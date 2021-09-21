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    Главная / Торги / Оказание медицинских услуг (выявление РНК коронавируса (SARS-CoV-2) методом ПЦР) ) для нужд филиала Восточно-Сибирская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» (0060/21/2.1/0064506/Гбезопасн/К/ГОС/Э/24.08.2021)

    Оказание медицинских услуг (выявление РНК коронавируса (SARS-CoV-2) методом ПЦР) ) для нужд филиала Восточно-Сибирская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» (0060/21/2.1/0064506/Гбезопасн/К/ГОС/Э/24.08.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2021 09:0021.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579471Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг (выявление РНК коронавируса (SARS-CoV-2) методом ПЦР) ) для нужд филиала Восточно-Сибирская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» (0060/21/2.1/0064506/Гбезопасн/К/ГОС/Э/24.08.2021)Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод дом 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110579471

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0064506/Гбезопасн

    Номер закупки

    0060/21/2.1/0064506/Гбезопасн/К/ГОС/Э/24.08.2021

    Наименование закупки

    Оказание медицинских услуг (выявление РНК коронавируса (SARS-CoV-2) методом ПЦР) ) для нужд филиала Восточно-Сибирская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» (0060/21/2.1/0064506/Гбезопасн/К/ГОС/Э/24.08.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 07:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 4.xlsx

    Приложение № 1.doc

    Приложение № 2.DOCX

    Приложение №3 Методика 21_2.1_0064506_Гбезопасн.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-55

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    a.gershman@gb.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гершман А. Б.

    Место рассмотрения предложений

    Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод дом 101

    Закупки и тендеры 77

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание медицинских услуг (выявление РНК коронавируса (SARS-CoV-2) методом ПЦР) ) для нужд филиала Восточно-Сибирская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» (0060/21/2.1/0064506/Гбезопасн/К/ГОС/Э/24.08.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.09.202128.09.2021 09:0028.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579471Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг (выявление РНК коронавируса (SARS-CoV-2) методом ПЦР) ) для нужд филиала Восточно-Сибирская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» (0060/21/2.1/0064506/Гбезопасн/К/ГОС/Э/24.08.2021)Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод дом 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание медицинских услуг (выявление РНК коронавируса (SARS-CoV-2) методом ПЦР) ) для нужд филиала Восточно-Сибирская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» (0060/21/2.1/0064506/Гбезопасн/К/ГОС/Э/24.08.2021)

    Начальная цена

    491 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    86.90.15.000

    Услуги медицинских лабораторий

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90

    Деятельность в области медицины прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание медицинских услуг"

    Кол-во: 1.0

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