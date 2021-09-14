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    Главная / Торги / Поставка насосов и насосных агрегатов для объектов строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ", "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "Газпром инвест" (АСЗ 54455)

    Поставка насосов и насосных агрегатов для объектов строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ", "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "Газпром инвест" (АСЗ 54455)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 09:3014.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579091Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосов и насосных агрегатов для объектов строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ", "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110579091

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0054455/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0054455/ГПК/К/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка насосов и насосных агрегатов для объектов строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ", "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "Газпром инвест" (АСЗ 54455)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 19:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_14.09.2021.docx

    54455_Документация КО_.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-30

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Zandelov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Занделов А. С.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосов и насосных агрегатов для объектов строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ", "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579091Подведение итогов не позднее Поставка насосов и насосных агрегатов для объектов строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ", "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосов и насосных агрегатов для объектов строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ", "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    3 142 634,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.13.1

    Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электронасос погружной центробежный ГНОМ 6-10Д Q=6куб.м/ч Н=10м N=0,6 кВт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Агрегат электронасосный трехплунжерный 2.5Т-4/25 Д1-В3-УХЛ4 габарита 2.5Т на номинальную подачу 4,0 мЗ/ч, номинальное давление на выходе 25 Мпа"

    Кол-во: 2.0

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