5.0

"Позиция 11" "Датчик-реле уровня, со стержневым датчиком исполнения 2 с электродами длинами 0,6; 0,6; 0,6м рабочим избыточным давлением контролируемой среды до 2,5МПа температурой контролируемой среды до +80С напряжением питания 220В частотой 50Гц климатического исполнения УХЛ4 степени защиты IP54. Материал электрода, погружаемого в контролируемую среду - Сталь 12Х18Н10Т. Материал изолятора – Полиэтилен ГОСТ 16388-85. Удельная электрическая проводимость не <0,015См/м. Выходной сигнал релейный, нагрузка на контакты выходного реле ток от 0,005 до 8 А, частотой 50, 60Гц, напряжение от 5 до 400В переменного тока и от 5 до 300В постоянного тока. Потребляемая мощность не более 12 В·А. Напряжение на электродах не более 6 В переменного тока." Кол-во: 2.0

"Позиция 12" "Узел управления, 24 В. Предназначен для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением 1-10МПа. Условный проход крана Dy до 1400мм. Диаметр условного прохода клапана 9мм. Выходной сигнал: Пневматический, дискретный, равный давлению питания. Количество пневматических сигналов на выходе 2 (открытие, закрытие). Монтаж на кронштейне крана. Рабочий диапазон температур -60+55С. «Взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIAT3. Габариты 290х245х240мм. Присоединительные размеры 184х65мм. IP54. Диапазон диаметров бронированного кабеля (без брони) 6,5-13,5мм. Без фильтра." Кол-во: 15.0

"Позиция 13" "Манометр коррозионностойкий виброустойчивый показывающий, с указателем рабочего давления (сталь). Применяется для измерения давления агрессивных жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред с температурой до 200С. Диаметр корпуса 150 мм; класс точности 1,0; корпус/кольцо байонетное/механизм/чувствительный элемент/штуцер/ трибко-секторный механизм – нержавеющая сталь 08Х17Н13М2; IP65; без гидрозаполнения; без электроконтактной приставки; присоединение – радиальное; стекло – пластиковое безопасное; Резьба присоединения М20х1,5; Диапазон показаний давлений 0-1МПа. Температура окружающей среды -60+60С, температура измеряемой среды -60+200С. Межповерочный интервал 2года. Климатическое исполнение группа Д2 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150. ГОСТ 2405-88" Кол-во: 25.0

"Позиция 14" "Счетчик электроэнергии, 3х230/400В; 5(100)А;класс точности 1,0/2,0. Т -наличие внутреннего тарификатора (наличие двух электронных пломб); М — модернизированный корпус (наличие сменных модулей); Р – расширенные программные функции; В — подсветка ЖКИ; GSM-модем (G – CSD/GSM/GPRS). Межповерочный интервал 16лет. 4 тарифа. Габариты (ДхШхВ) 174x78x300мм. Предназначен для одно- или двунаправленного многотариф. учета активной и реактивной эл. энергии и мощности, а также измерения параметров эл. сети в трехфазных 3- или 4-хпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных систем АСКУЭ. Предназначен для эксплуат. внутри закрытых помещений и могут быть использованы в местах, имеющих доп. защиту от влияния окр. среды (установлены в помещении, в шкафу, в щитке). ГОСТ Р 52320-2005" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Датчик абсолютного давления, 6.0 МПа; 4-20 мА; Взрывозащищенный; Штуцер М22х1.5, сталь 12Х18Н10Т. Перегрузочное давление, от диапазона измерения - 150%. Основная погрешность 1% от ВПИ. Дополнительная погрешность от изменения температуры не более 0,045 %/С. Напряжение питания номинальное 24-27В. Потребляемая мощность не более 1,0Вт. Время готовности к работе не более 10сек. Быстродействие (постоянная времени) не более 0,01сек. Температура окружающей среды рабочая -10+55С. Температура окружающей среды предельная -50+70С. Взрывозащищенное исполнение «искробезопасная цепь», маркировка по взрывозащите «0ExiallCT6 X». Измерение абсолютного давления жидких и газообразных сред с вязкостью не более 50 сСт и выдача электрического сигнала, пропорционального измеряемому давлению, в системы автоматического управления и контроля." Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Термопара, для котлов АОГВ-23,2, АОГВ-29 (с 2003г.в.). При наличии пламени вырабатывает термо-ЭДС (порядка десятков mB) для удержания клапана пилотной горелки в открытом состоянии и, т.о., обеспечения подачи газа на пилотную горелку и к клапану основной горелки. Технические данные: время срабатывания при розжиге до 6 с., время отключения при погасании пламени до 30с., максимальная рабочая температура 600С." Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Термопара, Используется в котлах АОГВ мод. АОГВ-11,6 АОГВ-17,4 (до 2003 г.в.) длинная. При наличии пламени вырабатывает термо-ЭДС (порядка десятков mB) для удержания клапана пилотной горелки в открытом состоянии и, т.о., обеспечения подачи газа на пилотную горелку и к клапану основной горелки. Технические данные: время срабатывания при розжиге до 6с, время отключения при погасании пламени до 30с, максимальная рабочая температура 600С." Кол-во: 5.0

"Позиция 18" "Узел управления, 24В; электропневматический. Предназначен для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию кранов с условным проходом Ду 50-150мм на давление рабочей среды до 10МПа с одновременной сигнализацией крайних положений запорного органа крана. Диаметр условного прохода клапана 0,8мм. Выходной сигнал: Пневматический, дискретный, равный давлению питания. Количество пневматических сигналов на выходе 2 (открытие, закрытие). Монтаж на приводе крана. Рабочий диапазон температур -60+55С. «Взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIAT3. Габариты 280х140х206мм. Присоединительные размеры 225х32мм. Присоединительные размеры между отверстиями для пневмоподключения к приводу 220мм. IP54. Диапазон диаметров бронированного кабеля (без брони) 6,5-13,5мм. Без фильтра. Встроенная сигнализация крайних положений." Кол-во: 3.0

"Позиция 19" "Дифманометр-перепадомер показывающий, кл.т.1,5. Предельный номинальный перепад 160кПа. шкала 160кПа. Рабочее избыточное давление 6,3МПа. У2(-40+50С). IP55. Присоединительная резьба М22х1,5-8g. Виброустойчивость, группа L3. 195х153х136мм. Межповерочный интервал 1год." Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Преобразователь, к толщиномеру Константа К5,6. Измерение температуры и влажности воздуха, определение точки росы воздуха при проведении окрасочных работ. Малогабаритный многофункциональный интегральный преобразователь. Диапазон измерения -10+70С, 5–90%. Основная погрешность измерения +-2С. Габариты d20х35мм. ГОСТ Р 51694" Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Датчик избыточного давления, Общепромышленное назначение, взрывозащищенное исполнение (взрывонепроницаемая оболочка Вн) 1ExdIIBT4GbX, с материалами, контактирующими с рабочей средой титан ВТ1-0 (мембрана) и сталь 12Х18Н10Т (присоединительные части), с микропроцессорным электронным преобразователем со встроенным ЖКИ, с возможностью подсветки ЖКИ, с выходным токовым сигналом в диапазоне от 4 до 20 мА и цифровым сигналом на базе HART-протокола, с видом климатического исполнения УХЛ1 (диапазон рабочих температур -60+40С), с пределом допускаемой основной приведенной погрешности датчика +-0,25 %, с верхним пределом измерений 16МПа, с выходным токовым сигналом 4-20мА, с кронштейном К4 для монтажа на панели или стене, с кабельным вводом для бронированного кабеля 20-БК-М20-СТ-2-ЕХ. IP67. Для подключения имеет сальниковый кабельный ввод. Мощность, потребляемая от источника питания не более 1,5Вт. IP67. Средняя наработка на отказ не менее 150000ч. Межповер. инт. 5лет. ГОСТ 22520-85" Кол-во: 6.0

"Позиция 22" "Газоанализатор кислорода, тип индикации - яркая синяя светодиодная, кабель 1,5 м, с поверкой. Диапазон измерения объемной доли кислорода 0-25об.%. Диапазон измерения абсолютного давления газовой смеси 40-107кПа. Диапазон измерения парциального давления кислорода 0-25кПа. Предел осн. абс. погрешности измерения объемной доли кислорода +-0,3об.%. Предел осн. абс. погрешности измерения парциального давления кислорода +-0,4кПа. Предел основной абсолютной погрешности измерения давлений газовой смеси +-1,0кПа. ГОСТ 13320-81" Кол-во: 5.0

"Позиция 23" "Прибор, Функции: контроль тока нагрузки на воздушных линиях электропередач (ВЛ) 0,4-35кВ; контроль наличия напряжения на ВЛ 6-35кВ; определение места однофазного замыкания на землю в сетях 6-35кВ; определение места обрыва провода в сетях 6-35кВ; определение опоры, находящейся под напряжением 6-35кВ; световая проверка исправности обесточенных предохранителей или целостности электрической цепи. Частота контролируемых высших гармонических составляющих 550Гц. Чувствительность к магнитному полю на частоте 550Гц, не хуже 1,5x10(в-4степени)А/м. Чувствительность к магнитному полю на частоте 50Гц, не хуже 1,5x10-2 А/м. Чувствительность к электрическому полю на частоте 50Гц, не хуже 10В/м. Источник питания аккумуляторы (4 шт). Рабочий диапазон температур -20+40С. Габариты 170x110x60мм. Оснащен специальной антибликовой системой индикации." Кол-во: 2.0

"Позиция 24" "Манометр коррозионностойкий виброустойчивый показывающий, с указателем рабочего давления (сталь). Применяется для измерения давления агрессивных жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред с температурой до 200С. Диаметр корпуса 150 мм; класс точности 1,0; корпус/кольцо байонетное/механизм/чувствительный элемент/штуцер/ трибко-секторный механизм – нержавеющая сталь 08Х17Н13М2; IP65; без гидрозаполнения; без электроконтактной приставки; присоединение – радиальное; стекло – пластиковое безопасное; Резьба присоединения М20х1,5; Диапазон показаний давлений 0-0,6МПа. Температура окружающей среды -60+60С, температура измеряемой среды -60+200С. Межповерочный интервал 2года. Климатическое исполнение группа Д2 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150. ГОСТ 2405-88" Кол-во: 2.0

"Позиция 25" "Манометр коррозионностойкий виброустойчивый показывающий, с указателем рабочего давления (сталь). Применяется для измерения давления агрессивных жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред с температурой до 200С. Диаметр корпуса 150 мм; класс точности 1,0; корпус/кольцо байонетное/механизм/чувствительный элемент/штуцер/ трибко-секторный механизм – нержавеющая сталь 08Х17Н13М2; IP65; гидрозаполнение глицерин; без электроконтактной приставки; присоединение – радиальное; стекло – пластиковое безопасное; Резьба присоединения М20х1,5; Диапазон показаний давлений 0-4МПа. Температура окружающей среды -20+60С, температура измеряемой среды -20+100С. Межповерочный интервал 2года. Климатическое исполнение группа Д2 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150. ГОСТ 2405-88" Кол-во: 2.0

"Позиция 26" "Комплект манометрический, Предназначен ддля контроля рабочего давления во временно герметизирующих устройствах (ВГУ) для перекрытия полостей трубопроводов с условным диаметром от 200 до 1400 мм при проведении огневых ремонтно-восстановительных работ на газопроводах. IP54. Экспл. -40+50С. В комплект входит манометр на давление в системе, манометр (давление в гермет.цилиндре), 3 крана, манометрическая стойка, паспорт, паспорт на манометры (2шт)." Кол-во: 6.0

"Позиция 27" "Манометр коррозионностойкий виброустойчивый с электроконтактной приставкой, d корпуса 100мм; кл.т. 1,5; корпус IP65. Корпус/чувствит. элемент/ трибко-секторный механизм/штуцер/кольцо байонетное – нерж. сталь 08Х17Н13М2. Циферблат алюминий, шкала черная на белом фоне. Стекло органическое. Подключение через клеммную коробку сбоку на корпусе. Присоед. – радиальное, резьба М20х1,5; Диап. показаний давл. 0-2,5МПа. Темп.окр.среды 60+60С, темп. измеряемой среды 60+200С. Без гидрозаполнения. Электроконтактная приставка исп. V, эл. схема двухконтактная ЛРПЗ. Макс. напряжение =220В, ~380В. Максимальный ток 1А. Максимальная разрывная мощность контактов 30Вт, 50В·А. Тип контактов: с магнитным поджатием, серебряное покрытие. Пределы допускаемой основной погрешности срабатывания электроконтактной группы в % от диапазона показаний: ±4. Межповерочный интервал 2года. Климатическое исполнение группа Д2 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150. ГОСТ 2405-88" Кол-во: 4.0

"Позиция 28" "Манометр коррозионностойкий виброустойчивый показывающий, Применяется для измерения давления агрессивных жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред с температурой до 200С. Диаметр корпуса 150 мм; класс точности 1,0; корпус/кольцо байонетное/механизм/чувствительный элемент/штуцер/ трибко-секторный механизм – нержавеющая сталь 08Х17Н13М2; IP65; без гидрозаполнения; без электроконтактной приставки; присоединение – радиальное; стекло – пластиковое безопасное; Резьба присоединения М20х1,5; Диапазон показаний давлений 0-10МПа. Температура окружающей среды -60+60С, температура измеряемой среды 60+200С. Межповерочный интервал 2года. Климатическое исполнение группа Д2 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150. ГОСТ 2405-88" Кол-во: 4.0

"Позиция 29" "Датчик избыточного давления, Общепромышл. назнач., взрывозащищ. исп. (взрывонепроницаемая оболочка Вн) 1ExdIIBT4GbX, с материалами, контактир. с раб. средой титан ВТ1-0 (мембрана) и сталь 12Х18Н10Т (присоед. части), с микропроцессорным электрон. преобразователем со встроен. ЖКИ, с возм. подсветки ЖКИ, с выход. ток. сигналом в диап. от 4 до 20мА и цифр. сигналом на базе HART-протокола, с видом климат. исп. УХЛ1 (диап. раб. темп. -60+40С), с пределом допуск. осн. приведен. погреш. датчика +-0,25%, с верх. пределом измер. 25МПа, с выходным токовым сигналом 4-20мА, присоед. части: ниппель из стали 12Х18Н10Т с накидной гайкой М20х1,5 S27 из стали 14Х17Н2 для соединения по наруж. d трубы 14мм, с кронштейном К4 для монтажа на панели или стене, с кабельным вводом для бронир. кабеля 20-БК-М20-СТ-2-ЕХ. IP67. Для подкл. имеет сальник. кабельн. ввод. Мощность, потребл. от ист. пит. не более 1,5Вт. IP67. Средняя наработка на отказ не менее 150000ч. Межповер. инт. 5лет. ГОСТ 22520-85" Кол-во: 2.0

"Позиция 30" "Мембрана, для сигнализаторов САДКО-44 из полиамидной пленки" Кол-во: 2.0

"Позиция 31" "Комплект запасных частей, для узла управления ЭПУУ-6 : Клапан 2 шт, Кольцо 4 шт, Манжета 4 шт, Кольца ГОСТ 9833-73: 24 шт, Манжета 3-20х12 ГОСТ 14896-84 2 шт, Геркон МКС 27103 Б 1 шт, Диод КД 105 Б ТУ 1 шт." Кол-во: 17.0

"Позиция 32" "Комплект запасных частей, для узла управления ЭПУУ-8 в составе: Манжета 1шт, Кольцо 4 шт, Кольца ГОСТ 9833-73: 16 шт, Геркон МКС 27103 Б 1 шт, Диод КД 105 Б 1 шт." Кол-во: 7.0

"Позиция 33" "Блок контроля и индикации, 3 канала АВ. Интерфейс RS-485. RS-232, для аппаратуры виброконтроля СВКА 1-2-03." Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Датчик близости, диапазон измерений +-1 мм Штанга длиной 520 мм, для канала ОС, материал вала 38ХН3МФА с нормирующим усилителем БС-18-1 и кабелем-удлинителем 9 м для аппаратуры виброконтроля СВКА 2М-15-05" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Датчик близости, диапазон измерений +-1 мм Штанга длиной 425 мм, для канала ОВ, материал вала 38ХН3МФА с нормирующим усилителем БС-18-1 и кабелем-удлинителем 9 м для аппаратуры виброконтроля СВКА 2М-15-05" Кол-во: 1.0

"Позиция 36" "Датчик близости, диапазон измерений +-1 мм Штанга длиной 470 мм, для канала ОВ, материал вала 38ХН3МФА с нормирующим усилителем БС-18-1 и кабелем-удлинителем 9 м для аппаратуры виброконтроля СВКА 2М-15-05" Кол-во: 1.0

