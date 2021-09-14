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Номер извещения
32110579561
Уникальный номер закупки
21/2.1/0065810/ТГВолгоград
Наименование закупки
Выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ по описанию местоположения границ 1-го, 2-го, 3-го поясов зон санитарной охраны объектов источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ПАО «Газпром», расположенных на территории Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей, для последующего внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
24.08.2021 08:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-56
Факс
+7 8442 96-00-56
Адрес электронной почты
LitvinenkoAI@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвиненко А. И.
Место рассмотрения предложений
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58
Ключевые слова:
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Выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ по описанию местоположения границ 1-го, 2-го, 3-го поясов зон санитарной охраны объектов источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ПАО «Газпром», расположенных на территории Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей, для последующего внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.10.202119.10.2021 14:0019.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579561Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ по описанию местоположения границ 1-го, 2-го, 3-го поясов зон санитарной охраны объектов источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ПАО «Газпром», расположенных на территории Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей, для последующего внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ по описанию местоположения границ 1-го, 2-го, 3-го поясов зон санитарной охраны объектов источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ПАО «Газпром», расположенных на территории Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей, для последующего внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости
Начальная цена
441 554,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
71.12.35.110
71.12.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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