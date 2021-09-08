"Позиция 1" "Термопреобразователь измерения температуры наружной поверхности труб наземных и подземных трубопроводов, а также температуры грунта, в т.ч. Во взрывоопасных зонах, и выдачи информации о температуре в виде унифицированных выходных сигналов. Аналоговый выходной токовый сигнал 4..20мА, цифровой сигнал в соответствии с протоколом RS-485, Modbus RTU. Диапазон измеряемых температур -50..50С, масса 3,5кг, количество канало измерения -1, Диаметр корпуса 530мм"

Кол-во: 24.0