"Позиция 37" "Блок контроля и индикации, 5 каналов (1 канал ОС, 4 канала ОВ). Интерфейс RS-485. RS-232, для аппаратуры виброконтроля СВКА 2М-15-05." Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Блок измерительный относительного виброперемещения., Диапазон измерений 250 мкм, Диапазон рабочих частот 101000 Гц, Выходной сигнал 4 - 20 мА, для аппаратуры виброконтроля СВКА 2М-15-05. Крепление в шасси Евромеханика." Кол-во: 2.0

"Позиция 39" "Блок измерительный осевого смещения ротора., Диапазон измерений +-1 мм, Выходной сигнал 4 - 20 мА, для аппаратуры виброконтроля СВКА 2М-15-05. Крепление в шасси Евромеханика." Кол-во: 1.0

"Позиция 40" "Термометр цифровой, 1-канальный термометр цифровой (электронный) малогабаритный. Материал корпуса алюминий. Исполнение общепромышленное. IP65. -10+50С. Госповерка. (9410/М1/t1050/ГП). ГОСТ 6651-2009" Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Пирометр инфракрасный, бесконтактное измерение температуры поверхностей твердых (сыпучих) и жидких сред по их собственному тепловому излучению. Диапазон измерения температуры -18...+1650С. Пределы допускаемой относительной погрешности +-2С (±2%). Разрешающая способность 0,1С до 1000, 1С свыше 1000. Показатель визирования 1:50. Спектральный диапазон 8-14мкм. Коэффициент излучательной способности 0,1-1. Количество ячеек памяти 12шт. Напряжение питания(алкалиновая или NiСd) 9В. Габаритные размеры 220х134х60мм. Температура окружающей среды 0+45С." Кол-во: 1.0

"Позиция 42" "Манометр коррозионностойкий виброустойчивый показывающий, с указателем рабочего давления (сталь). Применяется для измерения давления агрессивных жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред с температурой до 200С. Диаметр корпуса 150 мм; класс точности 1,0; корпус/кольцо байонетное/механизм/чувствительный элемент/штуцер/ трибко-секторный механизм – нержавеющая сталь 08Х17Н13М2; IP65; гидрозаполнение глицерин; без электроконтактной приставки; присоединение – радиальное; стекло – пластиковое безопасное; Резьба присоединения М20х1,5; Диапазон показаний давлений 0-10МПа. Температура окружающей среды 20+60С, температура измеряемой среды 20+100С. Межповерочный интервал 2года. Климатическое исполнение группа Д2 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150. ГОСТ 2405-88" Кол-во: 36.0

"Позиция 43" "Индикатор-течеискатель горючих газов, Тип индикатора – индивидуальный. Способ забора пробы – диффузионный. Принцип действия - термохимический. Предельное содержание определяемого компонента, об. доля %: природный газ - 2,0; сжиженный газ - 1,0; аммиак - 4,0; водород - 1,8; хладон 600а - 0,5. Чувствительность к изменению определяемого компонента, об. доля %: природный газ - 0,01; сжиженный газ - 0,005; аммиак - 0,025; водород - 0,008; хладон 600а - 0,01. Маркировка взрывозащиты 1EXibdIICT6GbX . Время прогрева индикатора не более 60с. Диапазон рабочих температур -40+50С. Степень защиты корпуса IP54. Сигнализация световая, звуковая. Время непрерывный работы индикатора не менее 8ч. Габаритные размеры не более 55x50x125мм. Масса индикатора (с блоком датчика) не более 0,3кг." Кол-во: 5.0

"Позиция 44" "Термопара, для котлов серии «Эконом» АОГВ, АКГВ-11,6 с 01.05.2004 г. Длина от гайки до самого нижнего изгиба 47 см. Материал: медь/латунь" Кол-во: 5.0

"Позиция 45" "Газоанализатор стационарный с выносными блоками датчиков., Токовый выход 4-20 мА; RS485; соединение блоков датчиков с блоком индикации «звезда»; СО:20-100 мг/м3; СН4:0,44-0,88 об. %; 3СН4:0,44-0,88 об. %; 1СО-1СН4 - блоки датчиков общепромышленного исполнения (IP54), 3СН4 - блоки датчиков взрывобезопасного исполнения 'ТВ" с маркировкой взрывозащиты ExibIIBT6, IP53, все сенсоры СН4 -оптические, с тестовым кабелем взрывобезопасным - 1шт, общепромышленным - 1шт. 4-строчный ЖК-дисплей на лицевой панели; встроенная световая, звуковая и цифровая сигнализация. Питание ~220В. Соответствуют требованиям ПРАВИЛ безопасности Госгортехнадзора России для газовых котельных (РД 12—341—00) и (ПБ 12—368—00). ГОСТ 13320-81." Кол-во: 3.0

"Позиция 46" "Датчик избыточного давления, Общепромышленное назначение, взрывозащищенное исполнение (взрывонепроницаемая оболочка Вн) 1ExdIIBT4GbX, с материалами, контактирующими с рабочей средой титан ВТ1-0 (мембрана) и сталь 12Х18Н10Т (присоединительные части), с микропроцессорным электронным преобразователем со встроенным ЖКИ, с возможностью подсветки ЖКИ, с выходным токовым сигналом в диапазоне от 4 до 20 мА и цифровым сигналом на базе HART-протокола, с видом климатического исполнения УХЛ1 (диапазон рабочих температур -60+40С), с пределом допускаемой основной приведенной погрешности датчика +-0,25 %, с верхним пределом измерений 100кгс/см2, с выходным токовым сигналом 4-20мА, с кронштейном К4 для монтажа на панели или стене, с кабельным вводом для бронированного кабеля 20-БК-М20-СТ-2-ЕХ. IP67. Для подключения имеет сальниковый кабельный ввод. Мощность, потребляемая от источника питания не более 1,5Вт. IP67. Средняя наработка на отказ не менее 150000ч. Межповер. инт. 5лет. ГОСТ 22520-85" Кол-во: 2.0

"Позиция 47" "Измеритель сопротивления заземления, 0-200 Ом. Вариант измерения: 2 линии /3 линии. Испытательное напряжение 0-200В. Точность измерения +-2%. Диапазон измерений: 0-1.999Ом, 0-19.99Ом, 0-199.9Ом. Точность +-2% +-0.02Ом (2Ом), +-2% +-0.1Ом (20Ом), +-2% +-3 знач (200Ом). Разрешение 0.001Ом (2Ом), 0.01Ом (20Ом), 0.1Ом (200Ом). Точность напряжения 0.2 % +-5 знач. Разрешение напряжения 0.1В. Рабочий диапазон температур 0+40С. Габариты 163х135х79мм. ГОСТ 22261-94" Кол-во: 1.0

"Позиция 48" "Узел управления, электропневматич. 24В; для дистанц. и местн. (ручн.) упр-я операциями по откр. и закр. кранов с Ду 50-1400мм на давл. раб. среды до 10МПа с одноврем. сигнализ. крайних положений запорного органа крана. Диаметр условного прохода клапана 9мм. Вых. сигнал: Пневматич., дискретный, равный давлению питания. Кол-во пневматич. сигналов на выходе 2 (открытие, закрытие). Монтаж на приводе крана. Раб. диап. -60+55С. «Взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIAT3. Габариты 305х200х240мм. Присоединит. размеры 220х36мм. Присоединит. размеры между отверстиями для пневмоподключ. к приводу 220мм. IP54. Режим работы электромагнитов – длительный, ПВ 100%. Диап. диаметров бронированного кабеля (без брони) 6,5-13,5мм. Мощность, потребл. 1 эл-магнитом при номин. напряж. вход. сигнала и темп.окр.среды (20+-5)С, 20+-0,5Вт. Без фильтра. Встроен. сигнализ. крайних положений. Темп. класс Т3, может раб. во взрывоопасных зонах класса 1 и 2, где возможно образ-е взрывоопасной смеси категории IIA и IIB." Кол-во: 18.0

"Позиция 49" "Термометр контактный, В комплекте: зонд погружаемый (150мм, -40+200С, Тепловая инерция 6с. Пределы допускаемой основной погрешности: абсолютной +-2С от -40 до +100С, относительной +-(1+ед.наим.разряда)% свыше +100С) - 1шт, чехол - 1шт, аккумуляторы АА - 2шт. Относительная погрешность +-1% +ед.мл.разр. Цена единицы младшего разряда 1С. Предназначен для измерения температуры различных сред путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Экспл. -20+50С. Межповерочный интервал 2года. ГОСТ 6651-2009" Кол-во: 1.0

