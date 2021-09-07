Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Аккумулятор щелочной никель-кадмиевый (Ni-Cd), Напряжение – Двадцать два целых восемь десятых Вольт, Ёмкость – Десять Ампер часов, Масса с электролитом – пятнадцать килограмм, Длина – Четыреста сорок четыре миллиметра, Ширина – Сто шестьдесят девять миллиметров, Высота – Двести сорок семь миллиметров." Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Аккумулятор щелочной никель-кадмиевый (Ni-Cd), Напряжение – Двадцать два целых восемь десятых Вольт, Ёмкость – Десять Ампер часов, Масса с электролитом – пятнадцать килограмм, Длина – Четыреста сорок четыре миллиметра, Ширина – Сто шестьдесят девять миллиметров, Высота – Двести сорок семь миллиметров." Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Аккумулятор щелочной никель-кадмиевый (Ni-Cd), Напряжение – Двадцать два целых восемь десятых Вольт, Ёмкость – Десять Ампер часов, Масса с электролитом – пятнадцать килограмм, Длина – Четыреста сорок четыре миллиметра, Ширина – Сто шестьдесят девять миллиметров, Высота – Двести сорок семь миллиметров." Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Аккумулятор для видеокамеры, Тип аккумулятора - Li-Ion, Емкость: Одиннадцать тысяч восемьсот миллиампер в час, Емкость: Восемьдесят шесть Ватт в час, Напряжение: Семь целых двадцать восемь сотых Вольт, Индикатор заряда на аккумуляторе - Да, Защита аккумулятора от глубокого разряда - Да, Высота Девяносто миллиметров, Ширина Сорок одна целая три десятых миллиметра, Толщина Шестьдесят девять целых шесть десятых миллиметров, Вес Четыреста сорок один грамм." Кол-во: 3.0

"Позиция 5" "Аккумулятор для радиостанций, Тип - Ni-MH, Напряжение – Семь целых пять десятых Вольт, Ёмкость – Одна тысяча шестьсот Миллиампер в час" Кол-во: 400.0

"Позиция 6" "Аккумулятор щелочной никель-кадмиевый (Ni-Cd), Напряжение – Двадцать два целых восемь десятых Вольт, Ёмкость – Десять Ампер часов, Масса с электролитом – пятнадцать килограмм, Длина – Четыреста сорок четыре миллиметра, Ширина – Сто шестьдесят девять миллиметров, Высота – Двести сорок семь миллиметров." Кол-во: 4.0

"Позиция 7" "Батарея аккумуляторная для цифровых видеокамер, Питание: Семь целых две десятых Вольт, Емкость Сорок семь целых четыре десятых Ватт-час, Емкость Шесть тысяч шестьсот мили Ампер час, Литиево-ионные элементы без "эффекта памяти", Батарея легкая, компактная, высокоэффективная конструкция, связь с камерой через встроенный микропроцессор, точное определение оставшегося времени заряда батарей с точностью до минуты. Абсолютное отсутствие свинца, кадмия и ртути. Размеры: Ширина Тридцать восемь целых две десятых миллиметра; Высота Пятьдесят девять целых пять десятых миллиметра; Глубина Пятьдесят пять целых шесть десятых миллиметра. Вес: Двести двадцать пять грамм." Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Аккумулятор для радиостанций, Тип - Ni-MH, Напряжение – Семь целых пять десятых Вольт, Ёмкость – Одна тысяча шестьсот мили Ампер часов" Кол-во: 200.0

"Позиция 9" "Батарея аккумуляторная Емкость – Девять Ампер часов, Напряжение – Двенадцать Вольт, Максимальный ток заряда – Три целых четыре десятых Ампер, Максимальный ток разряда – Сто тридцать Ампер, Внутреннее сопротивление – Девятнадцать МегаОм, Срок службы – Пять лет, Рабочий диапазон температур – от минут Пятнадцать градусов ~плюс Сорок градусов, односторонний предохранительный клапан, ударопрочный корпус, Ширина – Шестьдесят пять миллиметров, Высота – Сто миллиметров, Длина – Сто пятьдесят один миллиметр, Вес – Две целых пять десятых килограмм." Кол-во: 48.0

"Позиция 10" "Блок питания. Предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока различных широкого спектра радиоэлектронных устройств, выпускается в корпусе с креплением на DIN-рейку типа Д4, Входное напряжение: переменного тока от Девяносто до Двести шестьдесят четыре Вольт, Входное напряжение: постоянного тока от Сто десять до Триста семьдесят Вольт, Частота входного переменного напряжения – от Сорок семь до Шестьдесят три Герц, Максимальная выходная мощность – Шестьдесят Ватт, габаритные размеры корпуса – Длина Семьдесят два миллиметра, Ширина Девяносто миллиметров, Высота Пятьдесят восемь миллиметров. Степень защиты корпуса - IP20." Кол-во: 4.0

