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    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Служебно-эксплуатационное здание на КС «Волхов» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/1.5/0059885/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Служебно-эксплуатационное здание на КС «Волхов» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/1.5/0059885/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580198Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Служебно-эксплуатационное здание на КС «Волхов» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/1.5/0059885/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/24.08.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110580198

    Уникальный номер закупки

    21/1.5/0059885/ТГСПб

    Номер закупки

    0095/21/1.5/0059885/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Служебно-эксплуатационное здание на КС «Волхов» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/1.5/0059885/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для участника МИ 59885.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-31

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Sinykov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синюков А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Служебно-эксплуатационное здание на КС «Волхов» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/1.5/0059885/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580198Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Служебно-эксплуатационное здание на КС «Волхов» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/1.5/0059885/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/24.08.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Служебно-эксплуатационное здание на КС «Волхов» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/1.5/0059885/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Начальная цена

    26 650 636,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    41.1

    Разработка строительных проектов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка ПД, РД, ТИМ"

    Кол-во: 1.0

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