"Позиция 50" "Термогигрометр, с кронштейном. Измерительный преобразователь установлен на блоке индикации. С регистрацией измеренных значений и каналом измерения атмосферного давления. Диапазон измерений относительной влажности 0-98%, температуры 0+60С, атмосферного давления 700-1100гПа. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности при 23С в диапазоне 0-90% не более 2%, в диапазоне 90-98% не более 3%. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры не более0.3С. Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения атмосферного давления не более2,5гПа. ГОСТ 12997-84" Кол-во: 1.0

"Позиция 51" "Сенсор термокаталитический, Преобразователь концентрации горючих газов: метана (СН4), пропана (С3Н8), гексана (С6Н14), оксида углерода (СО) предназначен для преобразования величины концентрации в воздухе анализируемого газа в величину электрического напряжения. СН4 0-3 %об., термокаталитический, контроль СН4 как горючего газа. С3Н8 0-1 %об, С6Н14 0-20 мг/л, СО 0-6 %об. Функциональная зависимость тока от концентрации линейная. Ток потребления не более 135мА. Габариты, (диаметр х высота) 10х19мм. Для газоанализатора Хоббит-Т/ОКА. Коэффициент преобразования, не менее: 20мВ/об% (СН4), 60мВ/об% (С3Н8), 2мВ/мг/л(С6Н14), 12мВ/об% (СО). Масса сенсора не более 4г." Кол-во: 2.0

"Позиция 52" "Комплект визуально-измерит. контроля (ВИК)., В сост: Линейка измерит. металл 150 мм ГОСТ427-75 СТИЗ, Линейка измерит. металл. 300 мм ГОСТ427-75 СТИЗ, Штангенциркуль 125/150мм (Погреш. +-0,03) с опорой для контр. глубины точечной, Угольник слесарный поверочный 60х100, Набор радиусных шаблонов №2, №3, Набор щупов №4, Универсальный шаблон сварщика УШС-3, Шаблон Ушерова-Маршака, Шаблон Красовского УШК-1, Лупа измерительная (10х, измерит.шкала 15мм, цд 0,1мм, погреш. +-0,02), Складная лупа (2,5х, d линзы 37мм, фокус. расст.100мм, линенй.поле зр. 95мм), Складная лупа (7х, фокус.расст. 35,7мм,линейн.поле зр. 23мм), Рулетка 5мх25мм (обрезин) c магнитом, Фонарь (налобный, светодиод., 3 режима (5/30лм,SOS) (с батарейками), IPX4) , запас. батарейки мизинч. 2 шт., Фонарик ручн. (светодиод., длина 94мм, корпус алюм, с батарейкой), запас.батарейка пальч. 1 шт., Фотоаппарат, Маркер по металлу желт. 1шт., черн. 1 шт., Зеркало телескопич. с магнитом, Инструкция РД, Сумка, Ручка." Кол-во: 8.0

"Позиция 53" "Мегаомметр, Диапазон измерений от 0 до 10000 МОм; Выходное напряжение на зажимах 500 ± 50 В, 1000 ± 100 В, 2500 ± 250 В. Время установления показаний не превышает 15с. Режим работы прерывистый: измерение – 1 мин , пауза – 2 мин. Питание от встроенного электромеханического генератора, скорость вращения ручки 120-144 об/мин. Скорость вращения рукоятки генератора 122+2 оборотов в минуту. Диапазон рабочих температур -30+50С. Относительная влажность при 30С без конденсации — до 90%. Масса не более 2.2 кг, габариты не более 150х130х200мм. ГОСТ 22261-94" Кол-во: 1.0

"Позиция 54" "Газоанализатор, На кислород с выносным датчиком на кабеле длиной 1,5м. Диапазон измерений 0-30% об. доли. Диапазон показаний 0-45% об. доли.Пороги срабатывания, устан. при выпуске из пр-ва: Порог1 – 5(на повышение), Порог2 – 1(на понижение). Время установки показ. 60с. Погрешность +-(0,4 + 0,05Свх) об.долей, % (Свх – знач. концентр. определ. компонента на входе г/а, об.доля, %).Тип г/а – индивидуальный. Способ забора пробы – принудительный (за счет избыточного давления на входе в датчик). Принцип действия – электрохимический. Уровень звукового давления оси акустического излучателя не менее 70дБ. Маркировка взрывозащиты 1Еx ib IIC T6 Х. Диапазон рабочих температур -40+60С. Степень защиты корпуса IP68. Виды сигнализации звуковая, световая, вибросигнал. Диапазон относительной влажности окружающей среды при температуре 35С - от 30 до 95% без конденсации влаги. Время непрерывной работы не менее 500ч. Межповерочный интервал 12мес. Межкалибровочный интервал – 6 месяцев. ГОСТ 13320-81" Кол-во: 1.0

"Позиция 55" "Прибор настройки универсальный, Напряжение питания = 5 В от порта USB компьютера;Максимальный ток 30 мА;IP30;Масса без провода USB 84 г.;Для работы с преобразоват. давления UPT;Интерфейс связи с компьютером: USB. Интерфейс связи с датчиком: двухпров. линия, протокол (НМК01)" Кол-во: 1.0

"Позиция 56" "Сигнализатор уровня потока термодифференциальный, Длина погруж. зонда L=300мм, диап. температур контролир.среды А3(- 50..+180С, L1-170мм- длина непогруж.зонда). Присоед. к проц. резьба NPT3/4, каб.ввод для небронир. кабеля d6,5-13,9мм и для бронир. (экранир.) кабеля соотв. данным диаметрам. 1ЕхdIIBT5, IP66, tокр.ср. -40+50С. Давл. среды до 16МПа. Диап. скоростей потока: для жидких сред 0,003-1,5м/с; для газообр.сред 0,3-150м/с. Время устан.выход. сигналов не более: после подачи напряж. пит. 1 мин; после контакта чувств.эл-та с контролир.средой 0,5-5с. Диап.регулир. задержки срабат-я выход. реле: 1й предел 0-60с (настроен на 1с). Точность срабат-я сигнализ.по уровню не более +-2,5мм. Выход. сигнал «сухой контакт», 2 релейн.выхода. Положение переключателей диапазонов 2-4 макс.чувст-ть. Тип контролир. среды: слабый поток газообр.сред. Уставка срабат. по скорости потока воздуха 0,9м/с. Пит. сеть перем.тока 198-242В, номин.220В 50Гцист.пит.пост.тока 18-36В/21,6-26,4В, номин. 24+-2,4В." Кол-во: 1.0

"Позиция 57" "Толщиномер-гребенка неотвердевшего слоя краски, Диапазон толщин 10-4000мкм, для толщинометрии неотвердевших лакокрасочных покрытий на плоских и цилиндрических изделиях. Представляет из себя шаблон, изготовленный из пластины нержавеющей стали. Габариты 75х1х75мм. Шаг измерения, мкм (В диапазоне, мкм): 10(10-50), 10(60-100), 20(120-200), 25(225-300), 50 (300-350), 50(400-600), 100(700-800), 200(1000-1200), 200(1400-2000), 300(2200-2500), 1000(3000-4000). ГОСТ P51694" Кол-во: 1.0

"Позиция 58" "Сигнализатор прохождения очистного устройства, для монтажа в грунт в составе: датчик сигнализатора с клеммным отсеком (d32х754мм, подключение кабелем КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 диаметр наружный с броней 13,4мм) -1шт; блок питания и регистрации в комплекте с DIN-рельсой 35мм (IP20, УХЛ3 -20+50С, Питание от сети 18-30В DC. Выходное напряжение холостого хода 15В. Выходной ток 40-100мА. Потребляемая мощность 6ВА.) -1шт; -пресс-клещи -1шт; герметик Пуласт -1компл; комплект материалов для герметизации -1компл; прижим хомут-стяжка на трубу Ду1420 -2шт. 1Ех d IIC T6 Gb. Корпус датчика сигнализатора из нержавеющей стали, IP66/IP68. Датчик оснащен приемным акустическим каналом. Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. У1 (-50+50С). Точность определения момента прохождения ВТО места установки датчика +-3с. Максимальное расстояние между датчиком и вторичным блокомне более 1800м. ГОСТ 30852.0-2002" Кол-во: 10.0

