Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка источников питания и аккумуляторных батарей для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63324)

    Поставка источников питания и аккумуляторных батарей для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63324)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:3007.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579719Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источников питания и аккумуляторных батарей для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2021 годуРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110579719

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0063324/ДУренгой

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0063324/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка источников питания и аккумуляторных батарей для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63324)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 09:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос итогов_на_22.09.2021.docx

    63324_Документация МИ ЕР.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка источников питания и аккумуляторных батарей для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579719Подведение итогов не позднее Поставка источников питания и аккумуляторных батарей для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2021 годуРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источников питания и аккумуляторных батарей для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2021 году

    Начальная цена

    14 668 293,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Уренгой
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.190

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки

    27.20.23.190

    Батареи аккумуляторные прочие

    27.20.22.000

    Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор щелочной никель-кадмиевый (Ni-Cd), Напряжение – Двадцать два целых восемь десятых Вольт, Ёмкость – Десять Ампер часов, Масса с электролитом – пятнадцать килограмм, Длина – Четыреста сорок четыре миллиметра, Ширина – Сто шестьдесят девять миллиметров, Высота – Двести сорок семь миллиметров."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор щелочной никель-кадмиевый (Ni-Cd), Напряжение – Двадцать два целых восемь десятых Вольт, Ёмкость – Десять Ампер часов, Масса с электролитом – пятнадцать килограмм, Длина – Четыреста сорок четыре миллиметра, Ширина – Сто шестьдесят девять миллиметров, Высота – Двести сорок семь миллиметров."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор щелочной никель-кадмиевый (Ni-Cd), Напряжение – Двадцать два целых восемь десятых Вольт, Ёмкость – Десять Ампер часов, Масса с электролитом – пятнадцать килограмм, Длина – Четыреста сорок четыре миллиметра, Ширина – Сто шестьдесят девять миллиметров, Высота – Двести сорок семь миллиметров."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Аккумулятор для видеокамеры, Тип аккумулятора - Li-Ion, Емкость: Одиннадцать тысяч восемьсот миллиампер в час, Емкость: Восемьдесят шесть Ватт в час, Напряжение: Семь целых двадцать восемь сотых Вольт, Индикатор заряда на аккумуляторе - Да, Защита аккумулятора от глубокого разряда - Да, Высота Девяносто миллиметров, Ширина Сорок одна целая три десятых миллиметра, Толщина Шестьдесят девять целых шесть десятых миллиметров, Вес Четыреста сорок один грамм."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 5"

    "Аккумулятор для радиостанций, Тип - Ni-MH, Напряжение – Семь целых пять десятых Вольт, Ёмкость – Одна тысяча шестьсот Миллиампер в час"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 6"

    "Аккумулятор щелочной никель-кадмиевый (Ni-Cd), Напряжение – Двадцать два целых восемь десятых Вольт, Ёмкость – Десять Ампер часов, Масса с электролитом – пятнадцать килограмм, Длина – Четыреста сорок четыре миллиметра, Ширина – Сто шестьдесят девять миллиметров, Высота – Двести сорок семь миллиметров."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 7"

    "Батарея аккумуляторная для цифровых видеокамер, Питание: Семь целых две десятых Вольт, Емкость Сорок семь целых четыре десятых Ватт-час, Емкость Шесть тысяч шестьсот мили Ампер час, Литиево-ионные элементы без "эффекта памяти", Батарея легкая, компактная, высокоэффективная конструкция, связь с камерой через встроенный микропроцессор, точное определение оставшегося времени заряда батарей с точностью до минуты. Абсолютное отсутствие свинца, кадмия и ртути. Размеры: Ширина Тридцать восемь целых две десятых миллиметра; Высота Пятьдесят девять целых пять десятых миллиметра; Глубина Пятьдесят пять целых шесть десятых миллиметра. Вес: Двести двадцать пять грамм."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Аккумулятор для радиостанций, Тип - Ni-MH, Напряжение – Семь целых пять десятых Вольт, Ёмкость – Одна тысяча шестьсот мили Ампер часов"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 9"

    "Батарея аккумуляторная Емкость – Девять Ампер часов, Напряжение – Двенадцать Вольт, Максимальный ток заряда – Три целых четыре десятых Ампер, Максимальный ток разряда – Сто тридцать Ампер, Внутреннее сопротивление – Девятнадцать МегаОм, Срок службы – Пять лет, Рабочий диапазон температур – от минут Пятнадцать градусов ~плюс Сорок градусов, односторонний предохранительный клапан, ударопрочный корпус, Ширина – Шестьдесят пять миллиметров, Высота – Сто миллиметров, Длина – Сто пятьдесят один миллиметр, Вес – Две целых пять десятых килограмм."

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 10"

    "Блок питания. Предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока различных широкого спектра радиоэлектронных устройств, выпускается в корпусе с креплением на DIN-рейку типа Д4, Входное напряжение: переменного тока от Девяносто до Двести шестьдесят четыре Вольт, Входное напряжение: постоянного тока от Сто десять до Триста семьдесят Вольт, Частота входного переменного напряжения – от Сорок семь до Шестьдесят три Герц, Максимальная выходная мощность – Шестьдесят Ватт, габаритные размеры корпуса – Длина Семьдесят два миллиметра, Ширина Девяносто миллиметров, Высота Пятьдесят восемь миллиметров. Степень защиты корпуса - IP20."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 11"

