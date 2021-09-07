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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к газоперекачивающим агрегатам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (АСЗ 60604)

    Поставка запасных частей к газоперекачивающим агрегатам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (АСЗ 60604)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:3007.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580132Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к газоперекачивающим агрегатам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110580132

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0060604/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0060604/ГПК/К/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к газоперекачивающим агрегатам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" (АСЗ 60604)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 10:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    60604_Документация КО_.zip

    ПК на 22.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-30

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Zandelov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Занделов А. С.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к газоперекачивающим агрегатам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580132Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к газоперекачивающим агрегатам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к газоперекачивающим агрегатам для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Начальная цена

    42 688 232,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент фильтрующий сменный AFF-EL11B (запасная часть/комплектующая для имеющегося магистрального фильтра SMC)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 2"

    "Элемент фильтрующий сменный AM-EL450 (запасная часть/комплектующая для имеющегося микрофильтра SMC)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 3"

    "Элемент фильтрующий сменный AM- EL350 (запасная часть/комплектующая для имеющегося микрофильтра SMC)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 4"

    "Элемент фильтрующий ЭГК-89/810-500"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 5"

    "Элемент фильтрующий ЭП-170/750"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 6"

    "Элемент фильтрующий КТР.050-071.00.04 (запасная часть/комплектующая для имеющейся системы буферного газа)_"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 7"

    "Элемент фильтрующий КТР.050-090.00.00 ВО"

    Кол-во: 709.0

    "Позиция 8"

    "Элемент фильтрующий КТР.050-198.00.00 (запасная часть/комплектующая для имеющегося блока подготовки воздуха азотной станции)"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 9"

    "Элемент фильтрующий КТР.050-199.00.00 (запасная часть/комплектующая для имеющегося блока подготовки воздуха азотной станции)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Элемент фильтрующий ФЭС-П 10.0-200/D34"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 11"

    "Элемент фильтрующий ЭГК-89/355-50 (запасная часть/комплектующая для имеющегося блока фильтров буферного газа) dPmax=0,2 кгс/см2 Q=1350 нм3/час Траб= -50 С 50 С"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 12"

    "Элемент фильтрующий ЭГК-89/810-50"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 13"

    "Клапан 41-73 (запасная часть/комплектующая для имеющегося газового регулирующего ГПА-16.АЛ-02 УРАЛ Система сухих газодинамических уплотнений нагнетателя)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Элемент фильтрующий КТР.050-091.00.00 ВО"

    Кол-во: 255.0

    "Позиция 15"

    "Элемент фильтрующий R1F100 (запасная часть/комплектующая для имеющегося оборудования Pall)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "Фильтр кассетный ФВКас-III-500-500-48-G4"

    Кол-во: 468.0

    "Позиция 17"

    "Фильтр компактный ФВКом-W-GT-66-292-F9/K6/M4/T3/У1"

    Кол-во: 320.0

    "Позиция 18"

    "Элемент фильтрующий БВМФ-84 чертеж 8Д2.966.697-01-06 для ГПА"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 19"

    "Элемент фильтрующий № 575106302 (запасная часть/комплектующая для имеющегося винтового компрессора BOGE)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 20"

    "Элемент фильтрующий FE-190P (запасная часть/комплектующая для имеющегося винтового компрессора BOGE)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 21"

    "Вставка воздушного фильтра № 1613872000 (запасная часть/комплектующая для имеющегося судового компрессора рабочего воздуха Atlas Copco GA15, serial № AII-287 086 Atlas Copco)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 22"

    "Фильтр масляный № 1614874700 (запасная часть/комплектующая для имеющегосядля винтового компрессора Atlas Copco)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 23"

    "Фильтрэлемент коалесцирующий CC1LGA7H13 (запасная часть/комплектующая для имеющегося оборудования Pall)"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 24"

    "Фильтроэлемент коалесционный CS604LGT2H13 (запасная часть/комплектующая для имеющегося оборудования)"

    Кол-во: 143.0

    "Позиция 25"

    "Фильтр магистральный DD310+ (запасная часть/комплектующая для имеющегосядля компрессорного оборудования Atlas Copco)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 26"

    "Фильтр DD50+ (запасная часть/комплектующая для имеющегося компрессорного оборудования Atlas Copco)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Фильтр DDp 310+ (запасная часть/комплектующая для имеющегося компрессорного оборудования Atlas Copco)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 28"

    "Фильтр DDp 70+ (запасная часть/комплектующая для имеющегося компрессорного оборудования Atlas Copco)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Элемент фильтрующий E604Y100 УПГТ Swift filters. Inc (запасная часть/комплектующая для имеющегося оборудования PALL)"

    Кол-во: 204.0

    "Позиция 30"

    "Элемент фильтрующий HFU660UY100J (запасная часть/комплектующая для имеющегося оборудования PALL)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 31"

    "Элемент фильтрующий INR-S-00125-H-SS-UPG-ED (запасная часть/комплектующая для имеющегося оборудования Indufil)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 32"

    "Фильтр PD 130+ (запасная часть/комплектующая для имеющегося компрессорного оборудования Atlas Copco)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 33"

    "Фильтр магистральный PD70+ (запасная часть/комплектующая для имеющегося компрессорного оборудования Atlas Copco)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 34"

    "Фильтр PDp 130+ (запасная часть/комплектующая для имеющегося компрессорного оборудования Atlas Copco)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 35"

    "Фильтр QD 50+ (запасная часть/комплектующая для имеющегося компрессорного оборудования Atlas Copco)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 36"

    "Прокладка СНП-Д-3-ANSI-RF-10"-150-4,5-221"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 37"

    "Вентилятор осевой ВО-14-320-6,3М 3,1кВт/1490об/мин УХЛ1 общепромышленное исполнение, предназначен для эксплуатации в составе АВОМ 210.12.6к-ПМ2 (зав. № 035, выпуск 07.2012, ГПА № 13 Бованенковского НГКМ)"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 38"

    "Прокладка СНП-Д-3-ANSI-RF-16"-1500-4.5"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 39"

    "Элемент фильтрующий INR-S-00085-XHT-BASS-SS10-ED (запасная часть/комплектующая для имеющегося оборудования Indufil)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 40"

    "Фильтр магистральный PD310+(запасная часть/комплектующая для имеющегося компрессорного оборудования Atlas Copco)"

    Кол-во: 2.0

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