"Позиция 59" "Газоанализатор стационарный с выносными блоками датчиков., Токовый выход 4-20 мА; RS485; соединение блоков датчиков с блоком индикации «звезда»; СО:20-100 мг/м3; СН4:0,44-0,88 об. %; 5СН4:0,44-0,88 об. %; 1СО-1СН4 - блоки датчиков общепромышленного исполнения (IP54), 5СН4 - блоки датчиков взрывобезопасного исполнения 'ТВ" с маркировкой взрывозащиты ExibIIBT6, IP53, все сенсоры СН4 -оптические, с тестовым кабелем взрывобезопасным - 1шт, общепромышленным - 1шт. 4-строчный ЖК-дисплей на лицевой панели; встроенная световая, звуковая и цифровая сигнализация. Питание ~220В. Соответствуют требованиям ПРАВИЛ безопасности Госгортехнадзора России для газовых котельных (РД 12—341—00) и (ПБ 12—368—00). ГОСТ 13320-81." Кол-во: 1.0

"Позиция 60" "Сигнализатор перепада давления, Руст=0,15МПа. Предназначен для коммутации электрич. цепей при достижении заданных значений перепада давления (уставки срабатывания) и обратного переключения контактной группы при изменении перепада давления на величину дифференциала. УХЛ1.1 Диапазон рабочих температур -50+70С. «Взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIBT4. IP65. Имеет один замыкающий и один размыкающий контакт. Контакты обеспечивают коммутацию активной и индуктивной нагрузки с током 1-100мA при напряжении 20-30В. Рmax 12МПа. Дифференциал Д не более 0,3МПа. Погрешность давления срабатывания +-0,02МПа. Первое исполнение (срабатывание сигнализатора происходит при увелич. перепада давл. до величины давл. уставки срабатывания). Диапазон уставки срабатывания Руст 0,15-0,5МПа. Падение давления в камерах приёма давления не более 400Па/с." Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "Гигрометр психрометрический, Для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях. С поверкой. Диапазон измерения температуры сухого термометра +15+40C. Диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур: от 20% до 90% при температуре: от +26C до +40C; от 40% до 90% при температуре: от +23C до +26C; от 54% до 90% при температуре: от +20C до +23C. Цена деления: 0,2C. Термометрическая жидкость - толуол. Высота 275 мм, ширина 120 мм, толщина 50 мм. Межповерочный интервал: 2 года." Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Комплект датчиков-реле температуры в составе: датчик-реле температуры Б-15.976.48, датчик температуры А-17.284.02 (А-15.637.76 )" Кол-во: 2.0

"Позиция 63" "Сигнализатор утечки топливного газа, Величина срабатывания по перепаду 0,02кгс/см2. Рабочее давление 40кгс/см2. Погрешность 0,004кгс/см2. Питание 27В. Коммутируемый ток при индуктивно-омической нагрузке - 0,5А. Габариты 86х78х62мм. Температура окружающей среды -50+150С. Вибрация в диапазоне частот 5-2000 Гц: амплитудой смещения 5мм; с ускорением 30g. Назначение - выдача электрического сигнала (замыкание электрический цепи) при повышении перепада давлений рабочей среды в системе до определенной величины." Кол-во: 4.0

"Позиция 64" "Датчик-реле уровня, со стержневым датчиком исполнения 2 с электродами длинами 1,1; 1,1; 1,1м, рабочим избыточным давлением контролируемой среды до 2,5МПа, температурой контролируемой среды до +80С, напряжением питания 220В частотой 50Гц, климатического исполнения УХЛ4, степени защиты IP54. Материал электрода, погружаемого в контролируемую среду - Сталь 12Х18Н10Т. Материал изолятора – Полиэтилен ГОСТ 16388-85. Удельная электрическая проводимость не менее 0,015См/м. Выходной сигнал релейный, нагрузка на контакты выходного реле ток от 0,005 до 8 А, частотой 50, 60Гц, напряжение от 5 до 400В переменного тока и от 5 до 300В постоянного тока. Потребляемая мощность не более 12 ВА. Напряжение на электродах не более 6 В переменного тока." Кол-во: 4.0

"Позиция 65" "Сигнализатор избыточного давления малогабаритный теплостойкий, Давление срабатывания 6кгс/см2. Замыкание или размыкание электрической цепи при достижении в системе заданных величин избыточного давления нейтральных жидкостей и газов, а также жидкости НГЖ, масла МС-8РК. Нормально замкнутые контакты (срабатывает при повышении давления). Напряжение коммутируемой цепи 27В. Коммутируемый ток: при омической нагрузке 1,5А, при индуктивно-омической нагрузке 0,5А. Рабочая температура окружающей среды -60+180С. Ресурс работы 30000ч. Срок службы 30лет. Габариты 48x58x32мм. Диапазон регулирования 6-8МПа. Рабочее давление 60кгс/см2, перегрузочное 70кгс/см2. Погрешность +-0,4кгс/см2 (-60+120С). Для ДР-59Л, ГПА-16МГ." Кол-во: 1.0

"Позиция 66" "Сигнализатор перепада давления, Руст=0,04МПа. Предназначен для коммутации электрич. цепей при достижении заданных значений перепада давления (уставки срабатывания) и обратного переключения контактной группы при изменении перепада давления на величину дифференциала. УХЛ1.1 Диапазон рабочих температур -50+70С. «Взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIBT4. IP65. Имеет один замыкающий и один размыкающий контакт. Контакты обеспечивают коммутацию активной и индуктивной нагрузки с током 1-100мA при напряжении 20-30В. Рmax 8МПа. Дифференциал Д не более 0,05МПа. Погрешность давления срабатывания +-0,01МПа. Второе исполнение (срабатывание сигнализатора происходит при уменьш. перепада давл. до величины давл. уставки срабатывания). Диапазон уставки срабатывания Руст 0,04-0,15МПа. Падение давления в камерах приёма давления не более 400Па/с." Кол-во: 2.0

"Позиция 67" "Мегаомметр цифровой, с калибровкой. Измерение сопротивления 0 - 99.9 МОм, 100 - 999 МОм, 1 - 9.99 ГОм, 10 - 99.9 ГОм, 100 - 1000 ГОм. Тестовое напряжение 500 В / 1000 В / 2500 В / 5000 В (ручной выбор) В. Погрешность +-5%+3ед. (от 0 до 99.9 ГОМ); +-20% (от 100 до 1000 ГОм) %. Питание батареи LR14 1.5В 8шт. t эксплуат. 0+40C/ Габариты 213х153х95мм. Ток нагрузки 1-1.2мА. Измерение переменного и постоянного тока 30-600В, 50/60Гц; разрешение 1В; погрешность +-2%+3ед. Перегрузочная способность 1200В AC в течение 10с. (измерение сопротивления), 720В AC в течение 10с. (измерение напряжения). Доп. функции: Измерение индекса поляризации, Графическая шкала, Таймер измерений. Быстродействие: до 10 в сек. Электронный дисплей жидкокристаллический, с подсветкой. Ток потребления 40-800мА. Время работы от батарей до 15ч. Интерфейс USB2.0. Обладает функциями измерения постоянного и переменного напряжения в диапазоне 30 до 600 вольт, индекса поляризации и таймером." Кол-во: 1.0

"Позиция 68" "Дальномер лазерный, Представляет собой двухканальный оптико-электронный прибор для измерения дальности, в котором зрительный канал совмещен с каналом импульсного лазерного излучателя. Увеличение 6х. Диаметр объектива 24мм. Поле зрения 7град. Удаление выходного зрачка 14мм. Диаметр выходного зрачка 4мм. Мин. дистанция фокусировки 5м. Макс. дальность измерения 1000м. Мин. дальность измерения 5м. Точность измерения ±1м. Диапазон измерения скорости 5-100 км/ч. Точность измерения скорости +-5км/ч. Длина волны лазера 905нм Автоматическое отключение питания 20с. Напряжение питания 3В. Тип батареи CR2. Ресурс батареи (без ИК) 3000ч. Рабочая температура -10+45С. Класс защищенности (по IEC 60529) IPX5. Габариты 98x75x54мм." Кол-во: 9.0

"Позиция 69" "Счетчик электроэнергии, 230В; 5(60)А; класс точности 1,0; оптопорт, CSD/GSM/GPRS, подсветка ЖКИ, управление нагрузкой (встроенное силовое реле). Однофазный многотарифный. Предназначен для однонаправленного многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в двухпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных систем АСКУЭ. Предназначен для эксплуатации внутри закрытых помещений и в местах, имеющих защиту от влияния окружающей среды (в шкафах, в щитках). 4 тарифа. Межповерочный интервал 16лет. Габариты (ДхШхВ) 150x73x210мм. ГОСТ Р 52320-2005" Кол-во: 2.0

