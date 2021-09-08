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    Главная / Торги / Поставка термопреобразователей для нужд ООО "Газпром добыча Надым" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63281)

    Поставка термопреобразователей для нужд ООО "Газпром добыча Надым" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63281)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 09:3008.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580169Дата и время окончания срока приема заявок ТермопреобразователиРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110580169

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0063281/ДНадым

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0063281/ДНадым/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка термопреобразователей для нужд ООО "Газпром добыча Надым" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63281)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 10:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения_31.08.2021.docx

    63281_Документация МИ ЕР_Изм.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Термопреобразователи

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580169Подведение итогов не позднее ТермопреобразователиРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Термопреобразователи

    Начальная цена

    3 883 824,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.190

    Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термопреобразователь измерения температуры наружной поверхности труб наземных и подземных трубопроводов, а также температуры грунта, в т.ч. Во взрывоопасных зонах, и выдачи информации о температуре в виде унифицированных выходных сигналов. Аналоговый выходной токовый сигнал 4..20мА, цифровой сигнал в соответствии с протоколом RS-485, Modbus RTU. Диапазон измеряемых температур -50..50С, масса 3,5кг, количество канало измерения -1, Диаметр корпуса 530мм"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 2"

    "Термопреобразователь измерения температуры наружной поверхности труб наземных и подземных трубопроводов, а также температуры грунта, в т.ч. Во взрывоопасных зонах, и выдачи информации о температуре в виде унифицированных выходных сигналов. Аналоговый выходной токовый сигнал 4..20мА, цифровой сигнал в соответствии с протоколом RS-485, Modbus RTU. Диапазон измеряемых температур -50..50С, масса 3,5кг, количество канало измерения -1, Диаметр корпуса 426мм"

    Кол-во: 60.0

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