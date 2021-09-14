Выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ по описанию местоположения границ 1-го, 2-го, 3-го поясов зон санитарной охраны объектов источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ПАО «Газпром», расположенных на территории Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей, для последующего внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110579561 Уникальный номер закупки 21/2.1/0065810/ТГВолгоград Номер закупки 0004/21/2.1/0065810/ТГВолгоград/ПР/ГОС/Э/24.08.2021 Наименование закупки Выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ по описанию местоположения границ 1-го, 2-го, 3-го поясов зон санитарной охраны объектов источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ПАО «Газпром», расположенных на территории Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей, для последующего внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Oбщкество с ограниченной отвественностью Газпром трансгаз Волгоград

Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград Юридический адрес 400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58 Почтовый адрес 400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58 Контактный телефон +7 8442 96-00-56 Факс +7 8442 96-00-56 Адрес электронной почты LitvinenkoAI@vlg.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Литвиненко А. И. Место рассмотрения предложений 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58 Закупки и тендеры Волгоградская область Ключевые слова:

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