"Позиция 70" "Тестер емкости АКБ, Тип аккумуляторов: свинцово-кислотные с номинальным напряжением 12В, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1). Диапазон напряжений АКБ, обеспечивающий возможность оценки его технического состояния 12,6-13,9В. Диапазон остаточной ёмкости АКБ, обеспечивающий возможность оценки его технического состояния 0,1-120Ач. Длительность процесса оценки технического состояния не более 15с. Габаритные размеры корпуса тестера 210х110х41мм. Масса, кг, не более НЕТТО (БРУТТО) 0,2 (0,3). Цифровой дисплей; тестер полностью автоматический; не требует калибровки или выбора диапазона измерений." Кол-во: 7.0

"Позиция 71" "Комплект визуально-измерительного контроля, с калибровкой. В составе: линейка стальная 300 мм; штангенциркуль ШЦ I-125-0,1 ГОСТ 166-89; угольник поверочный УП 160х100 кл.1; шаблон радиусный №1; шаблон радиусный №3; набор щупов №4 70 мм; универсальный шаблон сварщика УШС-3; Уровень монтажный 250 мм; лупа просмотровая 1-4х складная; лупа просмотровая асферическая 7x; рулетка Р-5 м; фонарик; маркер по металлу; зеркало с телескопической ручкой; сумка-папка; паспорт со свидетельством о калибровке в комплекте." Кол-во: 9.0

"Позиция 72" "Сигнализатор опасного напряжения бесконтактный касочный, с диапазоном измерения напряжения от 6 до 10кВ переменного тока со звуковой индикацией. Расстояние срабатывания до проводов ВЛ, находящихся под напряжением 6-10 кВ не менее 2м. Продолжительность работы сигнализатора напряжения от одного элемента питания не менее 12мес. Номинальное напряжение источника питания (дисковый литиевый элемент типа CR2450) 3В. Масса сигнализатора напряжения (без каски) не более 75г. Температурный диапазон -45+40С. Срок службы не менее 6лет." Кол-во: 4.0

"Позиция 73" "Указатель высокого напряжения, (исполнение 1) 6-10 кВ — указатель высокого напряжения комбинированный (с курсовым фонарем). Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация контактной части 1,5кВ. Максимальное рабочее напряжение 10кВ. Интервал между касанием токоведущих частей при номинальном напряжении и первой вспышкой не более 1с. То же, на деревянной опоре ВЛ не более 1с. Интервал между первой и последующими вспышками при номинальном напряжении не более 1с. То же, на деревянной опоре ВЛ не более 1с. Длина указателя в собранном виде 0,825м. Виды индикации контактной части - световая импульсная, прерывисто-звуковая и тактильная (вибрация корпуса). бесконтактной части - световая (светодиод), прерывисто-звуковая и тактильная (вибрация корпуса). Напряжение питания 3В (1литиевый элемент CR(DL)123)." Кол-во: 1.0

"Позиция 74" "Газоанализатор, на кислород. Диапазон измерений 0-30% объемной доли. Диапазон показаний 0-45% объемной доли. Пороги срабатывания по умолчанию: №1 - 23 (на повышение), №2 - 18 (на понижение). Погрешность +-3 %. Маркировка взрывозащиты 1ЕxibIICT6Х. Диапазон рабочих температур -40+60С. Степень защиты корпуса IP68. Виды сигнализации: звуковая, световая, вибросигнал. Время непрерывной работы 500ч. Непрерывное время работы без корректировки показаний 6 месяцев. Межповерочный интервал – 12 месяцев. Габаритные размеры (длина х ширина х высота) 55х35х105мм. Тип газоанализатора – индивидуальный. Способ забора пробы - диффузионный. Принцип действия – электрохимический. ГОСТ 13320-81" Кол-во: 3.0

"Позиция 75" "Дифманометр стрелочный показывающий, Верхний предел измерения перепада давления 4кПа. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление 1,6МПа. кл.т.1,5. У3(-40+70С). IP55. С вентильным блоком и кронштейном. Температура рабочей среды -30+60С. Межповерочный интервал 1 год. Для измерения и контроля перепада давления различных газов, неагрессивных по отношению к примененным конструкционным материалам, на счетчиках газа, газовых фильтрах, струевыпрямителях и других устройствах с целью контроля их технического состояния и степени загрязнения, а также в других системах, находящихся под давлением, где требуется измерение перепада давления." Кол-во: 1.0

"Позиция 76" "Тягонапоромер мембранный показывающий, Диапазон показаний (-0,3+0,3)кПа. Класс точности 1,5. Климатическое исполнение У3 (для работы при температуре -50+60С). Степень защиты IP40. Габариты не более 72х144х175мм. Межповерочный интервал 2года." Кол-во: 2.0

"Позиция 77" "Мегаомметр, 100КОм-100ГОм; 100...2500В. Испытательное напряжение 100 / 500 / 1000 / 2500В или настраиваемое пользователем с шагом 50В. Диапазоны измерения сопротивления 10 ГОм (100-450В) / 100 ГОм (100-2500В) / 200 ГОм (2500В) ± 3% измеренного значения. Предел измерения переменного напряжения 400В. Источник питания: Сетевой адаптер, аккумуляторная батарея. Размер 280(Д)х145(Ш)х65(Г)мм. Измерение коэфф. диэлектрич. абсорбции; измерение индекса поляризации; проверка цепи на наличие постороннего напряжения; измерение величины перемен. напряжения TRUE RMS 2-600В; большой цифровой морозоустойч. LCD дисплей; работа в диалоговом режиме; USB подключение к ПК; встроен. память для сохранения результатов измерений; автоматическое отключение после окончания измерений; маленький ток потребления позвол. проводить до 1200 измер. от 1 заряда аккум; питание от перезаряж. аккум. или внешнего источника; удобный противоударный корпус; удобная сумка для переноски прибора и принадлежностей. ГОСТ14014-91" Кол-во: 3.0

"Позиция 78" "Газоанализатор, с термокаталитическим сенсором (метан), телескопической штангой (состоит из ручки, трубки полиуретановой (L=1м) и фильтрующего отсека. Полная длина 90см); диапазон показаний: объемная доля СН4 0-5,00%, диапазон измерений: объемная доля СН4 0-2,50%, порог срабатывания сигнализации: объемная доля СН4 1,00%, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности: объемная доля СН4, +-0,25%, пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания сигнализации: объемная доля СН4 +-0,05%, время выхода на 90% значение показаний не более 10с, время прогрева не более 20с, напряжение питания от 4,2 до 6,0В, потребляемая мощность не более 3,0ВА, номинальная производительность микронасоса не менее 0,3 л/мин, 1Ex[ib]dsIICT5. Интерфейс USB. Экспл. -35+50С. ГОСТ 12997-84" Кол-во: 17.0

"Позиция 79" "Пирометр инфракрасный, С поверкой, металлический корпус. К41. 5 замеров в секунду, разрешение 0.1 градуса Цельсия. Лазерный целеуказатель, сигнализация превышения пороговой температуры. Диапазон измерения температуры: -50+350С. Диапазон рабочих температур -40+50С. Погрешность измерения: 0,5...3С. Время измерения: менее 0,2сек. Разрешение: 0.1С. Показатель визирования: 1:5. Коэффициент излучательной способности фиксированный 0,95. Спектральный диапазон 8-14мкм. Световая сигнализация превышения порога. Звуковая сигнализация. Вибрационная сигнализация. Габариты 140х57х26мм. ГОСТ 28243-89" Кол-во: 1.0

"Позиция 80" "Щуп, 860мм для установки преобразователя на маслобаке ГПА-Ц-6,3/56М." Кол-во: 1.0