"Позиция 11" "Блок управления. Для управления регенерацией (очисткой от пыли) рукавных и картриджных фильтров. Формирует регулируемые по длительности и периоду импульсы поочерёдно на заданном количестве выходных клемм (от Одного до Восьми), к которым подключаются электропневмоклапаны (ЭПК) подачи сжатого воздуха для очистки от пыли фильтровальных элементов. Управляет ЭПК с любыми рабочим напряжением (от Двадцать четыре до Двести пятьдесят Вольт постоянного или переменного тока). Нужное напряжение подается на блок от внешнего источника. При использовании стандартных ЭПК с сетевым рабочим напряжением (переменного тока Двести двадцать Вольт, Пятьдесят Герц), внешний источник не требуется. Количество выходных каналов (от Одного до Восьми) задаётся при настройке блока. Нагрузочная способность блока (выходной ток - до Семьсот мили Ампер) позволяет подключить несколько ЭПК на каждый канал. Период повторения импульсов регулируется от Одного до Девяносто девять секунд, а их длительность - от Ноль целых три" Кол-во: 6.0

"Позиция 12" "Блок питания. Общая мощность: Пятьсот девяносто пять Ватт, Входящее напряжение сети: от Сто до Двести сорок Вольт, Частота входящего переменного тока: от Пятьдесят до Шестьдесят Герц, Предназначение: Сервер, Совместимые продукты: HP StorageWorks P2000. Цвет товара: Серебристый, Тип охлаждения: Активный, Количество вентиляторов: Один вентилятор, Максимальная мощность по линиям Двенадцать Вольт – Четыреста восемьдесят Ватт, Ток по линии плюс Пять Вольт – Тридцать Ампер." Кол-во: 2.0

"Позиция 13" "Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением Двенадцать Bольт и током нагрузки до Двух Ампер, предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. Корпус для установки двух AKБ ёмкостью Семь Aч; Установка реле выходов дистанционной сигнализации "Aвapия"; защита AKБ oт глубокого разряда; электронная защита oт перегрузок; индикация наличия сетевого напряжения, выходного напряжения и состояния AKБ; возможность подключения боксов резервного электропитания БP12 для увеличения времени непрерывной работы oт AKБ; состоит из металлического корпуса c установленной внутри платой; степень защиты IP20." Кол-во: 3.0

"Позиция 14" "Модуль силовой, Технические характеристики. ВЫХОД: Максимальная задаваемая Мощность Две целых восемь десятых кВт или Четыре кВА, Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом Двести двадцать, Двести тридцать или Двести сорок Вольт. Выходная частота (синхронизированная с электросетью) Пятьдесят Гц +/- 0,1 % Для номинала в Пятьдесят Гц Не синхронизированная, Шестьдесят Гц +/- 0,1 % Для номинала в Шестьдесят Гц Не синхронизированная. Другие выходные напряжения Двести двадцать, Двести сорок Вольт. Пик-фактор нагрузки До 5:1. Топология двойное преобразование. Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал. Максимальная выходная сила тока – Восемнадцать Ампер. Технические характеристики. ВХОД: Входная частота Сорок пять – Шестьдесят пять Герц Автоопределение. Диапазон входного напряжения при работе от сети Сто пятьдесят пять – Двести семьдесят шесть Один к Одному, Двести девяносто – Четыреста восемьдесят Три к Одному Вольт. Другие значения входного напряжения Двести двадц" Кол-во: 24.0

"Позиция 15" "Модуль батарейный. Тип батарей - Свинцово-кислотная батарея. Выходное напряжение батареи – Ста двадцать Вольт. Монтаж батарей - Закрытый батарейный картридж. Размещение батарей - Внутренняя батарея. RBC™ количество – Один. Ожидаемый срок службы батареи Три – Пять (лет). Число батарейных блоков на цепочку – Десять. Высота – Сто сорок миллиметров, Ширина – Двести десять миллиметров, Длина – Пятьсот сорок шесть миллиметров, Масса – Двадцать девять килограмм." Кол-во: 24.0

"Позиция 16" "Элемент питания. Тип - Батарейка, Вид - щелочная, AAA, Напряжение – Одна целая пять десятых Вольт, Элемент для питания - медицинских приборов, фонариков, часов" Кол-во: 2000.0