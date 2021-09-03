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Номер извещения
32110580246
Уникальный номер закупки
21/5.4/0068197/ЦентрЭГаз
Наименование закупки
Выполнение работ по ТОиТР СМ УПГТ КС "Портовая" ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
24.08.2021 10:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
Контактный телефон
+7 495 428-48-00
Факс
+7 495 428-48-01
Адрес электронной почты
TenderCEG@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильина Д. В.
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Научный проезд, д. 6
Ключевые слова:
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Выполнение работ по ТОиТР СМ УПГТ КС "Портовая" ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580246Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ТОиТР СМ УПГТ КС "Портовая" ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Москва, Научный проезд, д. 6
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ТОиТР СМ УПГТ КС "Портовая" ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
1 802 139,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
33.12.19.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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