"Позиция 81" "Фазоуказатель, индикация последовательности чередования фаз; индикация соотношения межфазных напряжений: перекос фаз, отсутствие напряжения на фазе. В компл. с зажимами типа «Крокодил» - 3шт. IP40. Диапазон межфазных напряжений 150-2500В. Потребляемый ток по каждой фазе, не более, 3мА. Диапазон рабочих частот 40-60Гц. Время непрерывной работы в нормальных условиях, не менее 8ч. Номинальное напряжение питания 9 В (батарея типа «Крона»). Габариты не более 90х32х145мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 82" "Устройство контроля массы, Напряжение 11-30 В. Порог срабатывания от первоначальной заправленной массы ГОТВ не более 5%. . Обычное исполнение (общепромышленное). IP65. Температура окружающей среды в процессе эксплуатации от -20 до +55С. Габариты 115х82х31 мм. Время выдачи сигнала «УТЕЧКА» во внешнюю цепь, при падении массы ГОТВ ниже порогового, не более 360сек. Диаметр кабеля 5...7мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 83" "Указатель высокого напряжения, 110кВ. Комбинированный контактно-бесконтактный 10, 35,110кВ. Напряжение индикации не более2,5кВ. Кол-во звеньев в раб. сост. (вкл. рукоятку) 1 (10,35кВ), 2 (110кВ). Длина изолирующей части, не менее 850мм (10,35кВ), 1650мм (110кВ). Длина рукоятки 200мм (10,35кВ), 600мм (110кВ). Общая длина указателя в сборе 1400мм (10,35кВ), 2670мм (110кВ). Виды индикации контактной части световая: импульсная, двухцветная, звуковая: прерывистая; бесконтактной части световая: импульсная, одноцветная, звуковая: прерывистая. Напряж. питания контактной и бесконтактной части 3В. Раб. ток: контактная часть 7мА, бесконтактная 1 мА. Чувствительность бесконтактной части при работе на110 электроустановках для 10кВ не менее 1,2м, для 35 кВ не менее 3м, для 110кВ не менее 4м. Расстояние до проводов воздушных линий, на котором включается сигнализация бесконтактной части: на ВЛ 10кВ 2-3м (при повышении чувствительности бесконтактной части – до 15м), на ВЛ 35кВ 10м, на ВЛ 110кВ 20м." Кол-во: 1.0

"Позиция 84" "Указатель высокого напряжения, со встроенным устройством самопроверки и трубкой фазировки. Диапазон напряжения 6-10кВ. Частота 50(60)Гц. Напряжение зажигания 1,5кВ. Число звеньев 2. Длина рукоятки 120мм. Длина изолирующей части 310мм. Общая длина 740мм. Габаритные размеры 740х56х56мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 85" "Указатель конечного положения, Для дискрет. электр. сигнализ. крайних полож. запорного органа крана Ду50-300мм. Обеспеч. рег-ю 2х кр-х пол-ий запор.органа крана в диап. угла поворота вала (90+-5)град. Управляющие эл-ты-2 микропереключателя, устан. в переключатели. Два крайних полож-я запорного органа крана«Открыто»и«Закрыто»отслеживаются поворотом вала указателя от момента срабатывания микропереключателей с точностью +-1,5град. Может коммутировать элект-е цепи пост.тока при активной нагрузке с пар-ми:мощность,не более20Вт; напряжение, не более220В;ток,не более1,0А.1кабельн.ввод.Наружный диаметр соединит. кабеля для подключения внешних цепей(со снятой броней)6-12мм.Макс.допустимая длина линии связи между указателем и блоком управления2000м.«Взрывонепроницаемая оболочка»1ExdIIBT4.IP66.Рабочий диапазон температур -60+55С.Масса не более1,5кг.Габариты не более222х153х123мм.Средний ресурс не более1х10(4)циклов.Сред.срок службы до списания не более40лет.Возможна установка наось привода крана" Кол-во: 5.0

"Позиция 86" "Сигнализатор избыточного давления теплостойкий виброустойчивый, Давление срабатывания 2 кгс/см2. Замыкание или размыкание электрической цепи при достижении в системе заданных величин избыточного давления нейтральных жидкостей и газов, а также жидкости НГЖ, масла МС-8РК. Нормально разомкнутые контакты (срабатывает при понижении давления). Напряжение коммутируемой цепи 27В. Коммутируемый ток: при омической нагрузке 1,5А, при индуктивной нагрузке 0,5А. Рабочая температура окружающей среды -60+180С. Вибрация в диапазоне частот 10-5000 Гц. Ресурс работы 30000ч. Срок службы 30лет. Габариты d60x105мм. Рабочее давление 12кгс/см2, перегрузочное 12кгс/см2. Погрешность +-0,3кгс/см2." Кол-во: 1.0

"Позиция 87" "Преобразователь давления измерительный, Корпус из нерж.стали IP67; диап.измер.избыт.давления 0-5кПа; исполнение с жёстким удлинителем зонда для крепления в УПК, измерит.мембрана без покрытия; кабельный ввод для кабеля d 8-13мм, вилка пластмассовая угловая; 0ExiaIICT6 X искробезопасная эл.цепь; Lзонда 725мм. В комл.: узел подвижн. крепления преобраз-ля (FL22.01.00.00-1000062-03); кожух защитный (FL.24.00.00.02). Номин.напряж.пит. 24В пост. тока, допустимы длит. отклон. в пределах -25+30%. Потребл. мощность при номин.напряж.пит. не более 0,7Вт. 2провод.подкл. (токовая петля, пассивный, питание выходной цепи от внеш.ист.). Обновл. рез-та измер.и знач.вых. токового сигнала 500мс (2р в сек). Тконтролир.среды на измерит.мембране -40+80С. Токр.возд. -40+80С. Предел допустимой осн.приведён. погреш. 0,25%. Выходной сигнал токовый 4-20мА и цифровой HART. Мембрана нерж.сталь AISI 316L, стойкая к контролир.среде. Сред. срок службы 25лет. Средняя наработка на отказ 155 000 ч. Межповер.инт. 5 лет." Кол-во: 2.0

"Позиция 88" "Мегаомметр, 50 КОм-10 ГОм; 100...2500 В.Испытательное напряжение 100 / 500 / 1000 / 2500В или настраиваемое пользователем с шагом 50В. Диапазоны измерения сопротивления 10 ГОм (100-450В) / 100 ГОм (100-2500В) / 200 ГОм (2500В) ± 3% измеренного значения. Предел измерения переменного напряжения 400В. Источник питания: Сетевой адаптер, аккумуляторная батарея. Размер 280(Д)х145(Ш)х65(Г)мм. проверка цепи на наличие постороннего напряжения; измерение величины переменного напряжения TRUE RMS 2-600В; большой цифровой морозоустойчивый LCD дисплей; работа в диалоговом режиме; встроеная память для сохранения результатов измерений; автоматическое отключение после окончания измерений; маленький ток потребления позволяет проводить до 1200 измерений от 1 заряда аккумулятора; удобный противоударный корпус; удобная сумка для переноски прибора и принадлежностей. ГОСТ 14014-91" Кол-во: 2.0

"Позиция 89" "Катушка соленоида, 30 Ом, 24В, для узлов управления ЭПУУ-4, 5, 6, 6-2" Кол-во: 3.0

"Позиция 90" "Блок питания и сигнализации, Искробезопасный [Exib]IIC одноканальный с 3-мя порогами сигнализации без цифровой индикации, без токового выхода, со звуковой сигнализацией. Напряжение питания 220В. Потребляемая мощность 10ВА. Выходное напряжение 16В (ток ограничения 200 мА). Температура окружающей среды +1 / +50С. Степень защиты IP20. 1 токовый вход (канал), 4 релейных выхода. Высота 250 мм, ширина - 66 мм; длина - 145 мм, 2 кг; Применяется в системах контроля параметров на различных промышленных объектах; питания и сбора информации от выносных датчиков-газоанализаторов с унифицированным выходным сигналом, обработки принятой информации, выдачи звуковой сигнализации при превышении (или уменьшении) заданного уровня сигнала. ГОСТ Р 52931-2008" Кол-во: 1.0

"Позиция 91" "Толщиномер, с цвет.индикатором с преобразователем (широкодиапазон. раздельно-совмещ. Диап.измер.толщин по КУСОТ-180, 1-200мм; Раб.частота 5МГц +-5%. d контакт.поверх. не более 12мм. Мин.радиус R контролир.изделия при толщине стенки S, R10 S2 мм. Макс. знач.шерох-ти со стор. установки преобраз-ля, 120мкм. d12х25мм П112-5-10/2-А-02). Диапазон толщиномера, Т, 0,5-300мм (Завис. от хар-к контр. материала и типа преобраз.). Скорость распростр.УЗ 1000–9000м/с. Осн.погреш. +-(0,002Т+0,05)мм. Темп. -20+50С. 120х54х20мм. Встроенный Li-Ion аккум. Диап.регул.чувств-ти 23дб. Авт.опред.типа подкл. преобраз.; цвет. высококонтр.графич. дисплей TFT 2,4”, 320х240 пикселей; возм. хран. до 30 настроек и до 500 рез-тов, с возм. просмотра и передачи по каналу USB в комп; возм. подкл. преобраз.без встроен.памяти; цифр. (с пом.кнопок) регулировка чувствит-ти. Измерение толщины изделий из метал. и неметал. материалов; в т. ч. сильно корродированных, изъеденных, с накипью и т.д." Кол-во: 1.0

"Позиция 92" "Указатель конечного положения, Для дискрет. электр. сигнализ. крайних полож. запорного органа кранаДу150-1400мм. Обеспеч. рег-ю 2х кр-х пол-ий запор.органа крана в диап. угла поворота вала (90+-5)град.Управляющие эл-ты-два постоянных магнита цилиндрической формы,уст-е в магнитной системе.Два крайних полож-я запорного органа крана«Открыто»и«Закрыто»отслеживаются поворотом вала указателя от момента срабатывания герконов с точ-ю«Da» =+-1,5 °Может коммутировать элект-е цепи пост.тока при активной нагрузке с пар-ми:мощность,не более30Вт; напряжение, не более220В;ток,не более1,0А.1кабельн.ввод.Наружный диаметр соединит. кабеля для подключения внешних цепей(со снятой броней)6,0 –12,0мм.Макс.допустимая длина линии связи междуУКПиблоком управления2000м.«Взрывонепроницаемая оболочка»1ExdIIBT4.IP66.Рабочий диапазон температур -60+55С.Массане более4,2кг.Габариты не более178х150х340мм.Средний ресурс не более1х104 циклов.Сред.срокслужбы до списания не более40лет.Возможнаустановка наось приводакрана" Кол-во: 18.0

"Позиция 93" "Узел управления, 24В; электропневматический. Предназначен для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию кранов с условным проходом Ду 50-150мм на давление рабочей среды до 10МПа с одновременной сигнализацией крайних положений запорного органа крана. Диаметр условного прохода клапана 0,8мм. Выходной сигнал: Пневматический, дискретный, равный давлению питания. Количество пневматических сигналов на выходе 2 (открытие, закрытие). Монтаж на приводе крана. Рабочий диапазон температур -60+55С. «Взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIAT3. Габариты 295х140х206мм. Присоединительные размеры 275х36мм. Присоединительные размеры между отверстиями для пневмоподключения к приводу 275мм. IP54. Диапазон диаметров бронированного кабеля (без брони) 6,5-13,5мм. Без фильтра. Встроенная сигнализация крайних положений." Кол-во: 4.0

"Позиция 94" "Узел управления, 24В. Предназначен для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию шаровых кранов с Ду 150-1400мм с пневматическим и пневмогидравлическим приводом. Управляющее давление рабочей среды 0,6-16МПа. Диаметр условного прохода клапана 7мм. Выходной сигнал: Пневматический, дискретный, равный давлению питания. Количество пневматических сигналов на выходе 2 (открытие, закрытие). Монтаж на кронштейне крана. Рабочий диапазон температур -60+55С. «Взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIBT4. Габариты 258х205х225мм. Присоединительные размеры 148х70мм. IP66. Диапазон диаметров бронированного кабеля (без брони) 6-12мм. Без фильтра. Примечание по комплекту монтажных частей: Под шаровый ниппель для приварки черной трубы d=14х2 мм" Кол-во: 15.0

"Позиция 95" "Веха геодезическая, Дюралюминий, мягкая ручка. Для крепления на отражателей и GPS приёмников любой марки и производителя. Длина вехи в сложенном состоянии – 160 см, а максимальная рабочая высота – 500 см. Веха оборудована зажимным винтом и дополнительным ограничителем складывания с фиксированными высотами для GPS. Поставляется в прочном влагонепроницаемом чехле. Имеется дополнительный штыревой фиксатор второго колена вехи. Шкала по всей длине, начиная от самого наконечника. резьба - 5/8''." Кол-во: 2.0

"Позиция 96" "Газоанализатор горючих газов стационарный инфракрасный взрывозащищенный, (метан).Выходной сигнал 4-20мА. Наличие всепогодного экрана (алюминий) и гидрофобного фильтра. Напряжение питания от 18 до 32 В постоянного тока. Степень защиты корпуса IP66. Температура окружающей среды от -55+75С. Относительная влажность от 0 до 99%. Материал корпуса алюминий. Погрешность в диапазоне измерения 0-50%НКПР не более 3%НКПР. Гарантия производителя не менее 5 лет. 1EхdIIBT6...Т5/H2" Кол-во: 1.0

"Позиция 97" "Термометр контактный цифровой, в пенале, с аккумуляторами. Для измерения температуры поверхности твердых тел путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Состоит из электронного блока и несменного поверхностного зонда. В качестве термочувствительного элемента в зонде используются преобразователи термоэлектрические (ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585. Диапазон измеряемых температур -20+200С. Относительная погрешность +-2%+ед.мл.разр. Цена единицы младшего разряда 1С.Количество типов сменных зондов: 1 несменный поверхностного типа. Напряжение питания 1,5x2В. Длина зонда 150мм. Длина соединительного кабеля между зондам и электронным блоком 1 метр. Ф-ии: индикация пониженного напряжения питания, подсветка индикатора. Температура окружающей среды -20+50С. Межповерочный интервал 2 года." Кол-во: 1.0

"Позиция 98" "Адгезиметр механический, Стандартная комплектация;с рукояткой для облегчения вращения маховика, с приспособлением для приклейки грибка. Усилие отрыва до 1800Н, Диаметр основания для образцов (грибков) 15, 1 (№1) и 19, 5 (№2) мм, Удельное усилие отрыва Fy, МПа: для образцов (грибков) №1 до 10 для образцов (грибков) №2 до 6, Цена деления, МПа: для образцов (грибков) №1 -1, для образцов (грибков) №2 -2, Габаритные размеры (диаметр х высота) не более 52х150мм, Масса прибора не более 1кг ГОСТ 27325" Кол-во: 2.0

"Позиция 99" "Решетка-адгезиметр, для определения адгезии по методу надрезов (параллельных, решетчатых). Выполнен в виде шаблона с нормированными прорезями, изготовленного из плоской пластины нержавеющей стали. Количество рабочих прорезей для каждого шага - 6 шт. Шаг прорезей: 1+-0,1; 2+-0,1; 3+-0,1мм. Толщина покрытия, мкм: <60 шаг 1 мм; 60–120 шаг 2 мм; 120–200 шаг 3 мм. Ширина прорези 0,45+-0,08мм. Баллы оценки адгезии: 1–3 (по ГОСТ 15140 метод параллельных надрезов); 1–4 (по ГОСТ 15140 метод решетчатых надрезов); 0–5 (по ISO 2409, ISO 162762 и ГОСТ 31149); 5–0 (по ASTM D 3359). Габаритные размеры не более 90х65х1мм. Комплект поставки: адгезиметр; нож-бритва с запасным комплексом лезвий; руководство по эксплуатации; упаковка." Кол-во: 2.0

"Позиция 100" "Датчик абсолютного давления, Штуцерная конструкция сенсорного модуля с использованием усовершенствованного тензорезистивного сенсора. Диап. от 0 до 5515кПа. Выход. сигнал: 0,8-3,2В постоянного тока с цифровым сигналом на базе протокола HART. Тип технологич. соед. 1/2-14 NPT c внутренней резьбой. Разделит. мембрана и материалы смачиваемых деталей нерж.сталь 316L. Заполн. жид-ть кремнийорганич.. Материал корпуса алюминий с полиуретановым покрытием, Вход. отверстие кабелепровода 1/2-14 NPT. Монтажный к ронштейн из нерж.ст. для крепления на 2" трубе или панели, болты из нержавеющей стали. Сертиф. искробезопасности в соотв. с ТРТС012/2011. Лист калибровки и первич.поверка. Межповер.инт. 5лет. Стабильность +/-0,2% от Pmax за 10лет. Пределы основной приведенной погрешности от Pmax до Pmax/10 +-0,04%, от Pmax/10 +-(0,0075Pmax/Pв)%. Время отклика 100мс. Перенастройка диапазонов измер. до 150:1. Давл.перегруз. 11030кПа. IP68. Сред.срок службы 50лет." Кол-во: 1.0