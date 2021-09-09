Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Цифровые системы передачи для организации технологических каналов связи с граничными ПЗРГ и ГИС ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/22/1.5/0001568/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/19.01.2022)