    "Блок управления. Для управления регенерацией (очисткой от пыли) рукавных и картриджных фильтров. Формирует регулируемые по длительности и периоду импульсы поочерёдно на заданном количестве выходных клемм (от Одного до Восьми), к которым подключаются электропневмоклапаны (ЭПК) подачи сжатого воздуха для очистки от пыли фильтровальных элементов. Управляет ЭПК с любыми рабочим напряжением (от Двадцать четыре до Двести пятьдесят Вольт постоянного или переменного тока). Нужное напряжение подается на блок от внешнего источника. При использовании стандартных ЭПК с сетевым рабочим напряжением (переменного тока Двести двадцать Вольт, Пятьдесят Герц), внешний источник не требуется. Количество выходных каналов (от Одного до Восьми) задаётся при настройке блока. Нагрузочная способность блока (выходной ток - до Семьсот мили Ампер) позволяет подключить несколько ЭПК на каждый канал. Период повторения импульсов регулируется от Одного до Девяносто девять секунд, а их длительность - от Ноль целых три"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 12"

    "Блок питания. Общая мощность: Пятьсот девяносто пять Ватт, Входящее напряжение сети: от Сто до Двести сорок Вольт, Частота входящего переменного тока: от Пятьдесят до Шестьдесят Герц, Предназначение: Сервер, Совместимые продукты: HP StorageWorks P2000. Цвет товара: Серебристый, Тип охлаждения: Активный, Количество вентиляторов: Один вентилятор, Максимальная мощность по линиям Двенадцать Вольт – Четыреста восемьдесят Ватт, Ток по линии плюс Пять Вольт – Тридцать Ампер."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 13"

    "Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением Двенадцать Bольт и током нагрузки до Двух Ампер, предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. Корпус для установки двух AKБ ёмкостью Семь Aч; Установка реле выходов дистанционной сигнализации "Aвapия"; защита AKБ oт глубокого разряда; электронная защита oт перегрузок; индикация наличия сетевого напряжения, выходного напряжения и состояния AKБ; возможность подключения боксов резервного электропитания БP12 для увеличения времени непрерывной работы oт AKБ; состоит из металлического корпуса c установленной внутри платой; степень защиты IP20."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 14"

    "Модуль силовой, Технические характеристики. ВЫХОД: Максимальная задаваемая Мощность Две целых восемь десятых кВт или Четыре кВА, Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом Двести двадцать, Двести тридцать или Двести сорок Вольт. Выходная частота (синхронизированная с электросетью) Пятьдесят Гц +/- 0,1 % Для номинала в Пятьдесят Гц Не синхронизированная, Шестьдесят Гц +/- 0,1 % Для номинала в Шестьдесят Гц Не синхронизированная. Другие выходные напряжения Двести двадцать, Двести сорок Вольт. Пик-фактор нагрузки До 5:1. Топология двойное преобразование. Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал. Максимальная выходная сила тока – Восемнадцать Ампер. Технические характеристики. ВХОД: Входная частота Сорок пять – Шестьдесят пять Герц Автоопределение. Диапазон входного напряжения при работе от сети Сто пятьдесят пять – Двести семьдесят шесть Один к Одному, Двести девяносто – Четыреста восемьдесят Три к Одному Вольт. Другие значения входного напряжения Двести двадц"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 15"

    "Модуль батарейный. Тип батарей - Свинцово-кислотная батарея. Выходное напряжение батареи – Ста двадцать Вольт. Монтаж батарей - Закрытый батарейный картридж. Размещение батарей - Внутренняя батарея. RBC™ количество – Один. Ожидаемый срок службы батареи Три – Пять (лет). Число батарейных блоков на цепочку – Десять. Высота – Сто сорок миллиметров, Ширина – Двести десять миллиметров, Длина – Пятьсот сорок шесть миллиметров, Масса – Двадцать девять килограмм."

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 16"

    "Элемент питания. Тип - Батарейка, Вид - щелочная, AAA, Напряжение – Одна целая пять десятых Вольт, Элемент для питания - медицинских приборов, фонариков, часов"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 17"

    "Элемент питания. Тип - Батарейка, Вид - щелочная, AA, MN1500, Напряжение - Одна целая пять десятых Вольт, Для питания - игровых консолей, фонариков, часов."

    Кол-во: 2000.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП111067
    2912/29.11.21/КО/Э Поставка хомутов металлических для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2912/29.11.21/КО/Э Поставка хомутов металлических для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    174992
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    872 804
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром межрегионгаз Пермь
    Маркетинговые исследования № 32211087954
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Пермь".
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта для нужд ООО "Газпром...
    177174
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 952 535
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР
    Маркетинговые исследования № 32211082904
    Поставка автомобилей (тип двигателя газовый) для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"
    Поставка автомобилей (тип двигателя газовый) для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"
    177131
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    2 160 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Владимирская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром трансгаз Саратов»
    Конкурентный отбор № 32211085217
    Поставка бакалейной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022-2023 гг. (№0037/22/4.3/0000324/ТГСаратов/К/ГОС/Э/31.01.2022)
    Поставка бакалейной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022-2023 гг....
    177156
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 048 273
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Газпром межрегионгаз Саратов
    Маркетинговые исследования № 32211083689
    Оказание услуг по перевозке сотрудников ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"
    Оказание услуг по перевозке сотрудников ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"
    177142
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    2 782 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211087113
    Поставка комплексов программно-технических для объекта строительства "Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ООО "Югтрансгаз" для ООО "Газпром информ" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/22/4.1/0007652/ГПК)
    Поставка комплексов программно-технических для объекта строительства "Отраслевая система...
    177172
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    312 874 485
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211086506
    Оказание услуг по распространению информационно-рекламной информации об ООО «Газпром ГНП холдинг» в ходе организации и проведения конференции «Рынок СУГ России»
    Оказание услуг по распространению информационно-рекламной информации об ООО «Газпром ГНП...
    177163
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 620 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211085651
    07657_Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "Газпром комплектация"
    07657_Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила...
    177153
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    332 146 722
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить